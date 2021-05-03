جدّد مسلسل "لعبة نيوتن" الجدل حول الطلاق الشفوي في مصر، حيث اعتبر مغردون أن الحلقات الدرامية تنبع من أزمة سببها عدم وضوح وفهم لتشريعات الطلاق في المجتمع المصري.

"عدم وجود ورقة طلاق مش شرط لوقوع الطلاق"

دي وجهة نظر مؤنس اللي بيحاول يقنع بيها هنا .. يا ترى إيه رأيكم في الكلام ده؟!#لعبة_نيوتن pic.twitter.com/yygpZSyBEG — dmctv (@dmctv) May 1, 2021

وقال مغردون إن الدراما الأكثر جدلاً خلال شهر رمضان قد تجبر الهيئات الدينية في مصر على إعادة النظر في مسألة الطلاق الشفوي وعدم وقوعه إلا إذا تم توثيقه.

الإعلام المصري بدوره اعتبر أن المسلسل فجّر قضية جدلية مجتمعية، الأمر الذي نفاه القائمون على العمل، مؤكدين أن الدراما إنسانية بشكل بحت، وأن ما يحدث من إثارة لجدل الطلاق الشفهي مجرد حبكة.

وبسؤال أحد علماء الأزهر خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج الحوارية، أكد أن الطلاق يقع بمجرد النطق به، وتزامن ذلك مع تدوينات لشيخ الأزهر طالب فيها بالتمسك بالتراث وقراءة التاريخ، مؤكدا أنه لم يكن يوما عائقا عن التقدم.

لم يكن تراث الأمة عائقا لها عن التقدم والتألق والأخذ بأسباب القوة والعزة والمنَعَة وكذلك لم تكن السنة النبوية المطهرة حجر عثرة في طريق بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بخيرات الدنيا والآخرة. وعلى المسلمين أن يقرؤوا تاريخهم بعين بصيرة ليتعلموا من جديد كيف ينافسون شعوب العالم المتحضر pic.twitter.com/IPOvfgfQVH — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) May 2, 2021

وتدور دراما مسلسل "لعبة نيوتن" حول محاولة سيدة مصرية "هنا" إثبات قدرتها على النجاح دون الاستعانة بزوجها أو أسرتها في تجربة وضع وليدها بأميركا ليصبح أميركي الجنسية.

حالة الجدل التي شهدها المجتمع المصري بعد عرض كل حلقة من حلقات مسلسل "لعبة نيوتن" لم يسبق لها مثيل خلال السنوات الماضية، لا سيما وأن المسلسل يتناول قضايا اجتماعية سلسة ومكررة في العلاقات الإنسانية والزوجية.

مافتكرش من زمان انه عمل درامي خلق نقاش مجتمعي حقيقي وواضح زي ما #لعبة_نيوتن عمل مع اشكالية الطلاق الشفهي. — Wael Hamdy (@waelhamdywriter) May 1, 2021

وجاءت بعض التفاعلات مع حلقات المسلسل كقضية اجتماعية، وليست مجرد عمل درامي يمتع المشاهدين. وعبر حسابه الرسمي، تناول الكاتب خالد منتصر (يصنف على أنه ليبرالي متفتح له الكثير من الآراء ذات الصبغة السياسية العلمانية) مجموعة من التغريدات حول القضايا النسوية والاجتماعية التي تتناولها أحداث المسلسل، مطالبا بعدم التفات الدولة للهيئات الدينية الرافضة لإصدار قوانين تمنع وقوع الطلاق الشفهي، في إشارة إلى مؤسسة الأزهر الشريف.

كانت نيتك ايه وانت بتكتب رسالة الواتس اب تطلقها ولا تردها !!!!

إجابة شيخ الجامع على تساؤل حازم في لعبة نيوتن

السؤال هي الزوجة المصرية فين ودورها إيه في متاهة الطلاق الشفوي ده ؟؟!، هي عصاية مقشة ولا منديل كلينيكس ؟؟! — Khaled Montaser (@khaledmontaser) May 3, 2021

زي مافيلم أريد حلاً غير قانون بيت الطاعة ، أتمنى إن مسلسل لعبة نيوتن يغير قانون الطلاق الشفهي ..وتقتنع الدولة إنها ماتاخدش رأي هيئة دينية ولا تلتفت لرفضها ووقوفها ضد قانون فيه مصلحة لمئات الألاف من الأسر المصرية ، لابد أن يكون توثيق الطلاق شرط أساسي مثل توثيق الزواج — Khaled Montaser (@khaledmontaser) May 2, 2021

في حين توقع البعض أن يتسبب المسلسل في تغيير قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بوقوع الطلاق الشفهي، مطالبين بتوثيق الطلاق رسميا وعدم الالتفات لهذا النوع من الطلاق.

حلو المسلسل الي بيخلينا نناقش قضايا مهمه وحساسه وفي حياتنا

الطلاق الشفوي الي لسه مش عايزين يلغوة

لغو الجواز الشفهي ولكن الطلاق لسه

معرفش ليه مع ان مجرد ما يعلنو ان الطلاق الشفهي لا يقع وملوش لازمه الرجاله حتبطل تقول لمراتها انتي طالق عشان عارف انها ملهاش لازمه #لعبة_نيوتن — 🤦‍♀️soma mohamed🤦‍♀️ (@Asma_645) May 3, 2021

اغلب الظن ان #منى_زكي ستكون سبباً في تشريع جديد يحكم الطلاق الشفهي بشكل قاطع ..!

حينما تمارس الدراما دورها الحقيقي في المجتمع..

شكراً تامر محسن @Tamermo7sen 👏

شكراً #لعبة_نيوتن — Mohamed Elbadry (@MhmdElbadry) May 3, 2021

هل تكون 'مني زكي 'سببا في تشريع جديد يحكم الطلاق الغيبي والرجوع الغيبي وأثره القانوني؟؟#لعبة_نيوتن #لعبة_نيوتن — Osama Abdelrazek (@OsamaAbdelraz18) May 2, 2021

الحديث عن ضرورة مراجعة قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق الشفهي والرجوع الغيبي ليس حديثا، إذ كانت بداية طرحه على الساحة حين تناوله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور شيخ الأزهر الشريف الإمام الدكتور أحمد الطيب، حين نادى بضرورة ألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون للسماح للزوجين بمراجعة نفسيهما قبل اتخاذ قرار الطلاق للسماح للزوجين بتغيير مواقفهما للحفاظ على استقرار الأسرة، واختتم كلمته بتوجيه الحديث إلى شيخ الأزهر قائلا "تعبتني يا فضيلة الإمام"، في إشارة إلى رفض الأزهر تطبيق ذلك المقترح.