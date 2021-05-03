تحكي الرواية عن خيانة تتعرض لها (حياة التي تقوم بدورها الفنانة يامور) من زوجها الجديد صالح، بعد أن خالفت رأي والدها بالزواج منه..

"يا حظي العاثر يا حظّي العاثر.. من أوّل وآخر.. ما عاد لي باكر.. يا همّي المخفي يا عمري المطفي.. هذا المرض كافر.. يا ضيفي يا قاسي يا للي سكن راسي.. يا ثقل هالزاير.. خوفي من القادم.. كان الخبر صادم.. يا الله يا ساتر".

كلمات مغناة تجسد أهم اللحظات المؤثرة في سلسلة (أسرار) عندما تعرف البطلة حياة والتي تقوم بدورها الفنانة يامور أن سرطانا يستوطن رأسها، فنستمع حينها لأغنية تواكب الحدث كتبت خصيصا للسباعية القطرية (خيل الخشب)، لحنها غانم شاهين، وبصوت رولا قادري. على بي إن دراما سلسلة أسرار..

حضور قوي للدراما القطرية ضمن سلسلة إنتاج عربية قامت بها "بي إن دراما" (beIN Drama)، وتبث خلال شهر رمضان الجاري، والسلسلة عبارة عن إنتاج 4 أعمال فنية تمثل سباعيات (أي 7 حلقات) قطرية، ومصرية، وكويتية وسورية.

بوستر خيل الخشب -سلسلة أسرار- قطر (الجزيرة)

السباعية القطرية

والسباعية القطرية (خيل الخشب) مأخوذة عن قصة عبدالرحيم الصديقي وسيناريو وحوار تيسير عبدالله وعبدالرحيم الصديقي، وهما أيضا من كتبا أغنيات السباعية. وتم التصوير بين تركيا وقطر. ويجمع العمل كوكبة من ألمع نجوم الدراما القطرية منهم صلاح الملا، وعبدالله عبدالعزيز، ويامور، وحسن إبراهيم، وفيصل رشيد، وشوق، ويلدز، وسوزان سكاف، وعبدالله العسم والطفل تميم، إلى جانب العديد من النجوم الآخرين.

أما التنفيذ فكان لـ "فضائية" للإنتاج الفني، وأشرف على العمل محمد البدر مدير قنوات "بي إن" (beIN) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفنان حمد عبد الرضا، ومدير الإنتاج محمد أنور.

المخرج سامر جبر أثناء التصوير في تركيا (الجزيرة)

4 سباعيات في أسرار

وقال مخرج العمل سامر جبر في حديث للجزيرة نت، إن السباعية تأتي ضمن مسلسل عبارة عن 4 أعمال درامية ضمن مسلسل واحد اسمه (أسرار)، حيث قصد من خلاله كسر روتين المسلسلات الرمضانية التي تمتد على مدار 30 حلقة طيلة شهر رمضان.

ولفت المخرج جبر إلى أنه تم تصوير المسلسل في 4 دول إلى جانب قطر، وهي الكويت وسوريا ومصر وتركيا، واحتاج لتنقلات وجهد أكثر من المعتاد، وأوضح أن "تنفيذ العمل لم يكن سهلا خصوصا مع الظروف التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا وقيود السفر والحجر، ولكن بحمد الله وبتوفيق منه تمكن الفريق من إنهاء العمل بسوية فنية وإنتاجية عالية المستوى وفق الجدول الزمني المخطط له".

واستغرق تنفيذ السلسلة 3 أشهر، حيث بدأ العمل على التحضير في شهر يناير/كانون الثاني 2021 وتم اختيار نجوم وفريق العمل بحسب النصوص والرؤية الفنية والإخراجية.

الكاتب تيسير عبد الله (الجزيرة)

أصل الحكاية

وتمتاز سباعية "خيل الخشب" بخيوط درامية متشابكة ومتداخلة، نصها يعتمد على فكرة "الفلاش باك" (flashback) أي الاسترجاع أو التذكر، مما يغني المشهد الدرامي ويستدعي ذكاء المتلقي الذي يصبح شريكا في العمل، و"هذا يصنع التشويق لأن الأعمال التي تخلو من الصراع الدرامي غير مشوقة، والجمهور لا يحب الإطالة في الأعمال"، بحسب المخرج جبر.

ويقول الكاتب تيسير عبدالله للجزيرة نت، "قمت شخصيا ومعي زميلي وصديق مشواري الكتابي الشاعر والروائي عبدالرحيم الصديقي بكتابة العمل القطري الذي أطلقنا عليه اسم (خيل الخشب)، وهي دراما اجتماعية جادة، تحمل في طياتها تفاصيل العلاقات الأسرية القطرية والخليجية مع بعض لمحات من الخيال والبهارات الدرامية. ومطعمة ببعض الأغاني الرومانسية التي تدعم المشهد الدرامي بأصوات غانم شاهين ورولا قادري".

وتحكي الرواية عن خيانة تتعرض لها (حياة التي تقوم بدورها الفنانة يامور) من زوجها الجديد صالح، بعد أن خالفت رأي والدها بالزواج منه، لتكتشف بمصادفة غريبة أنه خطط للسفر إلى تركيا معها كي يوهمها أنها مصابة بسرطان في المخ، وبالاتفاق مع عيادة وهمية وطبيب مزيّف.

تكتشف زيف ذلك بعد أن يحدث لها اصطدام عنيف، لتتضح لها الرؤية، لتبدأ مرحلة الانتقام، وهنا يأتي التشويق والترقّب في العمل.

ويزيد الكاتب عبدالله "تجربة كتابية جديدة نمر بها بعد كتابتنا للعديد من الأعمال المسرحية للكبار والصغار، وكذلك مساهمتنا في كتابة حلقات منفصلة لكبار نجوم الدراما العربية. وما ساعدنا على ذلك أن العمل يتكون من 7 حلقات فقط، وهذا حفزنا للكتابة بعيدا عن التمطيط الذي تشتهر به الدراما العربية والخليجية".

الروائي عبد الرحيم الصديقي (الجزيرة نت)

وعن أجواء الكتابة المشتركة مع عبدالرحيم الصديقي، يقول عبدالله "اعتدنا عليها من سنوات، وتبدأ باختيار الفكرة العامة ومن ثم تحديد خطوط العمل والحكاية وبعدها يتم كتابة التفاصيل والحوارات والأغاني إذا تطلب ذلك، وأخيرا يتم تصفية العمل والوصول لشكله النهائي، وبعد ذلك يتم الجلوس مع طاقم العمل وأهمه المخرج والمنتج ليأخذ العمل مساره الإنتاجي اللازم".

ومن أهم أسرار هذا العمل (خيل الخشب) أن النص كتب أساسا لتصويره في قطر وتايلند، لكن ظروف كورونا الصعبة أجبرت الفريق على تحويل المشاهد إلى تركيا، وذلك للتسهيلات التي وجدها فريق العمل في إسطنبول، رغم حالة الحظر الشديدة التي كانت مطبقة وما تزال هناك، كما يقول الكاتب والإعلامي تيسير عبد الله.

الفنان عبدالله عبدالعزيز (يسار) أثناء تحضيرات مسلسل "خيل الخشب" (الجزيرة)

الفنان الملا سعيد بدوره

وعبر الفنان القطري صلاح الملا في لقاء خاص مع الجزيرة نت، عن سعادته بالمشاركة في السباعية، وهو يقوم بدور والد حياة، مؤكدا أن الشخصية التي قدمها في السباعية مختلفة نوعا ما عن أغلب الشخصيات التي قدمها في أعماله السابقة.

ولفت إلى أن الموضوع نفسه جميل، وهو يعالج قضية غياب الحوار الأسري بين أفراد العائلة، الأب والأم والبنات والأبناء، ذلك أن انقطاع الحوار هو الذي أدى لمشكلة (حياة)، إذ دفع بذلك الشخص -زوجها لاحقا- أن يستغل (حياة) اعتقادا منه أنها مبتعدة عن أبيها وعائلتها، فيمكنه أن يسيطر عليها بشكل عاطفي وأن يستغلها.

وأضاف "يجب أن يكون هناك نقاش وحوار متصل بين أفراد العائلة كلها، وألا نترك أفراد عائلتنا تتشتت بالحياة فقط لأنهم لم يطيعونا أو يسمعوا كلامنا أو لم يأخذوا برأينا، فالتمسك بالرأي يؤدي للمشاكل، وكلنا في الشرق عندنا مشكلة التمسك بالرأي وهذا يؤدي لمشاكل ترتد على الشخص نفسه وعلى جميع أفراد العائلة وعلى المجتمع بأكمله".

ورحب الفنان الملا بعودة إنتاج "السباعية" فنجاح العمل "ليس بإطالته قصرا، إنما بمضمونه وهدفه، وأن يصل بشكل مريح وسلس للمشاهد"، وأضاف"أعتقد الآن أننا بهذا الزمن بحاجة لأن نغير تفكيرنا التقليدي بطريقة تقديم الأعمال خاصة أن السباعيات تلاشت منذ أكثر من 20 سنة، وعودتها الآن تحسب لقناة بي إن".

وزاد الملا "في الحقيقة سعيد جدا جدا، فمن عدة سنوات أنا وكثير من الزملاء الفنانين طالبنا بعودة الدراما لكل الأشكال المطروحة في الفن الحلقة -الثلاثية، الرباعية- خاصة بعد أن ارتبطت الدراما الرمضانية بأيام رمضان يعني 30 يوما، يجب أن يعملوا 30 حلقة، حتى لو كان العمل لا يحتمل".

وتكتمل سعادة الفنان الملا بمشاركة مجموعة من الممثلين الشباب الذين بدؤوا مشوارهم منذ سنوات بسيطة إلا أنهم أبتوا قدرتهم على تجسيد شخصيات مختلفة، وجميع فريق العمل بذل أفضل ما لديه ولا بد أن تكون لهذا العمل مكانة وسط الأعمال العربية الرمضانية المختلفة، مقدما شكره لـ"بي إن دراما"، لتبنيها هذا النوع من الأعمال الدرامية الهادفة.

المخرج سامر جبر (يسار) مع بعض أعضاء فريق العمل أثناء التصوير في تركيا (الجزيرة)

أسرار البيوت

من جهته، يوضح سامر جبر المخرج والمشرف الفني على سلسلة "أسرار" للجزيرة نت، أنها سلسلة درامية كسرت رتابة العرض التلفزيوني في رمضان والتي تحدد بـ30 حلقة لكل مسلسل، حيث تم إنتاج 4 أعمال درامية في 5 دول ضمن قالب واحد والرابط هو أسرار العلاقات الاجتماعية والإنسانية، أسرار البيوت.

ويعتبر "أسرار" عملا عربيا مشتركا، شارك فيه العديد من النجوم من مصر وسوريا وقطر والكويت، وتم التركيز فيه على الناحية النفسية للشخصيات وعلى الضغوط التي تؤثر علينا وتجعلنا نرتكب الأخطاء ونخبئ الأسرار.

وأطلقت تسمية "أسرار" كون القصص المختارة من الدول العربية الأربع تجمعها هموم الشارع العربي وقضاياه التي تلامس يوميات الإنسان العربي.

ترتيب بث السباعيات

تعرض سلسلة "أسرار" في أوقات متعددة على شاشة (بي إن دراما) في التاسعة مساء وتعاد في الثانية فجرا، والثامنة صباحا (بتوقيت قطر)، والتي تميزت في السنوات الأخيرة بتقديم أعمال عربية هادفة ترضي أذواق المشاهدين في كل أنحاء العالم.

وبدأ بث السباعيات منذ مطلع شهر رمضان، الأسبوع الأول صدفة (سوريا)، الأسبوع الثاني خمس دقائق (مصر)، والأسبوع الثالث خيل الخشب (قطر) والرابع سيبث البعد عنها غنيمة (الكويت).

بوستر صدفة -سلسلة أسرار- سوريا (الجزيرة)

وفي سوريا، تصدى الفنان أيمن زيدان لبطولة العمل السوري (صدفة) سيناريو وحوار فايزة علي وإخراج سامي حنادي ويشاركهم التمثيل حسام تحسين بيك ومديحة كنيفاتي.

بوستر خمس دقائق -سلسلة أسرار- مصر (الجزيرة)

وفي مصر، تم إنتاج سباعية (خمس دقائق) فكرة وتأليف إيهاب منير وأسامة حسام الدين، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة الفنانين جمال سليمان ووفاء عامر وياسر فرج وحسام الجندي.

بوستر البعد عنها غنيمة -سلسلة أسرار- الكويت (الجزيرة)

وفي الكويت، تم إنتاج سباعية (البعد عنها غنيمة) تأليف وسيناريو وحوار أيمن الحبيل، وإخراج خالد الفضلي، وبطولة عبدالرحمن العقل ومشاري البلام كآخر عمل له قبل وفاته -رحمه الله- ومعهم غدير السبتي وعدد من نجوم الكويت.

"أسرار" أفلام عيد الفطر

ويلفت جبر إلى أنه في خطوة إنتاجية جديدة، تم تجهيز 4 أفلام سينمائية تلخص الأعمال المشاركة في السلسلة -مدة كل فيلم ساعتان- ستبث خلال أيام عيد الفطر السعيد.