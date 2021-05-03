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"مدرسة المشاغبين" بالألوان للمرة الأولى بعد 47 عاما من عرضها على المسرح

عرض المسرحية بالألوان يأتي لأول مرة بعد ترميمها باستخدام تكنولوجيا حديثة

مسرحية "مدرسة المشاغبين" ستعرض بالألوان على منصة شاهد (مواقع التواصل)
مسرحية "مدرسة المشاغبين" ستعرض بالألوان على منصة شاهد (مواقع التواصل)
إيمان محمد - القاهرة
3/5/2021

تعرض مسرحية "مدرسة المشاغبين" في عيد الفطر عبر منصة "شاهد" الإلكترونية باستخدام تقنية الألوان، وذلك لأول مرة بعد عرضها منذ 47 عاما، وبالتحديد عام 1973.

المسرحية من بطولة عادل إمام وسعيد صالح وهادي الجيار وأحمد زكي ويونس شلبي وحسن مصطفى وسهير البابلي وعبد الله فرغلي، ومن تأليف علي سالم، وإخراج جلال الشرقاوي.

ترميم المسرحية

ويأتي عرض المسرحية بالألوان لأول مرة بعد ترميمها باستخدام تكنولوجيا حديثة، من أجل أن تظهر ملابس الممثلين والديكورات بألوانها الحقيقية، حفاظا على المسرحية وتقديمها لأجيال لا تعرفها.

وعلّقت الناقدة ماجدة خير الله لأحد المواقع المصرية بأنه من حق المسؤولين عرض المسرحية بالألوان، على أن يتم تنفيذ ذلك في النسخة التي حصلوا على حقوقها فقط، وبأن الجيل الجديد سيسعد بمشاهدتها بالألوان، إلا أن الأجيال السابقة لن تعجب بالفكرة وتغيير ما تربوا عليه، خاصة أن الأبيض والأسود له جمالياته، وأن النسخة الأصلية لن يقترب منها أحد، لأن من شاهدها بهذا الشكل سيظل يريدها بالشكل نفسه دون تغيير، لأن هذا هو التاريخ.

محاولة إحياء التراث الفني

ولا يعد تلوين مسرحية "مدرسة المشاغبين" فكرة حديثة، حيث قام المهندس المصري محمد الديب بتلوين مجموعة من اللقطات في أفلام الأبيض والأسود من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وصرح وقتها بأن الأمر لرغبته في إحياء التراث وجذب فئة من الأجيال صغار السن لهذه الأعمال، وقام بالفعل بتلوين أكثر من 200 صورة.

ترميم مسرحية "مدرسة المشاغبين" يثير الجدل مجددا على أزمة الإهمال للتراث المصري، فلم يتم ترميم سوى أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين، وهي اتفاقية بين أسرته وشركة مصر العالمية بالتعاون مع جهات فرنسية، حيث تم ترميم 20 فيلما، بالإضافة إلى قيام شركة روتانا بترميم 1200 فيلم مصري لعرضها عبر قنواتها.

المصدر : مواقع إلكترونية

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