عُرضت منذ ساعات قليلة الحلقة المنتظرة "لم الشمل: مسلسل الأصدقاء" (Friends: The Reunion) على منصة "إتش بي أو ماكس" (HBO Max)، التي كانت متوقعة منذ عام تقريبا؛ أي عند افتتاح المنصة، ولكن كان وباء كورونا "كوفيد-19" والإجراءات الاحترازية سببا في هذا التأجيل الكبير، إلا أن ذلك لم يقلل من حماس المشاهدين ومحبي المسلسل، لتصبح سريعا الحلقة تريندا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

عرض مسلسل الأصدقاء لمدة 10 سنوات في الفترة ما بين عام 1994 إلى 2004، حقق خلال هذا العقد نجاحا وشعبية لم يصل إليها أي عمل تلفزيوني سابق أو حتى لاحق، فأصبح ممثلوه الستة أصدقاء حقيقيين لملايين المشاهدين حول العالم، مع عدد مشاهدات ضخم، حيث وصل عدد مشاهدي الحلقة الأخيرة -عند عرضها في الولايات المتحدة أول مرة- إلى 52 مليون مشاهد.

ومع انتهاء المسلسل أعلن صناعه عدم العودة مرة أخرى إليه سواء في فيلم سينمائي أو بمواسم لاحقة، وهو ما كسر قلب الكثيرين، ولكن في ذات الوقت تقبلوا أن النهاية الدافئة التي قدمتها الحلقات الأخيرة لا يجب إفسادها بأي محاولة للإكمال.

ولذلك عند الإعلان عن حلقة لم الشمل تم التأكيد أكثر من مرة أنها لن تكون حلقة مكملة للأحداث، ولن تظهر فيها الشخصيات التي اعتدنا عليها من مونيكا وأخيها روس وزوجها تشاندلر وباقي الأصدقاء راتشيل وجوي وفيبي، إنما سيظهر الممثلون الستة بشخصياتهم الحقيقية؛ ديفيد شويمر ومات لي بلانك وماثيو بيري وكورتني كوكس وجينيفر أنيستون وليسا كودرو، وهو ما أحبط بعض محبي المسلسل بالتأكيد.

