كان مشهدا استثنائيا حين نشر مشاهير العالم تغريدات قوية داعمة للفلسطينيين في ظل قصف قوات الاحتلال لقطاع غزة، والانتهاكات ضد المصلين في القدس، ومحاولات التهجير القسري في حي الشيخ جراح.

لكن لم تمر سوى أيام قليلة حتى اعتذر الممثل مارك رافالو عن منشورات سابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حربها على الفلسطينيين في قطاع غزة، كما دعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس وقصف قطاع غزة والذي أوقع ضحايا مدنيين بينهم أطفال ونساء.

وقد نجح رافالو بالفعل في جمع أكثر من مليون و700 ألف مشارك في عريضة تطالب بتوقيع عقوبات دولية على إسرائيل.

لكن رافالو، الممثل الحائز على جائزة إيمي والمرشح لجائزة الأوسكار، غرد يوم الاثنين الماضي بأنه "فكر وأراد الاعتذار عن منشورات خلال القتال الأخير بين (إسرائيل وحماس)"، وقال إن "وصف إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية لم يكن دقيقًا وتحريضي وغير محترم ويستخدم لتبرير معاداة السامية هنا وفي الخارج"، حسب تغريدته.

I have reflected & wanted to apologize for posts during the recent Israel/Hamas fighting that suggested Israel is committing “genocide”. It’s not accurate, it’s inflammatory, disrespectful & is being used to justify antisemitism here & abroad. Now is the time to avoid hyperbole.

وبينما شكر بعض مستخدمي تويتر الممثل رافالو، الذي قال سابقًا لصحيفة هوليود ريبورتر (The Hollywood Reporter) إنه نشأ في عائلة إيطالية كاثوليكية، لتراجعه عن تصريحاته السابقة بشأن إسرائيل، تساءل آخرون عما إذا كان تم "ترهيبه وإسكاته"، ومن ثم نشر ذلك الاعتذار.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون من المشاهير الذين دعموا فلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعت إلى "وقف الإبادة الجماعية" و"إنقاذ فلسطين".

وشاركت هيلتون، التي لديها 17 مليون متابع على تويتر، مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تبلغ من العمر 10 سنوات تنهار بالبكاء بعد تدمير منازل مجاورة في هجوم شنه الجيش الإسرائيلي، وكتبت على تويتر "هذا يؤلم قلبي".

بعد ساعات قليلة من نشر الفيديو، تراجعت هيلتون وحذفت منشوراتها بهذا الشأن، وهي خطوة قوبلت بالدهشة من قبل أنصار القضية الفلسطينية.

تم حذف كلا المنشورين واستبدالهما بتغريدة تقول "ارسل الحب والنور إلى العالم. والدعاء من أجل السلام لجعل العالم مكانًا أفضل للجميع".

في الأسبوع الماضي، نشر لويس هاميلتون، بطل سباق فورمولا 1، على إنستغرام (Instagram) بيانيا للمقارنة بين أعداد القتلى والإصابات بين الإسرائيليين والفلسطينيين على مدى السنوات الـ13 الماضية.

لكن هاميلتون صرح لاحقا بأنه قرر عمدًا الابتعاد عن النشر حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يثقف نفسه أولا بدلاً من مشاركة "حكمه الجاهل" على الموقف، حسب وصفه.

قامت كيندال جينر بنشر ثم حذف منشور على إنستغرام، تنتقد فيه أولئك الذين يناضلون من أجل النساء وشواذ جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمساواة العرقية، ومع ذلك "اختاروا تجاهل الاضطهاد الفلسطيني".

أما الممثلة عائشة كاري، زوجة لاعب كرة السلة الأميركي ستيفن كاري، فقد حذفت تغريدتها الداعمة للفلسطينيين، واستبدلتها بإعادة نشر منشور يُحمل مسؤولية قتل المدنيين لمن وصفتها بالمنظمات الإرهابية في غزة.

وألحقت كاري المنشور بتعليق قالت فيه "لست حمقاء، ولا تفعل ذلك، لقد تم تضليلي من قبل شخص مقرب لي، وقد حذفت المنشور فور إدراكي لذلك، من المؤسف أن يقوم أحدهم بتصويره وإعادة تداوله. أنا الآن أفهم الوضع بشكل صحيح".

I’m not a moron. Don’t do that. I was misinformed by someone close to me which is why the post was removed as soon as I realized. Its unfortunate someone screenshot it and is circulating. I am now getting properly informed on the situation. Hopefully you have grace.

— Ayesha Curry (@ayeshacurry) May 15, 2021