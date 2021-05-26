السيسي يأمر بمعاش استثنائي لشريف دسوقي والشركة المنتجة تتحمل تكاليف علاجه بالكامل

جاءت بداية بزوغ نجم شريف الدسوقي في عام 2018، في الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي بعد أن حصل على جائزة أفضل ممثل

تلقى الممثل شريف دسوقي اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على صحته، وكلف السيسي وزارة الصحة بتوفير الرعاية اللازمة له خلال الفترة المقبلة وتولّي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتحمل تكاليف العلاج كاملة، بجانب صرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي؛ تقديرا لمشواره الفني وما قدمه من نجاحات.

ويأتي ذلك على إثر خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لإصابة في أثناء تصوير مشاهده بفيلم "وقفة رجالة".

واستجابت على الفور الجهات المعنية، حيث تم نقله بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى دار الشفاء، وتولى الإشراف على حالته فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وأمراض والسكري، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

صدمة في الوسط الفني

"قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء"، هكذا علق الممثل المصري شريف دسوقي -عبر صفحته الرسمية في فيسبوك- على بتر ساقه في الجراحة التي خضع لها مؤخرا.

وبمجرد إعلان الخبر حرص أغلب الفنانين على تقديم الدعم للممثل المصري في محنته عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما عبر آخرون عن حزنهم تجاه ما وصل إليه.

ربنا يصبرك يا شريف ويخفف عنك يا رب 😢#شريف_الدسوقي pic.twitter.com/JujgBoXH4L — Raniah Yousief (@RaniahYousief) May 25, 2021

وقال المؤلف عمرو محمود ياسين إنه ينتظره في تعاون معه بمسلسله المقبل.

وكشفت المخرجة كاملة أبو زكري عن صديقة طلبت التبرع بالطرف الصناعي لإيمانها بموهبة شريف دسوقي.

مشهد تسبب في بتر ساقه

بدأت الأزمة في نهاية العام الماضي 2020 أثناء تصويره أحد مشاهد فيلمه "وقفة رجالة" والذي تسبب في جرح بالساق عمقه أكثر من 7 سنتيمترات.

وقد صرح دسوقي حينها -لإحدى الصحف المصرية- أنه في أثناء التصوير بمدينة الغردقة استمر تصوير أحد المشاهد فيه 4 ساعات. وبحسب دسوقي، كان فريق العمل يقوم بإجراء تجربة جديدة لأول مرة، وهي عملية تشبه "مساج" بماء البحر وضخ الهواء من خلال خراطيم، وأضاف "وأنا بخبرتي في نزول البحر كوني من مدينة الإسكندرية الساحلية، قلت يا جماعة هذا خطر، بعد ساعة بدأت الناس تختنق، وبدأ الممثلون يشتكون، لكن أنا لم أستطع الاستمرار في التصوير، وفقدت وعيي، حتى إن البعض ظن أنني أصبت بجلطة، واكتشفت لاحقا إصابتي بجرح عميق في القدم، تطلب تدخلا جراحيا".

وتابع "منتج الفيلم أحمد الجنايني كان سعيدا بأدائي طول فترة التصوير، لكن بعد إصابتي لم يتصل بي، وطلب مني 1500 جنيه تكلفة سيارة الإسعاف".

وتسبب "وقفة رجالة" في أزمة بين شريف دسوقي ومنتج الفيلم بعد أن أعلن الأول عدم حصوله على مستحقاته، وللتحقيق في تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب ما تعرض له أثناء التصوير، وقال في مداخلة مع الإعلامي المصري سيد علي وقتها إنه سيعتزل الفن في عام 2025 بعد انتهاء التزاماته المادية، وقال في المداخلة إن فكرة الانتحار تراوده حاليا.

وتداولت مواقع فنية أخبار عن دخول الدسوقي المصحة النفسية، وهو ما نفاه لاحقا، بجانب ظهور شائعات لاحقته حول تأخره في التصوير وسوء معاملته لزملائه، وقد قام وقتها نقيب الممثلين أشرف زكي باحتواء الأزمة وعقد جلسة صلح بينهم.

أحسن ممثل

جاءت بداية بزوغ نجم شريف دسوقي في عام 2018، في الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي، بعد أن حصل على جائزة أفضل ممثل، وذلك عن دوره في فيلم "ليل خارجي"؛ حيث برع في تجسيد شخصية "مصطفى" سائق التاكسي. وشاركه في بطولة الفيلم كريم قاسم ومنى هلا وأحمد مالك ومن إخراج أحمد عبد الله.

شهرة متأخرة

وبشخصية سباعي أو "سبعبع"؛ واصل شريف دسوقي نجاحه في مسلسل "بـ 100 وش" مع المخرجة كاملة أبو ذكري وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام ابراهيم ودنيا ماهر، في رمضان قبل الماضي، وهي الشخصية التي وصل من خلالها للجمهور وحقق نجاحا كبيرا.

جاءت الشهرة المتأخرة لشريف دسوقي بعد رحلة طويلة في مجال التمثيل، بدأت في عام 2003 حين شارك في أفلام مثل "العنف والسخرية" مع المخرجة أسماء البكري، والفيلم القصير "حاوي" وفيلم "حار جاف صيفا"، إلا أن دسوقي صاحب مشوار فني ممتد؛ فوالده كان مديرا لمسرح إسماعيل ياسين، مما جعله محتكا بالمجال الفني منذ صغره، كما تتلمذ على يد المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، لكنه برع وتميز في مجال الحكي، فأصبح من أهم الحكائين في مدينة الإسكندرية، كما أخرج عدد من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" مع فرقة براح.