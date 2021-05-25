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سينما|فن|تركيا

أول ممثلة آلية تركية توقع عقدا لبطولة فيلم سينمائي

الممثلة الآلية التركية "أيبيرا" في أثناء توقيع عقد لبطولة فيلم مع المنتج التركي بيرول غوفين (الأناضول)
الممثلة الآلية التركية "أيبيرا" في أثناء توقيع عقد لبطولة فيلم مع المنتج التركي بيرول غوفين (الأناضول)
25/5/2021

يبدو أن غزو الآليين للسينما قادم، فالأمر لم يعد محض خيال علمي، حيث أعلنت شركة "مينت" التركية للإنتاج الفني في بيان، الثلاثاء، أن فيلما يحمل اسم "البشري الرقمي" (Digital Human)، سيكون من بطولة الممثلة الآلية التركية "أيبيرا". وقد وقّعت الأخيرة عقد البطولة مع المنتج التركي بيرول غوفين.

وأوضح غوفين أنه من المخطط البدء بتصوير الفيلم في سبتمبر/أيلول المقبل، والبدء بعرضه في دور السينما العام المقبل، بحسب البيان.

وأضاف "كل شيء يخضع للتغيير بسرعة كبيرة، وأعتقد أنه لا مفر أمامنا من دخول الروبوتات في عالم السينما، لذلك أردت أن أصبح من رواد هذا التغيير".

المنتج التركي أشار إلى احتمال وجود منتجين ومؤلفي سيناريو آليين (روبوتات) أيضا في المستقبل (الأناضول)

وأشار المنتج التركي إلى احتمال وجود منتجين ومؤلفي سيناريو آليين (روبوتات) أيضا في المستقبل.

بدورها، أعربت الروبوت "أيبيرا" عن بالغ سعادتها جراء توقيع عقدها الأول، والاهتمام الكبير الذي تحظى به.

وتم تطوير أيبيرا "Aypera" من قبل المصمم باغير أكباي، وكاتب الخيال العلمي توفيق أويار، ومهندسة الحاسوب زينب نال سيزار، ومن المقرر أن تقدم "أيبيرا" حفلا غنائيا في المستقبل.

المصدر : وكالة الأناضول

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