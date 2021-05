بعد موسم مليء بالمسلسلات العربية، يرغب المشاهدون كذلك في التغيير إلى الأعمال الأجنبية، ويأتي ذلك تزامنا مع عرض عدد من الأعمال المميزة على نتفليكس.

نرشح لك أبرز الأعمال الجديدة التي دخلت مؤخرا قوائم العرض في نتفليكس:

امرأة في النافذة

"امرأة في النافذة" (The Woman in the Window) واحد من الأفلام التي ظلمت بشدة بسبب تأجيل عرضه وتأثره بتداعيات وباء كورونا، فقد كان من المقرر عرضه في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بواسطة "توينتيث سينشري فوكس" (20th Century Fox) ولكن تم تأجيله، مع تحديد تاريخ إصدار جديد في 15 مايو/أيار 2020.

في 17 مارس/آذار 2020، تمت إزالة الفيلم من تقويم الإصدارات السينمائية بسبب جائحة "كوفيد-19" بقصد إعادة جدولته في وقت لاحق عام 2020. وفي 3 أغسطس/آب، أُعلن أن نتفليكس تجري محادثات نهائية للحصول على حقوق توزيع الفيلم، قبل أن يبدأ عرضه أخيرا عبر المنصة بداية يوم 14 من الشهر الحالي.

"امرأة في النافذة" فيلم إثارة وتشويق أميركي من إخراج جو رايت، والسيناريو تأليف تريسي ليتس، اقتباسا من رواية بذات الاسم نشرت عام 2018، وهو من بطولة آمي آدامز، غاري أولدمان، أنتوني ماكي، جينيفر جيسون لي، وجوليان مور.

وتدور الأحداث حول أخصائية نفسية لديها اضطراب يدفعها إلى البقاء في المنزل، تقيم صداقة مع جارتها عبر الشارع في منزلها بمدينة نيويورك، لتنقلب حياتها رأسا على عقب عندما تختفي المرأة وتشتبه في وجود جريمة وراء ذلك.

كاسلفينيا

محبي الأنمي تلقوا خبرا سعيدا بعرض الموسم الرابع من مسلسل "كاسلفينيا" (Castlevania) بداية من 12 مايو/أيار، وهو يستند في الأساس على سلسلة ألعاب فيديو يابانية تحمل نفس الاسم.

ورغم التخطيط للعمل في البداية كفيلم، فقد تم تطويره كمسلسل ليظهر متأثرا إلى حد كبير بالأنمي الياباني، وبدأ عرضه عام 2017، ليصدر منه الموسم الثاني ثم الثالث، عام 2020.

تدور الأحداث في عالم خيالي فيه مصاص الدماء الكونت دراكولا، تُحرق زوجته بعد اتهامها زورا بالسحر، ويعلن أن جميع سكان "والاشيا" سيدفعون الثمن حياتهم، ويستدعي جيشا من الشياطين يجتاح البلاد، ويجعل الناس يعيشون حياة الخوف والرعب. ولمكافحة هذا، يحمل صائد الوحوش المنبوذ تريفور بلمونت السلاح ضد قوات دراكولا، بمساعدة الساحر سيفا بيلنادس.

أكسجين

"أكسجين" (Oxygen) فيلم خيال علمي وإثارة من إخراج ألكسندر أجا، وسيناريو كريستي لوبلان. وهو من انتاج أميركي فرنسي مشترك، بطولة ميلاني لوران، ماتيو أمالريك، مالك زيدي. وصدر في 12 من الشهر الحالي.

تدور أحداثه حول امرأة شابة تستيقظ في وحدة تبريد طبية. لا تتذكر من تكون أو كيف انتهى بها الأمر إلى الحبس في صندوق لا يزيد حجمه على نعش. مع نفاد الأكسجين لديها، يجب عليها إعادة بناء ذاكرتها لإيجاد طريقة للخروج من كابوسها.

حب.. موت.. روبوتات

مسلسل "حب.. موت.. روبوتات" (Love.. Death.. Robots) رسوم متحركة مكون من 18 حلقة، تم إصدار الموسم الأول منه في 15 مارس/آذار 2019. من إنتاج تيم ميلر، جوشوا دونين، ديفيد فينشر، جنيفر ميللر. وهو إعادة تخيل لفيلم الخيال العلمي لعام 1981 "هيفي ميتال" (Heavy Metal).

في يونيو/حزيران 2019، جددت نتفليكس المسلسل للموسم الثاني المكون من 8 حلقات، وبدأ عرضه في 14 مايو/أيار هذا العام.

يتكون المسلسل من حلقات منفصلة، مدتها أقل من 17 دقيقة، ويتم إنتاجها بواسطة ممثلين وطواقم مختلفة، رغم أن هناك حلقات قد تشترك فيها بعض أفراد الطاقم. وترتبط الحلقات بالموضوعات الثلاثة المذكورة بالعنوان، مع أن كل حلقة لا تحتوي على العناصر الثلاثة معا.

في النهاية تضمنت هذه القائمة أعمالا من أنواع متعددة، فمن الأنمي الياباني الطابع، إلى الرسوم المتحركة، وحتى أفلام الإثارة والتشويق، فيمكنك أن تختار منها ما يناسب ذوقك.