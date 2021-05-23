للإعلامية والممثلة السينمائية المغربية يسرى طارق قدرة هائلة على تطويع موهبتها بين الكتابة الأدبية والتمثيل السينمائي، فهي فضلا عن عملها إعلامية في التلفزيون المغربي (القناة الأمازيغية) استطاعت أن تصنع لها مكانة داخل المشهد السينمائي المغربي إلى جانب كوكبة من الممثلات المغربيات، بحكم الأدوار التي أدّتها في عدد من الأفلام المغربية مثل "ميغيس" لجمال بلمجدوب، و"وداعا كارمن" لمحمد أمين بنعمراوي، ثم "الوشاح الأحمر" و"دقات القدر" لمحمد اليونسي.

تخلّت يسرى طارق عن أناقتها الإعلامية لتتقمص أدوارا سينمائية، وتحقق نوعا من التماهي مع الشخصية المتخيلة، بخاصة في الأدوار المركبة الصعبة التي تجعل الممثل يبذل مجهودا مضاعفا لتحقيق هذا "التماهي" المنشود والمفروض على كل ممثل مهما علت قيمته السينمائية.

وعن تجربة الإعلامية يسرى طارق في مجال التمثيل والحيثيات الفنية التي أسست مسار ووعي علاقتها بفيلم "دقات القدر" كان للجزيرة نت هذا الحوار الخاص معها؛ الممثلة المغربية يسرى طارق: حلقت شعري كاملا في "دقات القدر" احتراما لذكاء الجمهور.

من الإعلام إلى السينما

يسرى طارق من الكتابة والعمل في المجال الإعلامي المغربي إلى التمثيل السينمائي؛ كيف تعيشين هذا التعدّد الفني في ذاتك؟

جبلت على عشق الفن، وربّيت على التعدد والتنوع والاختلاف منذ طفولتي لأن والدتي ربّتني وإخوتي على قدم من المساواة وعلى مبدأ احترام الآخر، مهما كان هذا الآخر مختلفا عنا، ورغم أنني ولدت وكبرت بمجتمع أشعرني بأنني لا أنتمي إليه، وكان من الصعب علي كوني امرأة أن أندمج فيه دون أن أكون عرضة للتمييز، مع وجود استثناءات قليلة تحتفي بالأفراد الذين يمتلكون طاقات إبداعية، وتعدّ وجودهم فرصة لتطور المجتمعات وإغناء التجارب الإنسانية، فإنني استطعت ترويض نفسي على تقبل هذا الواقع، وبهذا أصبحت ذاتي أرضا خصبة لنمو مواهبي الفنية المتعددة، وطاقاتي الإبداعية الهائلة التي لم أجد بعد المساحة الكافية لبروزها بالوجه الكافي الذي يليق بها.

من أعمالك السينمائية الأخيرة فيلم "دقات القدر" لمحمد اليونسي، ما ملابسات دورك هذا في الفيلم الذي تطلّب مجهودًا مضاعفا منك كونك إعلامية؟

اتجهت نحو السينما سنة 2009، عندما مثّلت أول دور بطولة لي في فيلم سينمائي طويل يدعى "ميغيس" للمخرج المغربي جمال بلمجدوب، لتتوالى في ما بعد أدوار سينمائية أخرى، كان آخرها دوري في فيلم "دقات القدر" للمخرج المغربي محمد اليونسي، أي بعد أن تراكمت تجارب مهمة لي في التمثيل بالمجال السينمائي، لذلك كان التفكير في دور البطولة في فيلم سينمائي يعدّ من الأفلام السينمائية المغربية التي أماطت اللثام عن مرحلة مهمة من التاريخ المشترك الذي يجمع بين المغرب وإسبانيا، تفكيرا متأنيا ومدروسا، بعيدا عن الهرولة والارتجالية في البحث السريع عن الشهرة المجانية، وعن أدوار لن تضيف إلي أي قيمة تعلي رصيدي الفني.

الممثلة المغربية يسرى طارق: لا أهرول نحو الشهرة المجانية (مواقع التواصل الاجتماعي)

صداقة سينمائية

باشتغالك في فيلم "دقات القدر" تكون المرة الثانية التي تجسدين فيها دورا مع زوجك المخرج المغربي محمد اليونسي. إلى أيّ حد كان العمل مثمرا جماليا في تحقيق نوع من التناغم مع النص؟

لقد بدأت رحلة صداقتنا الفنية أنا والمخرج محمد اليونسي بفيلم "الوشاح الأحمر" الذي نال استحسان النقاد والمشاهدين داخل وخارج المغرب. وأعتقد أنه بفضل علاقتنا التي حاولنا أن نكسر فيها قواعد كل الصور النمطية عن الحب الذي يجمع بين رجل وامرأة، والتي بفضلها كان العمل مثمرا جماليا مرة أخرى حين تعاونا معا في فيلم "دقات القدر"، ورغم أن القواسم المشتركة التي تجمعنا قليلة جدا، كما أن لكل منا مرجعياته الفنية والفكرية المفضلة، فإنه بفضل إدارة هذه الاختلافات، واستثمارها إيجابيا وفنيا، استطعنا أن نكمل بعضا بعضا على المستوى الإنساني، وأن ينعكس ذلك على خياراتنا الفنية والإبداعية.

كيف عشت تجربة حلاقة الشعر من أجل أداء هذا الدور والانغماس في تفاصيله الفنية؟

حلق شعري كاملا من أجل دوري في فيلم " دقات القدر" كان اختيارا فكريا وجماليا، لذلك عشت هذه التجربة المتميزة بصدق شديد نابع من بؤرة الروح وسدة العمق بعيدا عن كل إثارة مجانية أو خلق ضجة من لا شيء، وهذا ما أعطى لظهوري حليقة الرأس في الفيلم بعدا جماليا متميزا ومتفردا. وتعلمت من هذه التجربة أن الأداء الصادق الذي يحترم ذكاء الجمهور يستحق العناء دائما.

جماليات التاريخ

يتخذ "دقات القدر" من التاريخ مرجعا جماليا له، كإكسسوار درامي يُؤجّج الأحداث ويُموضعها داخل زمن معين. لماذا التفكير في مثل هذه الموضوعات بخاصة أنه يطرق مرحلة مهمة من تاريخ الريف؟

التفكير في مثل هذه الموضوعات، وبخاصة التطرق إلى مرحلة مهمة من تاريخ منطقة الريف من خلال السينما، هو أن تبعث هذه القضية من جديد أمام الضمير الإنساني عن طريق الأسئلة، فالفيلم يطرح تساؤلات ولا يقدم أجوبة جاهزة لأن إثارة موضوع حرب الغازات بهذا العمل السينمائي كان الهدف من ورائه توثيق هذا الحدث التاريخي سينمائيا، أي بالصورة لا بالحرف لأن الصورة مكنتنا من أن نحرر التاريخ من سلطة الحرف، كذلك فإن السينما فسحت المجال للخيال كي يملأ فراغ التاريخ، وهذا يؤدي إلى توسيع دائرة النقاش الجاد بشأن الموضوع بين مختلف شرائح المجتمع، وسيسهم في هدم جدران الغموض التي تعترض سبيل الأجيال المتعطشة إلى معرفة ماضيها وتاريخها.

وأنت ممثلة كيف وجدت نفسك تلبين، ليس فقط رغبة المخرج الفنية في أداء الدور، وإنما تعيشين جرح تاريخ لم يندمل بعد في نفوس السكان وما أصابهم من شروخ وتصدعات؟

حين مثلت الدور وجدت نفسي أمام مسؤولية كبيرة، ليست مقتصرة على الجانب الفني فحسب، بل أيضا على الجانب الشخصي، بحكم أنني ابنة الريف، وساكنوه الذين أصابتهم هذه الشروخ والتصدعات ما هم إلا أهلي وأحبائي الذين لا أتقاسم معهم مجرد الانتماء الجغرافي، بل أيضا أتقاسم معهم وجع الجروح التي لم تندمل بعد، لذلك حاولت أن أمنح هذا العمل كل طاقتي الجسدية والنفسية، حتى أفتخر به كما أفتخر بالانتماء لمنطقة الريف التي غرفت من شموخها التاريخي وغناها الثقافي واللغوي والحضاري ما أمدّني بالقوة التي مكنتني من أن أكون ما أنا عليه اليوم.

الممثلة المغربية يسرى طارق: أفتخر بالانتماء لمنطقة الريف التي غرفت من شموخها التاريخي (مواقع التواصل الاجتماعي)

أهمية التجربة الإعلامية

في الطرح نفسه، ما حدود التقاطع والتلاقي فنيا وجماليا مع فيلم "الوشاح الأحمر" لمحمد اليونسي؟

حدود التقاطع والتلاقي فنيا وجماليا مع فيلم "الوشاح الأحمر" كثيرة رغم اختلاف العملين على مستوى التناول والأسلوب الفني، فهما يلتقيان في الاشتغال على التاريخ المشترك بين الشعوب وكذا تسليط الضوء على العذابات الإنسانية الرهيبة التي نجمت عن الحربين، أي حرب الريف بين المغرب وإسبانيا، وحرب الرمال بين المغرب والجزائر، كذلك يلتقيان على مستوى اعتماد الأسلوب الشاعري في الحكي السينمائي، أما نقاط التقاطع فأبرزها المنظور الجمالي الذي تناول الفيلمين، ففيلم "الوشاح الأحمر" اعتمد على رؤية تقنية توثيقية أضفت نوعا من الواقعية في سرد أحداث العمل، أما فيلم " دقات القدر" فتم تناوله برؤية مزج فيها المخرج بين الواقعي والخيال.

إلى أي حد اضطلع الإعلام بدور مهم في حياتك وأنت ممثلة تتطلع صوب التميز واكتساح الساحة السينمائية ومتخيلها الفني؟

لقد كان للإعلام دور مهم ومحوري في تجربتي في التمثيل لأنه أسهم في إثراء ثقافتي وشخصيتي وأسلوبي الفني، والبحث عن آليات تطويره وتجديده باستمرار، وجعلني إنسانة تقدر قيمة التكوين والمعرفة، فقد كانت دراسة الإعلام لي بمنزلة الدرع التي حمتني من نفسي بالدرجة الأولى، بخاصة في اللحظات التي قد يقع فيها المرء منا فريسة سهلة للكسل والغرور والوهم.