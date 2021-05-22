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فن|عراق

شاهد.. عراقيون يحولون الفن إلى سلاح لدعم الفلسطينيين بمواجهة الاحتلال

22/5/2021

تجمع 5 فنانين عراقيين في ورشة عمل بمدينة البصرة (جنوبي العراق) ليرسموا فيها أيقونات ورموزا فلسطينية، لإبداء الدعم للفلسطينيين في ظل تعرضهم في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.

ويسعى الفنانون إلى استغلال مواهبهم لزيادة الوعي بالقضية الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تمكنهم من الوصول إلى الجماهير في العالم.

وقال الدكتور حسين النجار -من كلية الفنون الجميلة بالبصرة- "ورشتنا الفنية هي عبارة عن رسالة تضامنية مع إخواننا الشعب الفلسطيني والمأساة التي يتعرضون لها".

وأضاف النجار أن هذا العمل نوع من الرسالة للعالم بأن القضية الإنسانية قضية واحدة، والقضية الفلسطينية بالتالي هي قضية الجميع.

ولفت إلى أن بعض اللوحات المعروضة ركزت على تصوير الآثار المترتبة على القصف الإسرائيلي على المدنيين.

من جهتها، قالت الفنانة وفاء العبادي المشاركة في الورشة إنها حاولت تقديم مبادرة بسيطة مساندة للأطفال الذين تعرضوا للأذى والتشريد بسبب العدوان الإسرائيلي عليهم.

وأضافت أنها رسمت العلم الفلسطيني والإنسان المشرد والقدس في لوحة واحدة، في محاولة لدمج المشاكل التي يتعرض لها الناس هناك.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن أكثر من 450 مبنى في قطاع غزة -منها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية- دمرت أو لحقت بها أضرار كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والذي تسبب أيضا في نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني.

وخلف الدمار حفرا كبيرة وأكواما من الأنقاض في أنحاء مختلفة من القطاع الساحلي المكتظ بالسكان، وزاد مخاوف قائمة منذ وقت طويل إزاء الظروف المعيشية في غزة.

المصدر : رويترز

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