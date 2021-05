واقع مرير ومأساوي يعيشه الفلسطينيون هذه الأيام بعد تعرُّض قطاع غزة للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي؛ وهو ما أسفر عن حصيلة ضخمة من الشهداء والمصابين وترتب عليه رد من المقاومة الفلسطينية، تزامن مع ذلك تضامن الكثير من نجوم الوطن العربي وهوليود مع أهالي حي الشيخ جراح ورفضهم تهجيرهم من منازلهم.

وأغلب الظن، أننا سنشهد هذه الأحداث على شاشة السينما قريبا، فالقضية الفلسطينية طالما كانت واحدة من أكثر القصص الثرية -إنسانيا ودراميا- التي شغف بها المخرجون باختلاف جنسياتهم، وهذه بعض أهم الأفلام التي وثقت ذلك.

1500 Palestinians face expulsion in #Jerusalem. 200 protesters have been injured. 9 children have been killed. Sanctions on South Africa helped free its black people – it’s time for sanctions on Israel to free Palestinians. Join the call. #SheikhJarrah https://t.co/f9R6LYljez

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 11, 2021