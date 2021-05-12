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مارك رافالو يدعو متابعيه للتوقيع على عريضة لفرض عقوبات على إسرائيل

وقع على العريضة أكثر من مليون و700 ألف شخص حتى الآن، بينما أشاد مغردون بموقف رافالو، مؤكدين أنه ما زال يسلك طريق الحق في القضية الفلسطينية

الممثل والمخرج الأميركي مارك رافالو (الفرنسية)
الممثل والمخرج الأميركي مارك رافالو (الفرنسية)
12/5/2021-|آخر تحديث: 12/5/202111:39 AM (مكة المكرمة)

دعا الممثل والمخرج الأميركي مارك رافالو، متابعيه عبر تويتر، للتوقيع على عريضة تطالب بتوقيع عقوبات دولية على إسرائيل، وحماية منازل أهالي حي الشيخ جراح.

وقال رافالو في تغريدة له "1500 فلسطيني يواجهون الطرد في القدس، أصيب 200 متظاهر، وقتل 9 أطفال. ساعدت العقوبات على جنوب أفريقيا في تحرير شعبها الأسود، لقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين".

وجاء في العريضة "الفلسطينيون يتظاهرون بشجاعة في الشوارع، الحكومة الإسرائيلية ترد بأقصى درجات القسوة في القدس، تتم مهاجمة مئات المتظاهرين العزل، بمن فيهم كبار السن والأطفال".

وتضمنت العريضة "هذا مجرد مثال آخر على الوحشية العنصرية للاحتلال العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وهو ظلم استمر لعقود. لقد طفح الكيل، حياة الفلسطينيين ومنازلهم وحقوقهم مهمة".

واختتمت "ساعدت العقوبات في جنوب أفريقيا على تحرير المواطنين السود من الفصل العنصري، وقد حان الوقت الآن لكي يحتشد العالم خلف العقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين".

ولاقت العريضة رواجا واسعا، حيث وقع عليها أكثر من مليون و700 ألف شخص حتى الآن، بينما أشاد مغردون بموقف رافالو، مؤكدين أنه ما زال يسلك طريق الحق في القضية الفلسطينية.

وأثنى متابعون على موقف رافالو، واصفين إياه بـ"هالك" الحقيقي، في إشارة إلى الشخصية الشهيرة التي قدمها في سلسلة أفلام عالم مارفل.

وجاء في إحدى التغريدات "يحتاج الأمر إلى أن تمتلك قلبا عظيما في المكان الصحيح لكي تصبح العملاق هالك".

 

 

مارك رافالو ممثل ومنتج ومخرج وسيناريست أميركي، اشتهر ببطولة سلسلة أفلام "عالم مارفل" والتي أدى فيها دور العملاق الأخضر الغاضب "هالك" (Hulk).

المصدر : وكالة سند

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