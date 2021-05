دعا الممثل والمخرج الأميركي مارك رافالو، متابعيه عبر تويتر، للتوقيع على عريضة تطالب بتوقيع عقوبات دولية على إسرائيل، وحماية منازل أهالي حي الشيخ جراح.

وقال رافالو في تغريدة له "1500 فلسطيني يواجهون الطرد في القدس، أصيب 200 متظاهر، وقتل 9 أطفال. ساعدت العقوبات على جنوب أفريقيا في تحرير شعبها الأسود، لقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين".

1500 Palestinians face expulsion in #Jerusalem. 200 protesters have been injured. 9 children have been killed. Sanctions on South Africa helped free its black people – it’s time for sanctions on Israel to free Palestinians. Join the call. #SheikhJarrah https://t.co/f9R6LYljez — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 11, 2021

وجاء في العريضة "الفلسطينيون يتظاهرون بشجاعة في الشوارع، الحكومة الإسرائيلية ترد بأقصى درجات القسوة في القدس، تتم مهاجمة مئات المتظاهرين العزل، بمن فيهم كبار السن والأطفال".

وتضمنت العريضة "هذا مجرد مثال آخر على الوحشية العنصرية للاحتلال العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وهو ظلم استمر لعقود. لقد طفح الكيل، حياة الفلسطينيين ومنازلهم وحقوقهم مهمة".

واختتمت "ساعدت العقوبات في جنوب أفريقيا على تحرير المواطنين السود من الفصل العنصري، وقد حان الوقت الآن لكي يحتشد العالم خلف العقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين".

ولاقت العريضة رواجا واسعا، حيث وقع عليها أكثر من مليون و700 ألف شخص حتى الآن، بينما أشاد مغردون بموقف رافالو، مؤكدين أنه ما زال يسلك طريق الحق في القضية الفلسطينية.

وأثنى متابعون على موقف رافالو، واصفين إياه بـ"هالك" الحقيقي، في إشارة إلى الشخصية الشهيرة التي قدمها في سلسلة أفلام عالم مارفل.

وجاء في إحدى التغريدات "يحتاج الأمر إلى أن تمتلك قلبا عظيما في المكان الصحيح لكي تصبح العملاق هالك".

Friends in the west, maybe if you heard it from mark ruffalo you’ll start believing. #Palastine 🇵🇸 https://t.co/4uWvv3XIKA — Jabman (@_Jabman_) May 11, 2021

Thanks for stating this correctly 🙏 https://t.co/QQ0pg4oNVi — شيء لله يا فرحة (@Rababoush) May 11, 2021

Thank you for having this courage, sir! You are the Hulk! ♥️#FreePalestine https://t.co/UU2g7lvWp8 — Muhammad Faizan Fuzail (@mfaizanfuzail) May 11, 2021

It takes a mighty heart in the right place, apart from those bulky muscular arms, to be a Hulk. https://t.co/ER8zDDYtGr — Akash Shah Mohammed (@akashsMohammed) May 11, 2021

مارك رافالو ممثل ومنتج ومخرج وسيناريست أميركي، اشتهر ببطولة سلسلة أفلام "عالم مارفل" والتي أدى فيها دور العملاق الأخضر الغاضب "هالك" (Hulk).