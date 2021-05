تضامن العديد من نجوم هوليود وعدد من الفنانين العرب مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ضد محاولات تهجيرهم من منازلهم. ونشرت الفنانة الأميركية فيولا ديفيس الحاصلة على الأوسكار، على حسابها على إنستغرام، صوراً تشرح فيها ما يعانيه أهالي حي الشيخ جراح من محاولات إسرائيلية لتهجيرهم مُعلنة رفضها وتعاطفها.

وأعادت الممثلة الأميركية الإسرائيلية ناتالي بورتمان نشر الصور التوضيحية التي نشرتها ديفيس، مؤكدة دعمها أهالي حي الشيخ جراح، ورفضها محاولات التهجير القسري.

كما شاركت الممثلة البريطانية لينا هيدي في حملة التضامن العالمية مع حي الشيخ جراح في القدس المحتلة الذي يهدف الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير العائلات الفلسطينية منه، وإحلال المستوطنين بدلا منهم.

وأعلنت هيدي، صاحبة دور "الملكة سيرسي" في المسلسل الملحمي "صراع العروش" (Game Of Thrones) العالمي الشهير، تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح، داعية إلى إنقاذه من الاحتلال.

ونشرت على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام منشورا تفصيليا يوضح ما يحدث في حي الشيخ جراح على وسم sheikhjarrah# حيث عنونت منشورها قائلة "اقرأ وافهم وتعلم وشارك، ثم تكلم" ليتفاعل مع منشورها عدد كبير من المتابعين وحظي بأكثر من 50 ألف إعجاب.

وغردت المخرجة السينمائية والتلفزيونية الفلسطينية ألكسندرا ميراي بصورة تضامن الممثلة البريطانية مع أهالي حي الشيخ جراح، قائلة "الملكة سيرسي في صراع العروش تدعم فلسطين، لم أتوقع هذا، الحرية لفلسطين".

Game of Throne’s Cersei Lannister is an ally to Palestine. I did not see that coming #FreePalestine #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/jt5jSTr5th

بدوره، قال الممثل والكاتب المسرحي اللبناني زياد عيتاني "في حين آثر العديد من النجوم العرب الصمت وانبرى بعض الشجعان منهم للتضامن، نرى بطلة مسلسل (لعبة العروش) لينا هيدي تبادر لتعلن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح".

كما تفاعل عدد من المغردين على موقع تويتر مع تضامن هيدي، حيث قال أحد المغردين "تخيل سيرسي متضامنة مع فلسطين ومحمد صلاح (فخر العرب) لا".

When I first saw her post, my first thought was, as if we need more reasons to love Lena Headey!!! 😍 https://t.co/usu3pVSOBa

— Claudia Kildani (@ClaudiaKildani) May 10, 2021