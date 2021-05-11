نشرت الممثلة الأميركية فيولا ديفيس، الحائزة على جائزة أوسكار، مجموعة صور تكشف معاناة أهالي حي الشيخ جراح من محاولات إسرائيلية لتهجيرهم، مُعلنة تعاطفها مع الفلسطينيين.

تضامن العديد من نجوم هوليود وعدد من الفنانين العرب مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ضد محاولات تهجيرهم من منازلهم. ونشرت الفنانة الأميركية فيولا ديفيس الحاصلة على الأوسكار، على حسابها على إنستغرام، صوراً تشرح فيها ما يعانيه أهالي حي الشيخ جراح من محاولات إسرائيلية لتهجيرهم مُعلنة رفضها وتعاطفها.

وأعادت الممثلة الأميركية الإسرائيلية ناتالي بورتمان نشر الصور التوضيحية التي نشرتها ديفيس، مؤكدة دعمها أهالي حي الشيخ جراح، ورفضها محاولات التهجير القسري.

كما شاركت الممثلة البريطانية لينا هيدي في حملة التضامن العالمية مع حي الشيخ جراح في القدس المحتلة الذي يهدف الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير العائلات الفلسطينية منه، وإحلال المستوطنين بدلا منهم.

وأعلنت هيدي، صاحبة دور "الملكة سيرسي" في المسلسل الملحمي "صراع العروش" (Game Of Thrones) العالمي الشهير، تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح، داعية إلى إنقاذه من الاحتلال.

ونشرت على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام منشورا تفصيليا يوضح ما يحدث في حي الشيخ جراح على وسم sheikhjarrah# حيث عنونت منشورها قائلة "اقرأ وافهم وتعلم وشارك، ثم تكلم" ليتفاعل مع منشورها عدد كبير من المتابعين وحظي بأكثر من 50 ألف إعجاب.

وغردت المخرجة السينمائية والتلفزيونية الفلسطينية ألكسندرا ميراي بصورة تضامن الممثلة البريطانية مع أهالي حي الشيخ جراح، قائلة "الملكة سيرسي في صراع العروش تدعم فلسطين، لم أتوقع هذا، الحرية لفلسطين".

Game of Throne’s Cersei Lannister is an ally to Palestine. I did not see that coming #FreePalestine #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/jt5jSTr5th — #SaveSheikhJarrah الكسندرا ميراي (@Lexialex) May 9, 2021

بدوره، قال الممثل والكاتب المسرحي اللبناني زياد عيتاني "في حين آثر العديد من النجوم العرب الصمت وانبرى بعض الشجعان منهم للتضامن، نرى بطلة مسلسل (لعبة العروش) لينا هيدي تبادر لتعلن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح".

في حين اثر العديد من النجوم العرب الصمت وانبرى بعض الشجعان منهم للتضامن نرى بطلة مسلسل " لعبة العروش" لينا هيدي او " الملكة سيرسي" تبادر لتعلن تضامنها مع اهالي حي الشيخ جراح #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SaveSheikhJarrah #الاقصى #القدس pic.twitter.com/jnSgr68XMH — ziad itani (@ZiadItanioff) May 10, 2021

كما تفاعل عدد من المغردين على موقع تويتر مع تضامن هيدي، حيث قال أحد المغردين "تخيل سيرسي متضامنة مع فلسطين ومحمد صلاح (فخر العرب) لا".

يعني تخيل سيرسي متضامنة مع فلسطين و محمد صلاح -فخر العرب- لا https://t.co/iwfI8oizEM — Ayman Jr. ‏‎‎⓭⁦ (@M7mdAyman74) May 9, 2021

When I first saw her post, my first thought was, as if we need more reasons to love Lena Headey!!! 😍 https://t.co/usu3pVSOBa — Claudia Kildani (@ClaudiaKildani) May 10, 2021

وعربيا، نشر الفنان اللبناني جورج وسوف صورة على حسابه كتب عليها "لا يضيع حق وراءه مُطالب.. فلسطين في القلب".

كما شارك الفنان المصري أحمد سعد بمقطع مصور لمقطوعة غنائية جديدة تندد بأفعال الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقال الفنان المصري كريم عبد العزيز في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر "ستظل القدس عاصمة فلسطين الشقيقة أبد الآبدين، ربنا ينصر إخواننا الفلسطنيين".