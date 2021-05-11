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الممثلة الإسرائيلية ناتالي بورتمان والبريطانية لينا هيدي تعلنان تضامنهما مع أهالي حي الشيخ جراح

نشرت الممثلة الأميركية فيولا ديفيس، الحائزة على جائزة أوسكار، مجموعة صور تكشف معاناة أهالي حي الشيخ جراح من محاولات إسرائيلية لتهجيرهم، مُعلنة تعاطفها مع الفلسطينيين.

نجمات هوليود يتضامنّ مع أهالي حي الشيخ جراح (من اليمين) لينا هيدي وفيولا ديفيس وناتالي بورتمان (الفرنسية)
نجمات هوليود يتضامنّ مع أهالي حي الشيخ جراح (من اليمين) لينا هيدي وفيولا ديفيس وناتالي بورتمان (الفرنسية)
11/5/2021-|آخر تحديث: 11/5/202102:07 PM (مكة المكرمة)

تضامن العديد من نجوم هوليود وعدد من الفنانين العرب مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ضد محاولات تهجيرهم من منازلهم. ونشرت الفنانة الأميركية فيولا ديفيس الحاصلة على الأوسكار، على حسابها على إنستغرام، صوراً تشرح فيها ما يعانيه أهالي حي الشيخ جراح من محاولات إسرائيلية لتهجيرهم مُعلنة رفضها وتعاطفها.

وأعادت الممثلة الأميركية الإسرائيلية ناتالي بورتمان نشر الصور التوضيحية التي نشرتها ديفيس، مؤكدة دعمها أهالي حي الشيخ جراح، ورفضها محاولات التهجير القسري.

كما شاركت الممثلة البريطانية لينا هيدي في حملة التضامن العالمية مع حي الشيخ جراح في القدس المحتلة الذي يهدف الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير العائلات الفلسطينية منه، وإحلال المستوطنين بدلا منهم.

وأعلنت هيدي، صاحبة دور "الملكة سيرسي" في المسلسل الملحمي "صراع العروش" (Game Of Thrones) العالمي الشهير، تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح، داعية إلى إنقاذه من الاحتلال.

 

ونشرت على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام منشورا تفصيليا يوضح ما يحدث في حي الشيخ جراح على وسم sheikhjarrah# حيث عنونت منشورها قائلة "اقرأ وافهم وتعلم وشارك، ثم تكلم" ليتفاعل مع منشورها عدد كبير من المتابعين وحظي بأكثر من 50 ألف إعجاب.

وغردت المخرجة السينمائية والتلفزيونية الفلسطينية ألكسندرا ميراي بصورة تضامن الممثلة البريطانية مع أهالي حي الشيخ جراح، قائلة "الملكة سيرسي في صراع العروش تدعم فلسطين، لم أتوقع هذا، الحرية لفلسطين".

بدوره، قال الممثل والكاتب المسرحي اللبناني زياد عيتاني "في حين آثر العديد من النجوم العرب الصمت وانبرى بعض الشجعان منهم للتضامن، نرى بطلة مسلسل (لعبة العروش) لينا هيدي تبادر لتعلن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح".

كما تفاعل عدد من المغردين على موقع تويتر مع تضامن هيدي، حيث قال أحد المغردين "تخيل سيرسي متضامنة مع فلسطين ومحمد صلاح (فخر العرب) لا".

 

وعربيا، نشر الفنان اللبناني جورج وسوف صورة على حسابه كتب عليها "لا يضيع حق وراءه مُطالب.. فلسطين في القلب".

كما شارك الفنان المصري أحمد سعد بمقطع مصور لمقطوعة غنائية جديدة تندد بأفعال الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقال الفنان المصري كريم عبد العزيز في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر "ستظل القدس عاصمة فلسطين الشقيقة أبد الآبدين، ربنا ينصر إخواننا الفلسطنيين".

المصدر : وكالة سند

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(من اليمين) أبوتريكة وأحمد مكي الممثل البريطاني روجر ووترز والشيف التركي بوراك (وكالات)
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