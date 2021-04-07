بعد عام من أزمة الممثل المصري محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتعويض الطيار بمبلغ 6 ملايين جنيه (الدولار بنحو 15 جنيها) عن الأضرار التي تسبب فيها رمضان له بعد نشر صور وفيديو له على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، مما كلفه خسائر أدبية ومالية بعد إيقافه عن العمل.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر قد تقدم بدعوى قضائية مطالبا فيها الممثل محمد رمضان بتعويض مالي بقيمة 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

أول رد فعل لرمضان

وكأول رد فعل لمحمد رمضان على قرار المحكمة، نشر فيديو خاصا به على إنستغرام (Instagram) مبعثرا الأموال في الماء، وهو ما علق عليه بعض جمهوره بأنه موقف "مستفز" وبأنه كان من الأولى أن يعطي الأموال للفقراء.

وكان الفنان محمد رمضان قبل عام أعلن أنه حاول تعويض الطيار الموقوف من خلال مساعدته في إيجاد عمل مناسب في شركة طيران أخرى خاصة من أجل العودة لمهنته، وأيضا من أجل العمل مع شركة روتانا (Rotana). غير أن الطيار أبو اليسر رفض العرض لأنه أصبح بلا رخصة ولا يمكنه العمل في مكان آخر بسبب فيديو محمد رمضان.

وأضاف أبو اليسر أن محاميه الخاص عقد جلسة تفاوض مع المدير المالي لمحمد رمضان، وطلب منه 9.5 ملايين حنيه تعويضا له، ووعد رمضان بأنه إذا طلب الجمهور منه أن يعطيه هذه الأموال فلن يتردد في ذلك.

في الوقت نفسه، جاءت تعليقات الجمهور داعمة لأبو اليسر، في وقت تجاهل فيه رمضان الدعوات إلى تعويض الطيار الموقوف.

بداية الأزمة

وكانت الدعوى التي رفعها الكابتن الطيار أشرف أبو اليسر جاءت بعد نشر محمد رمضان صورا له وفيديو على متن الطائرة، وذكر في الدعوى أن رمضان استغلها للترويج لفيديو كليب أغنيته "فيرساتشي" التي يقول في كلماتها "مش بتفتش في المطار" (لا أخضع للتفتيش في المطار)، واستغل خلالها صورة الكاتبن أشرف أبو اليسر في مشهد قيادة الطائرة.

وقال أبو اليسر إن رمضان الذي جلس بجواره إلى مقعد القيادة بدلا من الطيار المساعد، أخبره أنه سيلتقط صورا وفيديوهات خاصة من أجل أولاده فقط، قبل أن يفاجأ بها منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق صوتي من شخص آخر قام بالتصوير قائلا "محمد رمضان يقود الطائرة الآن".

وقامت هيئة الطيران المدني بتوقيع عقوبة على أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، وسحب رخصة مساعده لمدة عام.