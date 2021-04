كشفت شبكة "إتش بي أو" (HBO) -المنتجة لمسلسل "صراع العروش" (Game Of Thrones)- عن مسلسل جديد يدور في العالم الأسطوري (GOT)، ويحمل اسم "بيت التنين" (House of the Dragon).

وأعلنت "إتش بي أو" عن بدء التحضيرات الأولية لتصوير الموسم الأول من المسلسل المقرر طرحه عام 2022 المقبل على محطة "إتش بي أو" ومنصة "إتش بي أو ماكس" (HBO Max).

ومسلسل "بيت التنين" مبني على أحداث كتاب "دم ونار" للكاتب الأميركي جورج أر مارتن مؤلف السلسلة الملحمية "أغنية الثلج والنار" التي قام عليها مسلسل "صراع العروش".

ويشارك في كتابة المسلسل -إلى جوار مارتن- كل من ريان كوندال وميغيل سابوجنيك مخرج "صراع العروش".

وتدور أحداثه في زمن سابق على أحداث مسلسل "صراع العروش" بنحو 300 عام، وسوف يروي قصة "بيت تارغاريان" الأسرة المتحكمة في التنانين.

بالإضافة إلى مشاركته في الكتابة سيُخرج سابوجنيك -الفائز بجائزة "إيمي" (Emmy)- الحلقة الأولية من مسلسل "بيت التنين" وبعض الحلقات الإضافية، فيما سيتولى زميله غريغ يايتانيس الحائز على الجائزة ذاتها -إضافة إلى وكلير كيلنر وغيتا باتيل- الحلقات المتبقية من الموسم الأول المكون من 10 حلقات.

وعبر تويتر نشر الحساب الرسمي لمسلسل "بيت التنين" صورا من جلسة الطاولة لإعداد وقراءة السيناريو، ويظهر طاقم المسلسل داخل قاعة ضخمة ملتزمين بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب جائحة كورونا. كما نشر الحساب صورا للممثلين موضحا أدوارهم داخل المسلسل، حيث ستظهر إيما دارسي في دور الأميرة راينيرا تارغارين، وستيف توسان في دور ثعبان البحر، وبادي كونسيدين في دور الملك فيسيريس تارغاريان، ومات سميث في دور الأمير دايمون تارغاريان، وأوليفيا كوك في دور أليسينت هاي ووتر، ووريس إيفانز بدور أوتو هايتاور.

ويبدو أن عشاق سلسلة "صراع العروش" على موعد مع مزيد من الحكايات من داخل عالم الروايات الساحر، إذ تشير تقارير إلى أن شبكة "إتش بي أو" سوف تستثمر نجاح سلسلة "صراع العروش" من خلال إنتاج العديد من المسلسلات والأعمال المرتبطة بعالم "ويستروس" (Westeros) الذي يكتبه جورج أر مارتن.

فبالإضافة إلى مسلسل "بيت التنين" -الذي بدأت التحضير له وتنوي عرضه العام المقبل- أعلنت الشبكة الأميركية عن نيتها لإنتاج مسلسل عن "حكايات دنك وإيغ" (Tales of Dunk and Egg‏)، وهو سيتتبع مغامرات إيغون تارغاريان وسير دنكان، بالإضافة إلى أعمال أخرى قيد الإعداد.