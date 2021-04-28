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فن|عراق

سيل من الأحداث المثيرة.. مسلسل المنطقة الحمراء يفوز بمتابعة الجمهور العراقي

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول جريمة قتل وأحداث مثيرة

حصد مسلسل "المنطقة الحمراء" تفاعلا كبيرا بين الجمهور العراقي (مواقع التواصل الاجتماعي)
حصد مسلسل "المنطقة الحمراء" تفاعلا كبيرا بين الجمهور العراقي (مواقع التواصل الاجتماعي)
28/4/2021

حظي مسلسل "المنطقة الحمراء" باهتمام النخب العراقية من بين عدد كبير من المسلسلات التي عرضتها القنوات التلفزيونية في العراق خلال شهر رمضان المبارك.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يعود عالم الآثار "يوسف" إلى بغداد بعد سنوات طويلة من الاغتراب، وتصادفه الكثير من المشاكل بسبب جارته "رحمة" التي يقتل يوسف زوجها دفاعا عن النفس، ويخفيان الجثة سويا، قبل أن يفاجئهما شخص ويهددهما بمقاطع فيديو مسجلة للجريمة.

وأخرج معظم حلقات المسلسل المخرج المصري عادل أديب، قبل أن ينسحب، حيث أكمل مهمة الإخراج بالإضافة إلى دور البطولة الفنان باسم قهار، وذلك بعد ظهور مشاكل كشف عنها المخرج المنفذ المصري محمد البيساوي الذي أكد أن سبب انسحاب أديب هو عدم توفير الإمكانيات المطلوبة.

وقال البيساوي عبر حسابه على فيسبوك إن له مستحقات مالية لم يتم صرفها، مناشدا نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي بحسم التحقيق في قضية مستحقاته، مشيرا إلى أنه أوصى أحفاده بالانتظار لحين انتهاء تحقيق النقابة.

ووصف عراقيون عبر المنصات مسلسل "المنطقة الحمراء" بأنه نقلة في الدراما العراقية من جميع النواحي، مشيرين إلى أن القصة والإخراج وأداء الفنانين كان مذهلا ومنح المسلسل قيمة فنية عالية.

 

وقالت الفنانة العراقية هديل كامل عبر تويتر إن فكرة المسلسل لها معنى، و"السيناريو فيه معان تبدد حسرتك وتغضب بصوتك وتبكي بدموعك، كما أعطى شكلا آخر من الدراما، وخارطة دلالية جديدة تكسّر المقيت من المألوف".

 

بدوره، علق الروائي والكاتب أحمد سعداوي قائلا "المنطقة الحمراء عمل جميل، كاميرا احترافية ذكية وأداء بارع لنجوم الدراما العراقية، وعلى رأسهم مخرج وبطل العمل النجم باسم قهار".

وكتب رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون على حسابه في تويتر "نقل باسم قهار بعض إيجابيات الدراما المصرية، وحبك قصة غير مملة من 7 حلقات، لم يرهق المشاهد بـ30 حلقة لا تقبل الزيادة ولا النقصان، طرح قصته وغادر الشاشة سريعا".

أما نجم وبطل مسلسل المنطقة الحمراء باسم قهار -الذي عاد إلى وطنه بعد غياب طويل كما حصل مع شخصية "يوسف" في المسلسل- فقد وجد في نفسه "ضيقا" على حال بلده الذي تركه شابا ووجده شيخا مريضا بعد عودته من الغربة.

وقال الفنان باسم قهار على حسابه في تويتر "عندما غادرت العراق كثير من الناس كانوا ينادونني "يا ولد"، وعندما عدت لأجل مسلسل المنطقة الحمراء كثير من الناس ناودني "حجي".

وأضاف قهار "ما زعلت لأن الناس يقولون لي يا ولد وأنا شاب لأن الكلمة حلوة، وما زعلت وهم يقولون لي حجي رغم أني لست متدينا، لأن الكلمة فيها احترام، لكن أنا زعلان على بلدي (الشاب) اللي كبر وشاخ ومرض".

المصدر : وكالة سند

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