حظي مسلسل "المنطقة الحمراء" باهتمام النخب العراقية من بين عدد كبير من المسلسلات التي عرضتها القنوات التلفزيونية في العراق خلال شهر رمضان المبارك.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يعود عالم الآثار "يوسف" إلى بغداد بعد سنوات طويلة من الاغتراب، وتصادفه الكثير من المشاكل بسبب جارته "رحمة" التي يقتل يوسف زوجها دفاعا عن النفس، ويخفيان الجثة سويا، قبل أن يفاجئهما شخص ويهددهما بمقاطع فيديو مسجلة للجريمة.

وأخرج معظم حلقات المسلسل المخرج المصري عادل أديب، قبل أن ينسحب، حيث أكمل مهمة الإخراج بالإضافة إلى دور البطولة الفنان باسم قهار، وذلك بعد ظهور مشاكل كشف عنها المخرج المنفذ المصري محمد البيساوي الذي أكد أن سبب انسحاب أديب هو عدم توفير الإمكانيات المطلوبة.

وقال البيساوي عبر حسابه على فيسبوك إن له مستحقات مالية لم يتم صرفها، مناشدا نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي بحسم التحقيق في قضية مستحقاته، مشيرا إلى أنه أوصى أحفاده بالانتظار لحين انتهاء تحقيق النقابة.

ووصف عراقيون عبر المنصات مسلسل "المنطقة الحمراء" بأنه نقلة في الدراما العراقية من جميع النواحي، مشيرين إلى أن القصة والإخراج وأداء الفنانين كان مذهلا ومنح المسلسل قيمة فنية عالية.

عمل نقل الدراما العراقية الى

طريق الاحتراف

١ السيناريو المحكبوك وغير النمطي والبعيد عن التقريرية سرد في منتهى الواقعية غير المبتذلة

٢ الاداء السلس غير المتشنج لاغلبية الممثلين باستثناء الفنان ك . ق

٣ الاخراج بعين سينمائية للحبيب باسم قهار

٤ المنتج المنفذ الامين والفنان. — Ali Reysan … كاتب ومخرج سينمائي ومسرحي (@AliReysan1) April 21, 2021

وقالت الفنانة العراقية هديل كامل عبر تويتر إن فكرة المسلسل لها معنى، و"السيناريو فيه معان تبدد حسرتك وتغضب بصوتك وتبكي بدموعك، كما أعطى شكلا آخر من الدراما، وخارطة دلالية جديدة تكسّر المقيت من المألوف".

باسم قهّار ..هاي وين شمرتنا بيااامنطقة ؟؟؟

الفكرة لها معنى..السيناريو الذي نجد فيه سيلاً من معاني تبدد حسرتك وتغضب بصوتك وتبكي بدموعك ..هذا شكل آخر من الدراما الذي نرى فيه خارطة دلالية جديدة تكسّر المقيت من المألوف ،المشهد الاخير من ح٤(المنطقة الحمراء)لوحده يشرح ويفسر كل شيء. pic.twitter.com/zCxq72WVme — Hadeel Kamil (@DrHadeelKamil) April 18, 2021

مسلسل " الخط الأحمر" ، عمل متكامل من جميع النواحي، أعاد الثقة بالدراما العراقية، لكن البعض تحفَّظ على المخرج المُبدع باسم قهّار ، لو أتاح الفرصة لفنان آخر في التمثيل بدلاً عنه . pic.twitter.com/WdsRHRDBTE — عبد الكريم السياب (@KREMALSAYYAB) April 21, 2021

بدوره، علق الروائي والكاتب أحمد سعداوي قائلا "المنطقة الحمراء عمل جميل، كاميرا احترافية ذكية وأداء بارع لنجوم الدراما العراقية، وعلى رأسهم مخرج وبطل العمل النجم باسم قهار".

وكتب رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون على حسابه في تويتر "نقل باسم قهار بعض إيجابيات الدراما المصرية، وحبك قصة غير مملة من 7 حلقات، لم يرهق المشاهد بـ30 حلقة لا تقبل الزيادة ولا النقصان، طرح قصته وغادر الشاشة سريعا".

تابعتُ مسلسل "المنطقة الحمراء". نقل باسم قهار بعض إيجابيات الدراما المصرية، وحبك قصة غير مملة من سبع حلقات. لم يُرهق المشاهد بثلاثين حلقة لا تقبل الزيادة ولا النقصان، طرح قصته وغادر الشاشة سريعاً. يعرف جيداً أن النوع أهم من الكم. مهند حيال وبقية الأبطال، يستحقون الثناء وأكثر. — Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) April 26, 2021

أما نجم وبطل مسلسل المنطقة الحمراء باسم قهار -الذي عاد إلى وطنه بعد غياب طويل كما حصل مع شخصية "يوسف" في المسلسل- فقد وجد في نفسه "ضيقا" على حال بلده الذي تركه شابا ووجده شيخا مريضا بعد عودته من الغربة.

وقال الفنان باسم قهار على حسابه في تويتر "عندما غادرت العراق كثير من الناس كانوا ينادونني "يا ولد"، وعندما عدت لأجل مسلسل المنطقة الحمراء كثير من الناس ناودني "حجي".

وأضاف قهار "ما زعلت لأن الناس يقولون لي يا ولد وأنا شاب لأن الكلمة حلوة، وما زعلت وهم يقولون لي حجي رغم أني لست متدينا، لأن الكلمة فيها احترام، لكن أنا زعلان على بلدي (الشاب) اللي كبر وشاخ ومرض".