أثارت خطوة الصحة العالمية جدلا على مواقع التواصل في تونس بين معارض لها ومؤيد بأن البرنامج يثير الرعب في نفوس المواطنين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

قال الإعلامي ومقدم البرامج التونسي وليد زربي إن منظمة الصحة العالمية طالبت بإيقاف بث برنامج الكاميرا الخفية "أنجلينا 19" الذي تبثه قناة "نسمة" التونسية، في مراسلة رسمية لوزارة الخارجية.

ونشر وليد صورا من المراسلة معلقا عليها وساخرا من التحرك المستغرب بـ"علاش أنا ميعدونيش على محكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وتتفض مرة وحدة" (لماذا لا يحاكمونني في محكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب؟!).

وأثارت خطوة الصحة العالمية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بين معارض لها ومؤيد بأن البرنامج الذي يثير الرعب في نفوس المواطنين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا جاء في وقت حرج تمر به تونس من انهيار الرعاية الصحية ومخاوف من تفاقم الأزمة.

بينما دافع آخرون عن البرنامج رافضين الحجر على الإبداع الفني، مبررين أنه لا يبث رسائل سلبية عن اللقاح بسبب أن المَشاهد مجرد طرفة و"مقلب" بالضيوف.

وتدور فكرة البرنامج حول إعطاء الضيف لقاح فيروس كورونا، ومذيع البرنامج كذلك، ليفاجأ الضيف بتدهور حالة المذيع الصحية بطريقة سريعة نتيجة اللقاح.

الجدير بالذكر أن الصحة العالمية طالبت بوقف البرنامج بسبب استخدامه لشعارها دون تصريح أو إذن.

متفرجتش اما بصراحة عندهم الحق معناها جايبين واحد عملولو لقاح توفى بالوقت و واحد اخر جاتو اعراض جانبية على اساس كاميرا كاشي و يعملو في ضحكة في وقت الي الموضوع حساس برشا..يخوفو و يرهبو في العباد باش ماتمشيش تلقح و مبعد يقلك ماثماش نسبة اقبال كبيرة عالتقييد و على مراكز التلقيح هههه https://t.co/wjImsj3mGd — مايا 🦋 🇹🇳 (@tn69496371) April 25, 2021

وأضافت مغردة أخرى "زيدو كملو… إن شا الله تشكي بيكم أنجلينا بنفسها"، في إشارة إلى أنجلينا جولي التي يحمل البرنامج الترفيهي اسمها.

وتتضمن فقرات البرنامج وجود شبيهة لها تحمل ملامحها وصفتها كممثلة عالمية.

منظمة الصحة العالمية تحتج رسميا لدى السلطات #تونس بسبب الكاميرا الخفية "انجيلينا 19" المعروضة على قناة #نسمة وتستغرب الزج باسمها وشعار المنظمة في الترويج لمفاهيم ضارة بحملة التلقيح !

زيدو كملو علي مرمتنا بالمهازل و بالفضايح انشاء الله اتكمل تشكي بيكم أنجيلينا بنفسها … pic.twitter.com/967pM2DMx7 — driss hajer (@drisshajer) April 24, 2021

بينما سخر مغردون من فكرة البرنامج الذي سيسهم في زيادة خوف المواطنين من اللقاح.

عدد المسجلين للتلقيح ضعيف برشا…

يعني لازم حملة توعوية بأهمية التلقيح و سلامته…

تونس: https://t.co/ZmsR5XM2TX pic.twitter.com/ptoGpp5cBa — Balkis Slama🇹🇳 (@SlamaBalkiss) April 24, 2021

أنجلينا جولي مبعوثة للأمم المتحدة إلى تونس لتقديم شحنة من لقاح كورونا (كوفيد-19)، وأعراض خطيرة تظهر على من تلقوا جرعة منه..

أحداث برنامج كاميرا خفية في تونس تدفع منظمة الصحة للمطالبة بإيقافه لاستخفافه بجهود مكافحة الوباء ونشره الترهيب من اللقاح. pic.twitter.com/7So8R8QAjh — AJ+ عربي (@ajplusarabi) April 26, 2021

بينما اعتبر مؤيدون أن فكرة البرنامج ساخرة، وتتضمن تنويها مسبقا قبل بداية الحلقة، معتبرين مطالب منظمة الصحة العالمية بوقف البرنامج تدخلا في شأن داخلي تونسي، ولا سيما أن الجمهور قادر على التمييز بين الهزل والحقيقة.