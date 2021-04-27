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الصحة العالمية تطالب بوقف عرض برنامج "مقالب" يثير الذعر من اللقاح بتونس

أثارت خطوة الصحة العالمية جدلا على مواقع التواصل في تونس بين معارض لها ومؤيد بأن البرنامج يثير الرعب في نفوس المواطنين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

برنامج "أنجلينا 19" يثير جدلا واسعا في تونس (مواقع التواصل الاجتماعي)
برنامج "أنجلينا 19" يثير جدلا واسعا في تونس (مواقع التواصل الاجتماعي)
27/4/2021-|آخر تحديث: 27/4/202102:00 PM (مكة المكرمة)

قال الإعلامي ومقدم البرامج التونسي وليد زربي إن منظمة الصحة العالمية طالبت بإيقاف بث برنامج الكاميرا الخفية "أنجلينا 19" الذي تبثه قناة "نسمة" التونسية، في مراسلة رسمية لوزارة الخارجية.

ونشر وليد صورا من المراسلة معلقا عليها وساخرا من التحرك المستغرب بـ"علاش أنا ميعدونيش على محكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وتتفض مرة وحدة" (لماذا لا يحاكمونني في محكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب؟!).

وأثارت خطوة الصحة العالمية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بين معارض لها ومؤيد بأن البرنامج الذي يثير الرعب في نفوس المواطنين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا جاء في وقت حرج تمر به تونس من انهيار الرعاية الصحية ومخاوف من تفاقم الأزمة.

بينما دافع آخرون عن البرنامج رافضين الحجر على الإبداع الفني، مبررين أنه لا يبث رسائل سلبية عن اللقاح بسبب أن المَشاهد مجرد طرفة و"مقلب" بالضيوف.

وتدور فكرة البرنامج حول إعطاء الضيف لقاح فيروس كورونا، ومذيع البرنامج كذلك، ليفاجأ الضيف بتدهور حالة المذيع الصحية بطريقة سريعة نتيجة اللقاح.

الجدير بالذكر أن الصحة العالمية طالبت بوقف البرنامج بسبب استخدامه لشعارها دون تصريح أو إذن.

وأضافت مغردة أخرى "زيدو كملو… إن شا الله تشكي بيكم أنجلينا بنفسها"، في إشارة إلى أنجلينا جولي التي يحمل البرنامج الترفيهي اسمها.

وتتضمن فقرات البرنامج وجود شبيهة لها تحمل ملامحها وصفتها كممثلة عالمية.

بينما سخر مغردون من فكرة البرنامج الذي سيسهم في زيادة خوف المواطنين من اللقاح.

بينما اعتبر مؤيدون أن فكرة البرنامج ساخرة، وتتضمن تنويها مسبقا قبل بداية الحلقة، معتبرين مطالب منظمة الصحة العالمية بوقف البرنامج تدخلا في شأن داخلي تونسي، ولا سيما أن الجمهور قادر على التمييز بين الهزل والحقيقة.

المصدر : وكالة سند

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