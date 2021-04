بميزانية ضخمة غير مسبوقة، أعلنت شركة أمازون عن إنتاج مسلسل جديد مقتبس من سلسلة روايات الخيال العلمي الشهيرة "سيد الخواتم" (The Lord of the Rings)؛ ليكون أضخم مسلسل تلفزيوني على الإطلاق.

وتجاوزت ميزانية المسلسل التقديرات السابقة، التي حطمت الأرقام القياسية بالفعل، حيث وصلت تكلفة الموسم الأول فقط إلى 465 مليون دولار، وهو ما يفوق الميزانية الإجمالية للمواسم الثلاثة من فيلم "سيد الخواتم"، التي بلغت 281 مليون دولار.

وبجانب التكلفة الباهظة للمسلسل الجديد، أنفقت أمازون بالفعل 250 مليون دولار في عام 2017 للحصول على حقوق الإنتاج التلفزيوني لروايات المؤلف جيه آر تولكين.

أجواء مألوفة

بدأ تصوير المسلسل في بداية العام الماضي في نيوزيلندا، وكان على وشك الانتهاء من أول حلقتين، قبل أن يتوقف التصوير في منتصف مارس/آذار 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا؛ لكن فريق العمل استغل هذه الفترة في كتابة الموسم الثاني، ومن المقرر أن يعرض الموسم الأول في نهاية عام 2021.

ووفق وصف الموقع الرسمي للمسلسل، تدور الأحداث الدرامية الملحمية للمسلسل الجديد قبل آلاف السنين من أحداث أفلام "ذا هوبيت" (The Hobbit) و"سيد الخواتم" (The Lord of the Rings)، كما يتضمن المسلسل أجواء وشخصيات مألوفة وأخرى جديدة.

وحققت الأجزاء الثلاثة من فيلم "سيد الخواتم"، التي أنتجت من عام 2001 إلى 2003، من إخراج النيوزيلندي بيتر جاكسون، قصة نجاح فني ومالي فريدة، إذ بلغت إيرادات الموسم الثالث أكثر من مليار دولار، وحصل على 11 جائزة أوسكار، حيث فاز في جميع الفئات التي رشح لها.

وحققت السلسلة إيرادات إجمالية وصلت إلى حوالي 2.9 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، كما ترشحت لـ30 جائزة أوسكار حصلت على 17 جائزة منها.

نيوزيلندا وطن سيد الخواتم

ومثل سلسلة الأفلام، التي تم تصويرها بالكامل في نيوزيلندا، بدأ تصوير المسلسل الجديد هناك أيضا، وأشاد وزير التنمية الاقتصادية والسياحة في نيوزيلندا، ستيوارت ناش، باتفاق بلاده مع أمازون لإنتاج المسلسل خلال مقابلة له مع برنامج "مورنينغ ريبورت" (Morning Report) الذي تبثه إذاعة نيوزيلندا.

وقال "ما يمكنني قوله هو إن أمازون ستنفق حوالي 650 مليون دولار نيوزيلندي (465 مليون دولار أميركي) على الموسم الأول فقط، وهو أمر حقا رائع، وسيكون بذلك المسلسل التلفزيوني الأعلى تكلفة على الإطلاق".

وكشفت صحيفة "ستاف" (Stuff) النيوزيلندية -التي اطلعت على اتفاق أمازون مع حكومة نيوزيلندا- عن خطة الشركة لإنتاج 5 مواسم محتملة في نيوزيلندا على مدار العقد المقبل، بالإضافة إلى سلسلة فرعية محتملة مقتبسة من الرواية الشهيرة؛ لكن لم يعلن المزيد من التفاصيل عنها بعد.

وتترقب نيوزيلندا أن يجلب اتفاقها مع شركة أمازون، التي تفوق أرباحها السنوية حجم الاقتصاد النيوزيلندي بأكمله، دفعة مالية كبيرة للاقتصاد المحلي، عن طريق تشغيل الفنادق والمطاعم والعمالة المحلية واستئجار السيارات والشاحنات، بجانب زيادة نسبة السياحة بشكل كبير من عشاق السلسلة الشهيرة.

وقالت الحكومة النيوزيلندية إن السلسلة توظف أكثر من 1200 شخص، ويعمل ما يقرب من 700 عامل بشكل غير مباشر من خلال تقديم خدمات للإنتاج.

ووفق تقديرات أولية لتكلفة العرض قد يصبح في نهاية المطاف أول عرض تلفزيوني في العالم تصل تكلفته إلى مليار دولار، بعد احتساب سعر شراء الحقوق وتكلفة الإنتاج والتسويق لعدة مواسم.

المسلسل من إخراج الإسباني خوان أنطونيو بايونا، ويضم فريق التمثيل البريطانيين روبرت أرامايو، وماكسيم بالدري، وجوزيف مول، وأوين آرثر، والممثلة البريطانية الإيرانية نازانين بيادي، والأميركي إسماعيل كروز كوردوفا، والأسترالي توم بود، والبريطانية مورفيد كلارك، والسلوفاكية الأميركية إيما هورفاث.