النساء يتصدرن أدوار البطولة بصورة غير مسبوقة في الدراما الرمضانية، لكن كيف تتعامل بطلات القصص التسعة، هل تظهر المرأة شخصية مستضعفة أو واسعة الحيلة؟

رغم أن عدد المسلسلات الدرامية المطروحة للعرض هذا العام أقل من مثيلاتها خلال الموسم الرمضاني الماضي، فإن عدد المسلسلات التي تعتمد على البطولة النسائية أكبر من أي موسم سابق.

ففي الموسم الرمضاني الماضي عرض نحو 25 مسلسلا، من بينها نحو 6 مسلسلات تعتمد البطولة النسائية، بينما تنوعت الـ19 المتبقية ما بين البطولات الجماعية والبطولة الرجالية.

أما في موسم رمضان الجاري تستقبل الشاشات نحو 28 مسلسلا، يغلب عليها البطولات الجماعية، كما تظهر فيه مسلسلات يجتمع نجمان من الرجال في بطولتها، لكن المشهد البارز هو زيادة عدد البطولات النسائية في الدراما الرمضانية.

حرب أهلية

كما جرت العادة منذ بداية الألفية، تقوم النجمة المصرية يسرا بدور البطولة في مسلسل "حرب أهلية" ويساندها في البطولة باسل خياط وأروى جودة وجميلة عوض والممثلة اللبنانية سينتيا خليفة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث المسلسل الذي كتبه أحمد عادل سلطان حول صراعات اجتماعية عائلية، حيث يدور صراع قاس بين أم وابنتها بعد أن اضطرت الأم لترك ابنتها التي تكبر في كنف زوجة أبيها.

لحم غزال

"لحم غزال" هو المسلسل الحادي عشر الذي تقوم ببطولته غادة عبدالرازق داخل السباقات الرمضانية، منذ قامت ببطولة "زهرة وأزواجها الخمسة" في عام 2010، وكما اعتادت غادة عبدالرازق يأتي اسم المسلسل تنويعة لفظية تتضمن اسمها في المسلسل، حيث تدور أحداثه التي كتبها إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة حول "غزال" بائعة "الكوارع" والصراعات التي تخوضها في داخل حارة شعبية، ويساندها في بطولته عمرو عبدالجليل وشريف سلامة ووفاء عامر.

لعبة نيوتن

بعد غياب دام لـ5 سنوات، منذ مسلسلها "أفراح القبة" في عام 2016 تعود منى زكي إلى الشاشة الرمضانية بمسلسل "لعبة نيوتن"، ويساندها محمد فراج ومحمد ممدوح والتونسية عائشة بن أحمد.

تدور أحداث المسلسل الذي كتبه وأخرجه تامر محسن حول رحلة "هنا" امرأة ثلاثينية للولايات المتحدة الأميركية، تعاني "هنا" من تهميش زوجها الذي يقلل من تقدير قدراتها، وتخوض بمفردها رحلة مضطربة كمهاجرة غير شرعية داخل الأراضي الأميركية بهدف ولادة طفلها ونيل الجنسية.

ضد الكسر

بعد نجاحها في مسلسل "بـ100 وش" الذي شاركها آسر ياسين بطولته في الموسم الرمضاني الماضي، تتصدر نيللي كريم البوستر الدعائي لمسلسل "ضد الكسر" في هذا الموسم، ويساندها محمد فراج وتارا عماد ومنا عادل.

وتدور الأحداث التي كتبها عمرو الدالي وأخرجها أحمد خالد حول سلمى التي تعاني من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، لتنشأ بينهما خلافات حادة ومشاكل دائمة.

اللي ملوش كبير

للموسم الثالث على التوالي، تطل ياسمين عبدالعزيز في دراما رمضان 1442هـ/2021، من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير" ويساندها زوجها أحمد العوضي، وخالد الصاوي وعايدة رياض.

وتدور الأحداث التي كتبها عمرو محمود ياسين، حول غزال التي تُجبر على الزواج من رجل أعمال ثري، يكبرها في السن، وتتعامل بقسوة مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي الذي يساعدها في الخروج من أزماتها، وتتطور الأحداث في إطار من الحركة و"الأكشن".

قصر النيل

موسم رمضاني ثالث أيضا تدخل فيه الفنانة دينا الشربيني إلى السباق الرمضاني، بمسلسل "قصر النيل" الذي يساندها في بطولته كل من صبري فواز وريهام عبدالغفور وأحمد خالد صالح ومحمود البزاوي.

وتدور أحداثه حول "كاميليا" التي تضطر للزواج من شقيق زوجها المتوفى وتنشأ خلافات بينها وزوجته الأولى، المسلسل من إخراج خالد مرعي ومن كتابة محمد سليمان عبدالمالك.

وكل ما نفترق

موسم رمضاني ثالث أيضا للممثلة ريهام حجاج، وثاني أعمالها التي تظهر فيها بشخصيتين، حيث تدور أحداث المسلسل الذي كتبه أحمد وائل وأخرجه كريم العدل حول المفارقات بين شقيقتين توأم، إحداهما تتسم بالحكمة والرزانة، في حين تختلف الأخرى عنها تماما بشخصية مندفعة وتميل إلى التمرد، ويساندها في البطولة رانيا يوسف وعمرو عبدالجليل وأحمد فهمي.

بنت السلطان

بعد نجاحها في دور فدوى خلال أحداث مسلسل "البرنس" في الموسم الرمضاني الماضي، أخذت روجينا أولى بطولاتها للمشاركة في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "بنت السلطان".

وتجسد فيه دور فتاة تدعى منار يطاردها تاريخ أبيها في تجارة المخدرات، وتخوض صراعا لتغيير حياتها، ويساندها باسم سمرة وسوسن بدر وبيومي فؤاد وأحمد مجدي علي. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

"خلي بالك من زيزي"

أولى بطولات أمينة خليل في الموسم الرمضاني، بعد العديد من المشاركات في مسلسلات البطولة الجماعية، وتجسد فيه دور زينب "زيزي"، وربما هو الدور النسائي الوحيد في هذا الموسم الرمضاني الذي لا تضطر فيه المرأة لفعل شيء، من بين نحو 9 أدوار نسائية تضطر فيه السيدات لاتخاذ خيارات صعبة، إذ تتعدى على زوجها وتحطم سيارته بعدما اقترح الانفصال عنها عقب مواجهتهما صعوبة في الإنجاب تفشل حتى المرة الخامسة. يساندها في بطولة المسلسل محمد ممدوح وبيومي فؤاد وصبري فواز.

"عالم موازي"

البطولة الخامسة في مسار دنيا سمير غانم المهني، والذي بدأته مع مسلسل "لهفة" في عام 2015، لتنافس في تصنيف المسلسلات الكوميدية خلال موسم رمضان الجاري، يأتي المسلسل في 15 حلقة ويشاركها في بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف ودلال عبدالعزيز.

كله بالحب

البطولة الرابعة للممثلة المصرية زينة التي تظهر من خلالها على الشاشة الرمضانية، ويحكي المسلسل في إطار اجتماعي عن خلاف ينشأ بين زوجين، يترك الزوج منزله ويرفض تطليق زوجته، ويشاركها البطولة أحمد صلاح السعدني وصابرين.

ربما يتجلى الظهور النسائي في أدوار البطولة خلال رمضان 1442هـ/2021، لكن يظل الأمر مرهونا بطبيعة الشخصيات التي تقدمها الفنانات، وكيف تتعامل بطلات القصص التسع، هل تظهر المرأة شخصية مستضعفة أو واسعة الحيلة؟ هذا ما سنعرفه خلال هذا الشهر.