بدأ شهر رمضان الكريم، والذي ارتبط لسنوات عديدة بكونه موسم الدراما التلفزيونية الأهم، وعلى الرغم من تسيد المسلسلات المصرية لسنوات طويلة؛ إلا إنها تنافست على هذه الريادة منذ أكثر من عقد مع المسلسلات الخليجية والسورية.

ويعرض في رمضان 2021 عدد كبير من المسلسلات الخليجية، والتي خرجت عن المعتاد والثيمات المتكررة من الدراما العائلية والانتقام والثأر ومشاكل الإرث، وظهرت أنواع تلفزيونية مختلفة، مثل الإثارة والتشويق، أو الدراما الطبية، ما يشي بموسم مختلف هذا العام.

وقد برز في هذا الموسم الكثير من الأسماء النسائية، وليس فقط في التمثيل والبطولات؛ لكن أيضا في الإخراج والتأليف.

مارغريت

تعود النجمة حياة الفهد إلى المسلسلات هذا العام بدور مختلف، وهو مارغريت المرأة العربية التي عاشت فترة طويلة في المملكة المتحدة، وترجع إلى بلدها محملة بخليط يجمع بين العملية الشديدة والأصالة، وتبدأ بتغيير من حولها من الكبار والصغار، ويظهر من البرومو الخاص بالمسلسل أن أحداثه تدور في الزمن الحالي على الرغم من أن أزياء البطلة تظهر كما لو أنها من الماضي؛ لكن يبدو أن في ذلك إشارة إلى أفكارها أكثر من زمنها.

بالإضافة إلى حياة الفهد، فإن المسلسل من بطولة حسن البلام وسعاد علي وهبة الدري ونور الكويتية، وتأليف محمد شمس وعلي شمس، وإخراج باسل الخطيب.

مسلسل مارغريت من بطولة حياة الفهد وحسن البلام وسعاد علي وهبة الدري ونور الكويتية (مواقع التواصل الاجتماعي)

ممنوع التجول

يقدم ناصر القصبي لنا هذا العام مسلسل "ممنوع التجول"، الذي يحمل معه تأثير فيروس كورونا، حيث تدور الأحداث خلال عام 2020، وبالتحديد بعد تحول الفيروس إلى وباء عالمي، وبدء إجراءات الحجر الصحي، فنشاهد كيف تأثر المجتمع نتيجة لذلك من خلال مواقف كوميدية تبدأ من اتجاه ربات البيوت إلى تخزين الطعام والشراب وحتى إجراءات التعقيم المشددة، وظهر من إعلانه أنه سَيُقدّم عبر الحلقات المنفصلة المتصلة، التي يجمع بينها موضوع واحد مع قصة مختلفة في كل حلقة، وهو الأسلوب الذي اشتهر به القصبي منذ مسلسل طاش ما طاش، الذي يعتبر من كلاسيكيات الكوميديا الخليجية.

المسلسل من بطولة راشد الشمراني وعبد الإله السناني وفايز المالكي، مع ناصر القصبي، وتأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي.

نبض مؤقت

ينتمي هذا المسلسل إلى الدراما الطبية والاجتماعية، على غرار المسلسلات الطبية الأجنبية الشهيرة مثل "غرايز أناتومي" (Grey’s Anatomy)‏ و"إي آر" (ER)، وتكون فيه البطلة طبية في مستشفى، وتتعرض بحكم عملها للكثير من المواقف، التي تضطر إلى التفاعل معها، وتؤثر على حياتها الخاصة، مع خطوط اجتماعية متعددة سواء للأطباء أو المرضى.

المسلسل الكويتي من بطولة هيا عبد السلام، وميثم بدر، وروان العلي، وتأليف مريم القلاف، وإخراج سعود بو عبيد، ويتكون من 10 حلقات فقط.

الناجية الوحيدة

هذا المسلسل يختلف عن المسلسلات الأخرى بهذه القائمة والمسلسلات الخليجية بصورة عامة، وذلك بكونه ينتمي إلى نوع الإثارة والتشويق، حيث تدور أحداثه حول حادث حريق تُقتَل بسببه أسرة بأكملها ما عدا امرأة واحدة، والتي تدخل في غيبوبة وتستيقظ منها فاقدة للذاكرة، وتحيا ما بين كونها الناجية الوحيدة من أسرتها، وتعاني كرب ما بعد الصدمة وكذلك كونها المشتبه بها في الحادثة، وتحاول معرفة الحقيقة بين هذا وذاك.

المسلسل ذو طاقم نسائي إلى حد كبير، فبجانب دور البطولة لهدى حسين، هو من تأليف منى النوفلي، وإخراج هيا عبد السلام، وشارك في التمثيل كذلك لمياء طارق ونوف السلطان.

سما عالية

في ستينيات القرن الـ20 تدور أحداث مسلسل سما عالية، ما بين الكويت والقاهرة -على غرار مسلسل "دفعة القاهرة"- حيث نتعرف على مجموعة من الشخصيات الشابة، التي تتعرض للكثير من التحولات خلال هذه الفترة المصيرية من عمر الوطن العربي، مع الكثير من الانفتاح والحريات التي تحصل عليها الفتيات، والتي تتعارض مع القيم الراسخة للمجتمع، ويصبح على كل امرأة إيجاد التوازنات الملائمة لها.

المسلسل من بطولة جاسم النبهان، وسليمان الياسين، وحمد العماني، وشيماء سليمان، وتأليف صالح النبهان، وشيخة بن عامر، وإخراج محمد دحام الشمري.

الروح والرية

بطولة نسائية أخرى، ومسلسل كذلك تدور أحداثه في القرن الـ20؛ لكن هذه المرة في التسعينيات والثمانينيات، حيث نتعرف على عائلة تفقد عائلها، وتتعرض نساؤها للكثير من التحديات، خاصة في ظل إمكانيات وفرص لم تكن متاحة لمثيلاتهن من الأجيال السابقة، ويصبحن ممزقات بين واجبات الأسرة والطموحات الشخصية.

المسلسل من بطولة هبة الدري، وشيماء علي، ويعقوب عبد الله، وتأليف أنفال الدويسان، وإخراج منير الزعبي.

بيت الذل

هو أقرب مسلسلات هذه القائمة إلى الدراما الخليجية المعتادة، حيث منزل العائلة الذي يحتوي العديد من الأفراد، الذين يتشاطرون الأحزان أكثر من الأفراح، وتندلع المشاكل بين مواضيع معتادة مثل الإرث والماضي والغضب وصراعات نساء الأسرة ورجالها على السلطة والنفوذ.

المسلسل من بطولة عبدالرحمن العقل، وأحلام حسن، ومشاري البلام، وتأليف منى النوفلي وإخراج أحمد الفردان.

في النهاية تنوعت القائمة من حيث نوع المسلسلات نفسها، أو الفترات التاريخية التي تدور فيها الأحداث؛ لكن الفيصل الحقيقي في المارثون الرمضاني لن يظهر إلا بعد العرض.