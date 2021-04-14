تزدحم الشاشة الأردنية في هذا الموسم الرمضاني بالأعمال الفنية للدراما الأردنية، خلافا للعام الماضي الذي شهد شحا في الإنتاج بسبب جائحة كورونا، ووقف تنفيذ الأعمال الفنية قسريا بسب حظر التجوال، وإغلاق المؤسسات أبوابها لأكثر من شهرين.

وتشتمل قائمة الأعمال الفنية لشهر رمضان على 9 مسلسلات، منها 7 أعمال أردنية بحتة، وعمل مشترك سوري أردني، وآخر مشترك يمني أردني، يعرض منها على شاشة التلفزيون الأردني 4 أعمال هي: لعبة الانتقام، وجلمود الصحارى، وكرم العلالي، والمسلسل الاجتماعي الكوميدي "بلاقي عندك شغل".

ويرجع سبب وفرة الإنتاج المحلي من الأعمال الفنية الجادة والكوميدية -وفق فنانين ومنتجين- لتوقف إنتاج الأعمال الفنية العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وعدم استكمال التصوير والمونتاج قبيل شهر رمضان الماضي 2020، مما أدى لإنتاج ضعيف في الموسم الماضي، وفق مختصين ومشاهدين.

رقم قياسي

وبالخروج من أزمة كورونا، عادت كاميرات المخرجين وبرامج الفنيين لاستكمال إنتاج الأعمال الفنية العالقة من الموسم الماضي، والبدء في إنتاج مسلسلات جديدة للموسم الرمضاني الحالي 2021. ويتشارك القطاع العام ممثلا بالتلفزيون الأردني، والقطاع الخاص في إنتاج الأعمال الدرامية لهذا الموسم.

ويرى الناقد الفني رسمي محاسنة أن الموسم الرمضاني هذا العام سيشهد خروج الدراما الأردنية من حالة الغياب وضعف الإنتاج التي عانت منها خلال السنوات الماضية، وهذا أكبر إنجاز للدراما الأردنية، وأكبر مكسب للفنان الأردني الذي عانى طويلا من غياب الأعمال الفنية.

ويتفاءل محاسنة -في حديثه للجزيرة نت- بالأعمال الدرامية القادمة في رمضان، فالتسريبات التي جرت حول تلك المسلسلات مبشرة بعودة قوية ومؤثرة للدراما الأردنية تليق بالأردن، وبرقم قياسي خلال هذا الموسم الرمضاني.

وتابع أن شاشة التلفزيون الأردني ستقدم 3 أعمال فنية محلية، مما سيشكل دعما للفنان الأردني طال انتظاره، والكل يراهن على جودة وقيمة هذه الأعمال الدرامية وإن كانت ستعيد ثقة المشاهد الأردني بالأعمال الفنية المحلية وشاشة التلفزيون الأردني، أم أن المشاهد سيبحث عن مسلسلات عربية أخرى، بانتظار رمضان للحكم عليها.

بدوية ومدنية

المسلسلات المحلية المعروضة في رمضان تنوعت بين البدوي والريفي والمدني، ومنها الاجتماعي والكوميدي. مسلسل "لعبة الانتقام" مؤجل من العام الماضي ويعرض على شاشة التلفزيون الأردني، ويحكي قصة امرأة تتولى منصب إدارة شركة للمقاولات، وتبدأ بمحاربة وتغيير السياسات الفاسدة في الشركة لتواجَه بالتهديد من رجل مجهول بطريقة بوليسية.

العمل من بطولة الفنانين عبير عيسى، وجميل براهمة، وعلا المضاعين، ومحمد العبادي، ومحمد المجالي، وسهير فهد وغيرهم، وإخراج حسام حجاوي، وتأليف نورا الدعجة، وإنتاج عصام حجاوي.

أما مسلسل "جلمود الصحاري" البدوي المؤجل من العام الماضي أيضا، فيروي قصة فتاة بدوية جميلة تلقت تعليمها بدعم من والدها شيخ القبيلة. يقع جلمود في حبها مع كثير من النزاعات بين والدها ووالد جلمود، ليتم الزواج بعد ذلك جالبا معه الصلح بين المتخاصمين.

والمسلسل من إنتاج عصام حجاوي وتأليف سليمان أبو شارب، وإخراج رولا حجة، وبطولة عبير عيسى، ومحمد العبادي، وجولييت عواد، ومحمد المجالي، وعلا مضاعين، وسام البريحي وغيرهم.

عودة للإنتاج

مسلسل "الحنين إلى الرمال" يمثل بداية عودة القطاع العام ممثلا بالتلفزيون الأردني لإنتاج الأعمال الدرامية بعد توقف لسنوات، وهو من تأليف فؤاد الشوملي وإخراج بسام سعد، وبطولة عاكف نجم، ورشيد ملحس، وأمل الدباس، ونادرة عمران، ومحمد المجالي، ولونا بشارة وآخرين.

وحصريا يعرض التلفزيون الأردني مسلسل "كرم العلالي"، من إنتاج عصام حجاوي، وتأليف وفاء بكر، وإخراج حسام حجاوي، وبطولة شاكر جابر، وسهير فهد، وجميل براهمة، ومحمد الضمور وغيرهم.

كوميديا اجتماعية

في مجال الكوميديا يتناول مسلسل "بلاقي عندك شغل" قصة بحث الشباب الأردني عن وظائف، ويناقش قضايا البطالة بطابع كوميدي اجتماعي، وهو من بطولة محمد العبادي، وسهير فهد، ومحمد الجيزاوي، وعبير عيسى ووجوه شابة جديدة، ومن إنتاج عصام حجاوي، وتأليف سليمان أبو شارب، وإخراج سامر خضر وآخرين.

ويعرض مسلسل كوميدي شبابي "4 في 1" يشارك فيه المرحوم الشاب عبود العمري الذي أنتجه قبل وفاته، إضافة للفنانين أيمن وخالد عبلي، ووسام قطب.

وثالث الأعمال الكوميدية مسلسل "ياسمين وصبري" من بطولة نشطاء وسائل التواصل: عمر زوربا ونادية الزعبي، وتحكي فكرة المسلسل حالة حب كاذب ووعود بالزواج بين شاب وفتاة.

مسلسلات مشتركة

كما يتشارك فنانون أردنيون وعرب في إنتاج مسلسل "صقّار" ذي الطابع البدوي والمؤجل من العام الماضي، وهو من بطولة مشتركة بين أردنيين وسوريين، ومن إنتاج شركة "غولدن لاين للإنتاج الفني" و"آي سي ميديا"، وتأليف السورية دعد الكسان وإخراج الأردني شعلان الدباس.

ومسلسل "عيال قحطان" بطابع بدوي أيضا، وهو مؤجل من العام الماضي، ومن إنتاج قناة المهرية اليمنية، وبطولته مشتركة بين فنانين من الأردن واليمن، ومن تأليف محمد الحجاحجة وإخراج بسام المصري.