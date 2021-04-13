يغلب الطابع الدرامي على المحتوى المعروض على الشاشات العربية هذا العام، لكن للبرامج الرمضانية نصيبا من المشاهدة، وإن لم يكن كبيرا مقارنة بالمسلسلات.

من قائمة أشهر البرامج التي ستعرض خلال شهر رمضان هذا العام، جاءت برامج المقالب التي صارت علامة مسجلة في هذا الشهر، بالرغم من كل اللغط المثار حولها، فضلا عن جانب البرامج الدينية والحوارية.

رامز عقله طار

بالرغم من تراجع شعبية رامز جلال واتهامه بالجنون والسادية خلال السنوات الأخيرة، وانفضاض الجمهور من حوله خاصة بعد اكتشاف أن بعض المقالب مُتفق عليها مسبقا، فإن ذلك لم يمنع عودته هذا العام من جديد ببرنامج "رامز عقله طار".

وقد ظهر رامز على "البوستر" بإطلالة غريبة لافتة للانتباه، أما ضحايا هذا العام فمن بينهم محمد هنيدي ودينا الشربيني وريهام حجاج وويزو وأحمد مالك وملك قورة، إلى جانب لاعبي الكرة مثل قفشة، ومروان محسن، وجنش، وفرجاني ساسي، ومحمد هاني.

في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة … وفي شهر رمضان المبارك … وعلى قناة mbc … انتظروا #رامز_عقله_طار برعاية هيئة الترفيه ❤️🇸🇦🥳🔥 pic.twitter.com/C87xCfjif2 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 10, 2021

ولمزيد من التشويق، نشر المستشار رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل شيخ، تغريدة له من كواليس برنامج "رامز عقله طار"، وهو ما تسابق النجوم للتعليق عليه، مما أثار حفيظة الجمهور واعتبره البعض شكلا من التملق.

اووووبا! ابو ناصر مع رامز 😄 دي حلقة للتاريخ 🔥👍🏼 — Amr Diab (@amrdiab) April 10, 2021

لو رامز قرب لمعاليك احنا حنهد المحطه كلها على دماغه 😀😀😀😀😀😀😀 — Amr Adib (@Amradib) April 10, 2021

أما عن تفاصيل مقلب هذا العام فلم تضح حتى الآن، وإن كان ظهر خلال الفيديو الذي نشره تركي آل شيخ، "روبوت" يبدو أنه سيكون شريكا لرامز في الحلقات، وهو مما يثير الفضول.

مقالب "خمس نجوم"

"خمس نجوم" برنامج مقالب جديد تبدأ قناة "إم بي سي" (MBC) عرضه هذا العام، ويتناوب على تقديمه 5 من الفنانين هم: كريم فهمي، وغادة عادل، ونور، ومصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي، بمعدل 6 حلقات لكل نجم.

ضحايا العمل سيكونون من نجوم الفن أيضا، وقد بدا الإعلان التشويقي للعمل جذابا ومختلفا، لذا فإن المشاهد ربما على موعد مع برنامج مقالب يحترم عقلية المشاهد ويجمع بين المتعة والإثارة. جدير بالذكر أن البرنامج سيعرض يوميا عند التاسعة مساء.

الكاميرا الخفية في ثوبها القديم

بعيدا عن الإسفاف، يعود الإعلامي والكاتب الأردني إبراهيم السمان -بعد نجاح الموسمين السابقين- بموسم ثالث من برنامجه "كريزي تاكسي" القائم على الارتجال، وتعود فيه الكاميرا الخفية إلى ثوبها القديم، حيث المواطن العادي هو البطل.

30 شخصية يقدمها إبراهيم السمان خلال الشهر الكريم، وفي كل حلقة يظهر بصورة و"كاركتر" ولهجة مختلفة، ومن خلال دوره سائقا يبدأ المقلب ثم تتوالى الأحداث.

العرافة

"العرافة" برنامج حواري تعود به بسمة وهبة التي لطالما عرفت ببرامجها الجريئة من جهة، والتي تحاول خلالها محاورة نجوم من عالم الفن والسياسة والإعلام والرياضة، من أجل الدخول إلى كواليس حياتهم ونبش الأسرار التي من شأنها أن تخلق حالة من الجدل حولها لتتصدر "الترند".

فبعد أن تم إيقافها في 2019 بسبب إحدى حلقات برنامج "شيخ الحارة" التي استضافت فيها الفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب، وحلّت محلها إيناس الدغيدي العام الماضي كمذيعة ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، تعود بسمة من جديد بـ"العرافة"، وفيه تستضيف 30 ضيفا على قناة المحور، فهل سنشهد حوارات ساخنة هذا العام أم ساذجة؟

التراث بالـ"دوكودراما"

برنامج آخر يعود بموسم ثان هذا العام بعد النجاح الذي سبق أن حققه في 2020، وهو "علوم الأولين". البرنامج السعودي الذي يقدمه نواف الهويمل ويؤدي فيه دور الراوي، إذ نشهد قصصا من التراث السعودي تُقدّم بطريقة "الدوكودراما"، وهي دراما وثائقية الهدف منها سرد الحقائق التاريخية، التي يعاد خلالها تمثيل الأحداث الحقيقة التي حدثت في وقت سابق.

ووفقا لما صرح به إبراهيم الهويمل لبعض المواقع، فإن البرنامج هذا العام سيشهد تطورا ملحوظا في المحتوى والأداء وحتى الممثلين المشاركين بالتمثيل، بينما ستهتم الحلقات بمحاكاة الماضي وتسليط الضوء على الموروث الثقافي والمجتمعي للآباء والأجداد، في سبيل إحياء ما فيه من قيم ومبادئ.

قلبي اطمأن

للعام الرابع يستمر برنامج "قلبي اطمأن"، وهو برنامج قصير الغرض منه خيري بالأساس، نجح طوال السنوات الثلاث الماضية في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، كونه يستعرض حالات واقعية واجتماعية من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وفيه يقوم مقدمه "غيث" بمحاورة المحتاجين بطريقة راقية وإنسانية، ومن ثم يسعى لتقديم يد العون لهم، مُركزا على قيمة الإحسان والإيثار وأثرهما الطيب في حياتنا.

الثمن

أما الداعية مصطفى حسني فاختار أن يقدم هذا العام برنامج "الثمن"، ومن خلال الإعلان الدعائي الخاص به اتضح أنه يناقش ما لدى الإنسان من قيم، وكيف على كل شخص أن يكون شجاعا بما يكفي لدفع ثمن الأفعال التي يمارسها والأدوار التي يختارها لنفسه بالحياة.

هذا الثمن هو ما يصنع قيمة لحياته ويساعده خلال مشواره برحلة الترقي ومشواره مع الله، خاصةً حين يأتي دفع الثمن عن طيب خاطر بالرغم من كل العوائق أو إحباطات الآخرين.