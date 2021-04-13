حرص الداعية الدكتور عمرو خالد على الظهور عبر حساباته الرسمية على المنصات الاجتماعية فقط من دون عرض برنامجه على الفضائيات، وهو الأمر الذي اتبعه العام الماضي.

ينصبّ اهتمام الجمهور في شهر رمضان المبارك على مشاهدة البرامج الدينية التي تستحوذ على نصيب الأسد في الخريطة الإعلامية أثناء الشهر الفضيل، إذ تبدأ بالفعل مجموعة من البرامج الجديدة التي صوّرت من أجل هذه المناسبة، في حين تستمر برامج أخرى مع مناقشة قضايا وأفكار مختلفة تتناسب مع شهر الصيام.

أرض الصالحين

يقدم الدكتور علي جمعة موسما جديدا من برنامج (في مصر أرض الصالحين) الذي يعرض على شاشة الحياة و"سي بي سي" (CBC) والقناة الأولى المصرية.

ويستكمل البرنامج الحكايات والسير الذاتية العطرة بين آل البيت النبوي الشريف الذين شرفوا مصر والصحابة والتابعين الذين جاؤوا إلى مصر، فما من مسلم على أرضها إلا وإسلامه وإيمانه وأعماله الصالحة في ميزان حسناتهم، وتنتهي مع كبار العلماء الذين نشروا العلم والمعرفة على أرض مصر ومنها إلى العالم أجمع.

الشقيري وتغيرات المملكة

وبعد غياب سنوات يعود الإعلامي أحمد الشقيري إلى عرض برامجه عبر الشاشات عن التطور وحالة التقدم التي تشهدها المملكة العربية السعودية. ويحاول الإعلامي أحمد الشقيري في برنامجه الجديد "سين" المذاع عبر شاشة "إم بي سي" (MBC) قبل موعد الإفطار أن يستعرض التغيير الذي تشهده البلاد، كما يسعى الشقيري إلى تعزيز فكرة البحث عن المعرفة بطرح الأسئلة المهمة عن حقيقة الأشياء.

وقد ظهر الإعلامي أحمد الشقيري في الإعلان الترويجي قائلا "عندما نمشي بهذه المسيرة، نعرف أن الجميع ينبغي أن يشارك فيها، والتحسين لا يحدث بضغطة زر، والصورة لا تتحدث عن كل ما وصلت إليه السعودية".

ولم تؤكد شبكة "إم بي سي" (MBC) ظهور الشقيري عبر شاشتها، ولم يتضح ذلك من منصة شاهد، لكن الشقيري، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل، قد أشار إلى ظهوره عبر شاشة "إم بي سي".

منازل الروح لعمرو خالد

حرص الداعية الدكتور عمرو خالد على الظهور عبر حساباته الرسمية على المنصات الاجتماعية فقط من دون عرض برنامجه على الفضائيات، وهو الأمر الذي اتبعه العام الماضي.

ويذاع برنامج "منازل الروح" الساعة 3 عصرًا (بتوقيت القاهرة) عبر القناة الرسمية للدكتور عمرو خالد على يوتيوب، على أن يذاع الساعة الرابعة (بتوقيت القاهرة) عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك وكذلك عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، بحسب موقع عمرو خالد الرسمي.

"الثمن" ورحلة الترقي

ويناقش الداعية الإسلامي مصطفى حسني ببرنامجه الجديد "الثمن" الذي يعرض عبر شاشة "أون إي" (ON e) في تمام السادسة، قرارات الحياة وثمن التصرفات، ويعمل على تحفيز الأشخاص على احترام فكرة دفع ثمن القرارات مقابل أفعال الحياة، وبأن هذا الثمن الذي ندفعه هو رحلة للترقي وصناعة قيمة لحياة الإنسان.

وكان الفنان تامر حسني قد كشف عن غنائه شارة البرنامج، وردّ على رسالة شكر وجهها له مصطفى حسني عبر صفحته على الفيس بوك، وقال "أنا بشكرك من كل قلبي لأنك سمحت لي أكون جزء بسيط من الخير والعلم اللي بتعلمه للناس ولكل أولادنا، ربنا يقدرك ويستخدمك دايما في توحيد الناس بمختلف أفكارهم وكل سنة وكل يوم تكون سبب في هداية ناس أكثر، سلام كبير جدا لمتابعينك الكرام".

برامج الفتاوى

ولبرامج الفتاوى والاستشارات حظ وافر على الشاشة في رمضان، ويبرز هنا برنامج الدكتور عبد الله المصلح "فتاوى رمضان" على شاشة قناة اقرأ.

وعلى شاشة "mbc مصر2" تقدم الإعلامية إيمان رياض برنامجها "من القلب للقلب" الذي تركز من خلاله على نعم الله عز وجل على مدار الشهر المبارك، وتستضيف في الحلقات الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وفي الحلقات ستستضيف إيمان رياض بعض رموز المجتمع والمشاهير، عبر تطبيق سكايب، للحديث عن إحدى النعم في حياته وتأثيرها فيه، كما تتيح أيضا للمشاهدين فرصة إرسال فيديوهات مصورة للحديث عن نعم الله في حياتهم.

المشاهير في مهمة إنسانية

وفي برنامج "كلام مبروك" يقوم الدكتور مبروك عطية بتجربة مختلفة باستضافته مجموعة من الفنانين والمشاهير ومنهم عمر كمال ووفاء عامر وسعد الصغير، إذ يستقبل عطية في برنامجه أشخاصا بحاجة إلى تبرعات مثل رأس مال لمشروع أو توفير مسكن للإيواء، ويقوم الفنان بتسليمهم ما يحتاجون إليه ويسهم في جمع التبرعات.

كما تستمر الإعلامية دعاء فاروق في تقديم برنامجها الديني "اسأل مع دعاء" المعروض على قناة النهار، وتستضيف فيه الشيخين أشرف الفيل وأحمد الصباغ، للإجابة عن أسئلة الجمهور الدينية بتلقي الاتصالات على الهواء مباشرة، للمناقشة في أمور دينية وحياتية مختلفة.

كما يستمر برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يتشارك في تقديمه كل من الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز، في مناقشة قضايا دينية واجتماعية مثيرة للاهتمام والجدل أحيانا، ويعرض البرنامج من السبت حتى الخميس في تمام الخامسة على قناة "دي إم سي" (DMC).

وعلى قناة الحياة تستمر الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد في تقديم برنامجها "الدنيا بخير" الذي تهتم من خلاله بحل قضايا المجتمع ومناقشتها في ضوء الدين والشريعة، ومنها مشكلات الأيتام والمرأة والخيانة وغيرها من القضايا التي تهم المجتمع.