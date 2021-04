يستمر الشغف الجماهيري بأفلام الأبطال الخارقين التي تنشرها المجلات المصورة (كوميكس) وتنتجها شركات مثل "وارنر بروس" (Warner Bros) و"مارفل" (Marvel)، إلا أن "مارفل" تمكنت على امتداد أكثر من عقد من صنع أنجح سلاسل أفلام الأبطال الخارقين في تاريخ السينما الأميركية والعالمية، منذ أن بدأ إنتاجها عام 2008، وحتى الآن.

وأنتجت إستوديوهات مارفل 23 فيلمًا، فضلا عن 14 فيلمًا آخر على الأقل في مراحل مختلفة من التطوير، وهذا يمثل امتيازًا فيلميًا تاريخيا يصعب تخطيه، خاصة أنها حققت أكثر من 22.5 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، بما في ذلك فيلم "أفنجرز إندغيم" (Avengers: Endgame) الذي أصبح الفيلم الأكثر ربحًا على الإطلاق عند إصداره.

ونتيجة لحالة الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس "كوفيد-19″، كان على مارفل إعادة ترتيب إصدارات أفلامها الجديدة أو ما يعرف بالمرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، وهو ما أدى إلى تغيير كبير في خطة طرح عدد من أفلامها التي كان من المتوقع أن تكون جاهزة للعرض على الشاشة الكبرى قبل أشهر.

ومع إسراع أميركا في التطعيمات الوقائية ضد الوباء، يبدو أن الأمور تسير في النهاية إلى الخروج من نفق كورونا وعودة مارفل إلى مسارها الصحيح ومعها كثير من شركات الإنتاج في هوليود، إذ أُعلن العرض الأول لفيلم "الأرملة السوداء" (Black Widow) في دور العرض في يوليو/تموز المقبل.

الموجة الرابعة لأفلام مارفل

وفي وقت الإغلاق، انتهت مارفل من إعداد فيلم "الأرملة السوداء"، وانتهى التصوير أخيرا في فيلم "الأبديون" (Eternals)، ومن المقرر عرضه قبل نهاية العام الجاري، في حين إن كلًّا من "سبايدرمان 3″ (Spider-Man 3) و"دكتور سترينج 2" (Doctor Strange 2) لم يبدأ الإنتاج فيه بعد.

أما أفلام "شانج تشي" (Shang-Chi)، و"واندا فيجن" (WandaVision)، و"فالكون" (Falcon)، و"جندي الشتاء" (Winter Soldier)، فلا تزال جميعها في منتصف مراحل التصوير. ومن المخطط وفق الجدول الزمني لإصدارات المرحلة الرابعة من أفلام مارفل، عرض الأفلام تباعا حتى عام 2023.

الأرملة السوداء

ومن المقرر وفق جداول العرض الجديدة عرض فيلم مارفل "الأرملة السوداء" أو "بلاك ويدو" في 9 يوليو/تموز 2021.

وكان من المقرر عرض "الأرملة السوداء" في الأصل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم أُجّل بسبب جائحة كورونا إلى مايو/أيار، ومن المقرر الآن أن يعرض في دور العرض وعلى منصة "ديزني بلس" (Disney Plus) في الصيف.

والفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون، وديفيد هاربور، وفلورنس بوغ، وإخراج كيت شورتلاند، وتدور أحداث الفيلم في بودابست.

شانج تشي (Shang-Chi)

كان من المقرر عرضه في 21 فبراير/شباط 2021، لكنه سيعرض الآن في يوليو/تموز. والفيلم من بطولة سيمو ليو، وأوكوافينا، وتوني ليونغ، وإخراج ديستن دانييل. وهو مقتبس من قصص مارفل المصورة (كوميكس) عن شخصية شانج تشي معلم الكونغ فو.

الأبديون (Eternals)

من المقرر أن تشاهده جماهير السينما في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعد ما كان من المقرر عرضه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتشارك فيه كوكبة من النجوم؛ أنجلينا جولي، وريتشارد مادن، وسلمى حايك، وهو من إخراج كلوي تشاو صاحبة فيلم "أرض الرحل (Nomadland) المرشح لـ6 جوائز أوسكار هذا العام، وكان الفيلم قد فاز بجائزة الأسد الذهبي، الجائزة الكبرى من مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

مس مارفل

ومن المقرر أن تطلّ أول بطلة خارقة مسلمة بمسلسلها الخاص "مس مارفل" (Ms. Marvel) على منصة ديزني بلس في صيف 2021، والمسلسل من بطولة الوافدة الجديدة إيمان فيلاني و كامالا خان. وتجسد فيلاني دور فتاة باكستانية أميركية تكتشف أن لديها قوى خارقة تتجاوز ما عرفته من قبل. وستقوم فيلاني أيضًا بدور مع بري لارسون و كارول دانفرز في "كابتن مارفل 2" (Captain Marvel 2).

سبايدرمان

ومن المقرر عرض الجزء الثالث من فيلم الرجل العنكبوت أو "سبايدرمان" (Spider-Man: No Way Home)، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، والفيلم من بطولة توم هولاند.

دكتور سترينج

وكذلك من المقرر عرض الجزء الثاني من فيلم "دكتور سترينج" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)، الذي أُجّل أكثر من مرة، في 25 مارس/آذار 2022. والفيلم من بطولة بنديكت كومبرباتش وإليزابيث أولسن.

"ثور": الحب والرعد

وسيرى الفيلم -الذي ينتظره كثيرون- النور في 6 مايو/أيار 2022، بعد ما كان من المقرر عرضه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

والفيلم من بطولة كريس هيمسورث، وتيسا تومسون، وناتالي بورتمان، ومن تأليف وإخراج تايكا وايتيتي.

و يمثل العمل أول فيلم "ثور" لبورتمان منذ فيلم "ثور: ذا دارك وورلد" (Thor: The Dark World).

وستؤدي بورتمان دور أنثى "ثور" (المحارب الشجاع) في الفيلم الجديد، وهو تطور مأخوذ عن سلسلة من قصص (Thor) المصورة الحديثة، وسيشارك الممثل كريستيان بيل في الفيلم في دور الشرير.