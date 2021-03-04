لا توجد أعمال كثيرة عن حياة السلطان سليم الأول رغم أنه من السلاطين الذين غيروا مجرى التاريخ بالنسبة للإمبراطورية العثمانية مع قصر فترة حكمه

يتواصل اختيار الممثلين الذين سيجسدون في فيلم جديد حياة السلطان العثماني سليم الأول (ياووز سليم) الملقب بـ"إسكندر عصره" وأول حاكم تركي يُلقب بخادم الحرمين الشريفين، ومن المخطط أن يتم عرض الفيلم على شاشات السينما بحلول عام 2023.

وفي تصريحات للأناضول قال منتج الفيلم خالد أراباجي إن هناك محاولات كثيرة تمت لإنتاج أفلام تتناول حياة السلطان سليم الأول، إلا أن أيا منها لم يكتمل.

وأضاف أراباجي أن هناك أعمالا سينمائية وتلفزيونية كثيرة تتناول حياة السلطان محمد الفاتح والسلطان سليمان القانوني، في حين لا توجد أعمال كثيرة عن حياة السلطان سليم الأول، رغم أنه من السلاطين الذين غيروا مجرى التاريخ بالنسبة للإمبراطورية العثمانية مع قصر فترة حكمه.

فتح مصر وضم الحجاز

وأوضح أراباجي أن الفيلم سيتناول فترة فتح العثمانيين مصر وضم الحجاز، وأنه يهدف للتعريف بالسلطان ياووز سليم في كل العالم.

وأشار إلى أنهم أسسوا مكتبة كبيرة حول شخصية السلطان سليم الأول، إضافة إلى وجود متخصصين في التاريخ ضمن طاقم العمل للتأكد من مطابقة الفيلم للتاريخ بدءا من السيناريو وانتهاء بالأزياء المستخدمة.

وأشاد أراباجي بكفاءة طاقم العمل الذي تم اختياره حتى الآن، معربا عن ثقته بأن الفيلم سيكون عالميا وناجحا.

ولفت أراباجي إلى أن طاقم العمل -أثناء مرحلة التحضير للفيلم- قرأ تقريبا كل الكتب التي تتحدث عن السلطان سليم الأول.

السلطان العثماني سليم الأول أو ياووز سليم هو تاسع سلاطين الدولة العثمانية (ويكي كومنز)

من هو السلطان سليم الأول؟

السلطان سليم الأول أو ياووز سليم هو تاسع سلاطين الدولة العثمانية، وهو الخليفة الـ74 للمسلمين، وأوّل من حمل لقبي "أمير المؤمنين" و"خادم الحرمين الشريفين" من آل عثمان.

ولد في سنجق أماسيا في 10 أكتوبر/تشرين الأول 1470، وتلقى تعليمه على يد أبرز علماء الدولة في ذلك العصر. وعينه والده السلطان بايزيد الثاني أميرًا على سنجق طرابزون، وظل هناك ما بين 1487 إلى 1510. وتولى حكم الدولة العثمانية في 24 أبريل/نيسان 1512، وتوفي في 22 سبتمبر/أيلول 1520.

"المعلم" يناقش "الاغتراب عن الهوية"

من جهة أخرى -وبخصوص فيلم "المعلم" الذي ينتجه أراباجي بدعم من وزارة الثقافة والسياحة في تركيا والذي بدأ العمل به قبل عامين- قال أراباجي إنه يتناول قصة حياة المعلم علي الذي أرسلته الدولة العثمانية، في بدايات القرن الـ20 إلى فرنسا لتعلم الهندسة، إلا أنه انسلخ عن هويته.

وأشار أراباجي إلى أن التحضير للفيلم وكتابة السيناريو استغرقا مدة طويلة جدا وتطلبا مجهودا ضخما. والفيلم يحكي واقعة حقيقية، حول شخص أرسلته الدولة العثمانية لدراسة الهندسة في فرنسا، ثم عاد إلى بلاده بعد أن انسلخ عن هويته، وكان عضوا بجمعية "تركيا الفتاة"، ثم تم نفيه بعد ذلك.

وأوضح أراباجي أن العمل ليس مجرد فيلم سينمائي فحسب، بل هو عمل له رسالة مهمة، وهو أول تجربة تخوضها شركة الإنتاج التي يرأسها.

ولفت إلى أن عرض الفيلم تأخر بسبب إغلاق دور العرض خلال فترة انتشار جائحة كورونا، إذ كان مقررا عرضه السنة الماضية، مشيرا إلى أنهم يخططون لعرضه في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

الشاعر محمد عاكف أرصوي كاتب نشيد الاستقلال التركي الذي سيكون محور فيلم بدأ أراباجي العمل عليه (مواقع التواصل)

"نشيد الاستقلال" و"الأمانات المقدسة"

وأضاف أراباجي أنهم بدؤوا العمل على فيلم عن "نشيد الاستقلال" التركي الذي تم إعلان 2021 عاما لمؤلفه الشاعر محمد عاكف أرصوي.

وأوضح أنهم سيصورون أيضا فيلما وثائقيا عن "الأمانات المقدسة" التي أحضرها السلطان سليم الأول من القاهرة وعدة مدن إسلامية إلى إسطنبول عقب فتح مصر عام 1517.