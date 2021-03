هل تخيلت من قبل أن تعيش يوما خاليا من القواعد والقوانين، وليس هناك شيء محظور؟ ربما يبدو حلما صعب المنال؛ لكنه ليس مستحيلا، حيث قررت جينيفر غارنر أن تحقق هذا الحلم لأولادها الثلاثة في فيلم "يوم نعم" (Yes Day) على منصة نتفليكس.

يعرض الفيلم صورة مشابهة لحياة الكثير من الآباء، وكيف اختلفت طباعهم بعد أن رزقوا بأطفال، فبعد أن كانت الإجابة هي دائما "نعم" للمرح والمغامرات والمخاطرة، أصبحت "لا" هي الملازمة طوال الوقت لحماية أطفالهم من الخطر أو حتى الاقتراب منه.

"ينجذب بعض الأشخاص إلى قول (لا)، بينما يميل البعض بطبيعتهم إلى قول (نعم)، وأنا قلت "نعم" لكل شيء"، هذه أول كلمات تعرف بها أليسون (جينيفر غارنر) عن نفسها، حيث اعتادت ألا تقول سوى "نعم" للمرح، وعندما التقت بزوجها كارلوس (إدغار راميراز) لأول مرة، كانت روح المغامرة هي من جمعتهما.

كان حوارهما مليئا بـ"أجل"، "أنا جاهز"، "نعم أريد فعل ذلك"، "هيا بنا"؛ لكن ينقلب الحال مع أول طفل لهما ثم الثاني ثم الثالث، فأصبح ما يكرر في البيت طوال اليوم هو "لا"، "لا يمكنك فعل ذلك"، "مهلا! لا تفعل ذلك!"، "قطعا لا"، "هذا غير مسموح"، "لا يمكن بأي حال، ولا على المدى الطويل، ولا تحت أي ظرف، ولا بعد مليون عام، لا".

