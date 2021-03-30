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عبد الحليم حافظ.. ٤٤ عاما على وفاة مطرب الثورة والشعب

ظل صوت حليم معبرا عن الحالة الوطنية للشعب المصري فقدم أغنيات احتفالا بتحرير سيناء، منها "احلف بسماها وبترابها" و"البندقية اتكلمت"

عبد الحليم حافظ بدأ الغناء الوطني تزامنا مع ثورة يوليو/تموز 1952 (مواقع التواصل الاجتماعي)
عبد الحليم حافظ بدأ الغناء الوطني تزامنا مع ثورة يوليو/تموز 1952 (مواقع التواصل الاجتماعي)
إيمان محمد - القاهرة
30/3/2021-|آخر تحديث: 30/3/202112:59 PM (مكة المكرمة)

يحيي محبو العندليب الأسمر اليوم الثلاثاء الذكرى الـ44 لوفاة مطرب الشعب عبد الحليم حافظ الذي رغم مرور عقود على وفاته فإنه يظل الفنان الوحيد المتربع على عرش الأغنية الثورية، مثل أغنياته "فدائي"، و"حكاية شعب"، و"يا حبايب بالسلامة"، و"إحنا الشعب"، وغيرها من الأغاني الثورية خلال رحلته.

عهد جديد

بدأ عبد الحليم حافظ الغناء الوطني تزامنا مع ثورة يوليو/تموز 1952، فكانت أول أغنية وطنية قدمت باسم الثورة من كلمات محمود عبد الحي ولحن عبد الحميد توفيق زكي، وبعد اختيار جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية في 1956 قدم حليم أول أغنية وطنية جمعته بالموسيقار محمد عبد الوهاب وهي "إحنا الشعب" التي حققت نجاحا كبيرا في حينها، واعتبر عبد الحليم حافظ المعبر عن صوت الشعب.

أعقب حليم تلك الأغنية بسلسلة من الأغنيات الوطنية، فغنى "الله يا بلدنا" بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

ثلاثي مع بليغ والأبنودي

بعد ذلك، كوّن عبد الحليم حافظ ثلاثيا مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي والموسيقار بليغ حمدي، فقدم أغنية "المسيح" لمدينة القدس، وتعاون مع الأبنودي والطويل في "ابنك يقولك يا بطل"، و"عدى النهار" التي تعتبر من أبرز أغنياته.

وظل عبد الحليم الملقب بـ"العندليب الأسمر" مطرب يوليو/تموز، فقدم "حكاية شعب" في احتفالية أضواء المدينة بمناسبة الاحتفال بوضع حجر الأساس للسد العالي.

استمر حليم في تقديم الأغاني الوطنية والثورية إلى جانب العاطفية، فغنى "الجزائر" في عام 1962 تحية منه لكفاح أهل الجزائر بعد نيل استقلالهم، وفي عيد ثورة يوليو/تموز قدم "مطالب شعب" التي عاد من خلالها للملحن كمال الطويل والشاعر أحمد شفيق كامل.

وظل صوت حليم معبرا عن الحالة الوطنية للشعب المصري، فقدم أغنيات احتفالا بتحرير سيناء، منها "احلف بسماها وبترابها"، و"البندقية اتكلمت".

نصر أكتوبر

"عاش اللي قال"، و"صباح الخير يا سيناء" من أبرز الأغنيات الوطنية التي قدمها عبد الحليم حافظ بين 1973 و1974 بعد نصر أكتوبر/تشرين الأول وتحرير سيناء، كما شارك في الأوبريتات الوطنية، فقدم مع عبد الوهاب "وطني الأكبر" عام 1960.

من يوليو/تموز إلى 25 يناير/كانون الثاني

في عيد الثورة في 1966 قدم حليم أغنية "صورة" من كلمات صلاح جاهين ولحن كمال الطويل، وهي الأغنية التي رددها الثوار في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

وفي عام 1975 وقبل وفاته بعامين قدم حليم آخر أغنياته الوطنية "النجمة مالت على القمر"، و"المركبة عدّت" بعد إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية.

المصدر : الجزيرة

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