القانون العراقي ينص على أن يحصل الفلسطيني المقيم 10 سنوات على كامل حقوق وواجبات المواطن باستثناء حصوله على الجنسية لضمان حق عودته إلى وطنه

على فراش المرض ومن بيت صغير يسكنه في بغداد، طالب نجم الكوميديا الشهير محمد حسين عبد الرحيم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالحصول على الجنسية لكونه مواطنا فلسطينيا ويسكن البلد منذ عام 1974.

وظهر عبد الرحيم، بحالة صحية سيئة، خلال زيارة الفريق الركن محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة إلى منزله الذي بدا متواضعًا، في مقطع الفيديو الذي نشره اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال اتصال هاتفي، أجراه البياتي مع الكاظمي، طالب عبد الرحيم بالحصول على الجنسية، والتي لا تمنح للفلسطينيين المقيمين في العراق لضمان حق العودة.

زيارة الفريق الركن محمد البياتي الى منزل الفنان محمد حسين عبد الرحيم للاطمئنان على صحته وتلبية أحتياجاته pic.twitter.com/qgn4CkWsvO — ابوطارق (@E1O7BI2QJ0kVYYf) March 27, 2021

وينص قانون إقامة الأجانب في العراق على أن يحصل الفلسطيني المقيم لمدة 10 سنوات على كامل حقوق وواجبات المواطن باستثناء حصوله على الجنسية والمشاركة في الانتخابات تصويتا وترشيحا، لضمان حق عودته إلى وطنه.

وقد حظيت مناشدة عبد الرحيم على دعم كبير من رواد مواقع التواصل العراقية، وعبر الكثيرون عن معرفتهم لأول مرة أنه فلسطيني وليس عراقيا، وأكدوا أنه يستحق منحه الجنسية، وأن تقف الحكومة معه في أزمته الصحية، وأن تتكفل بكل ما يحتاجه في ذلك.

أطالب وبشدة منح الفنان الكوميدي الكبير، "العراقي" محمد حسين عبد الرحيم، الجنسية العراقية، كونه عراقي الروح والقلب مثلنا.

سمعت أن من تلده أمه على الخطوط الألمانية "لوفتهانزا" أينما كانت تحلق، يمنح الجنسية الألمانية، كونوا متحضرين يا أصحاب أول حضارة. — حامد المالكي (@hamed_almaliki) March 28, 2021

الفنان الكبير الأستاذ محمد حسين عبد الرحيم يستحق منحه الجنسية العراقية. وأن تقف الدولة معه في أزمته الصحية، وأن تتكفل كل ما يحتاجه في ذلك.#الجنسية_لمحمد_حسين_عبد_الرحيم pic.twitter.com/s2KqLC3OP4 — أسعد الناصري (@asaadalnaseri) March 28, 2021

فعلا هو فنان مبدع ابدا ماخلانا نحس بانه مو عراقي بالرغم من انه فلسطيني الاصل لكنه شرب من ماء دجله هو اكثر ولاء من البعض الي يمتلكون الجنسية العراقيه لكن اظن ميصير واذا صار استثناء معناها راح ندخل دوامه لان لايجوز لاحد منح الجنسيه لاي فلسطيني نتمنى يصير — Üm Nurrs (@Um_Nurrs_) March 28, 2021

وعرف عبد الرحيم، بصفته فنانا عراقياً، وحاز على شهرة واسعة في مجال التمثيل السينمائي والتلفزيوني والمسرحي.

الانسان والفنان الاستاذ محمد حسين عبد الرحيم عاش عقود في #العراق ولم يترك البلد رغم الحصار والحروب و هو فلسطيني الاصل وحتى الان ما حصل الجنسية العراقية ، يطالب ويناشد وبلا استجابة وهو الان مريض ولايستطيع السفر !!

( اذا يصير مستعد انطية جنسيتي من اجل اسعادة لانه اسعدنا جميعاً ) pic.twitter.com/I0tdVE4yqj — علي الخالدي – Ali al-Khalidi (@alialkhalede) March 28, 2021