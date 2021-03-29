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فن|عراق

من أصول فلسطينية.. كوميدي شهير يطلب الجنسية العراقية من على فراش المرض

القانون العراقي ينص على أن يحصل الفلسطيني المقيم 10 سنوات على كامل حقوق وواجبات المواطن باستثناء حصوله على الجنسية لضمان حق عودته إلى وطنه

عبد الرحيم عرف بصفته فنانا عراقياً وحاز على شهرة واسعة سينمائيا وتلفزيونيا ومسرحيا (مواقع التواصل)
عبد الرحيم عرف بصفته فنانا عراقياً وحاز على شهرة واسعة سينمائيا وتلفزيونيا ومسرحيا (مواقع التواصل)
29/3/2021-|آخر تحديث: 29/3/202106:08 PM (مكة المكرمة)

على فراش المرض ومن بيت صغير يسكنه في بغداد، طالب نجم الكوميديا الشهير محمد حسين عبد الرحيم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالحصول على الجنسية لكونه مواطنا فلسطينيا ويسكن البلد منذ عام 1974.

وظهر عبد الرحيم، بحالة صحية سيئة، خلال زيارة الفريق الركن محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة إلى منزله الذي بدا متواضعًا، في مقطع الفيديو الذي نشره اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال اتصال هاتفي، أجراه البياتي مع الكاظمي، طالب عبد الرحيم بالحصول على الجنسية، والتي لا تمنح للفلسطينيين المقيمين في العراق لضمان حق العودة.

وينص قانون إقامة الأجانب في العراق على أن يحصل الفلسطيني المقيم لمدة 10 سنوات على كامل حقوق وواجبات المواطن باستثناء حصوله على الجنسية والمشاركة في الانتخابات تصويتا وترشيحا، لضمان حق عودته إلى وطنه.

وقد حظيت مناشدة عبد الرحيم على دعم كبير من رواد مواقع التواصل العراقية، وعبر الكثيرون عن معرفتهم لأول مرة أنه فلسطيني وليس عراقيا، وأكدوا أنه يستحق منحه الجنسية، وأن تقف الحكومة معه في أزمته الصحية، وأن تتكفل بكل ما يحتاجه في ذلك.

وعرف عبد الرحيم، بصفته فنانا عراقياً، وحاز على شهرة واسعة في مجال التمثيل السينمائي والتلفزيوني والمسرحي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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