في ظل عالم شديد التنافس أصبحت فيه الشهادات الجامعية هي من تجعل لك مكانا في سوق العمل، تحولت الجامعات من أماكن للتعلم إلى تجارة يعطى الأولوية بها لمن يدفع أكثر، وحتى عند الحديث عن أفضل وأعرق الجامعات في العالم، يبدو أن شهاداتها يمكن أن تشترى بالمال أيضا.

وثائقي "عملية فارسيتي بلوز: فضيحة القبول بالكليات" (Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal) من إنتاج نتفليكس، يعرض فضيحة هزت أميركا بأكملها، عن قضية احتيال تورط بها أثرياء ومشاهير أميركيون لإلحاق أبنائهم في جامعات لا يستحقونها عن طريق الرشاوى التي يسمونها "تبرعات".

التقرير التالي يحتوي على بعض تفاصيل وقصة الوثائقي

تدور الأحداث بشكل أساسي حول العقل المدبر وراء هذه القضية، وهو ريك سينغر، الذي عمل لسنوات كمستشار جامعي يساعد الطلاب على التحضير لامتحانات القبول ومعرفة متطلبات كل جامعة لتسهيل قبولهم.

وعن طريق خبرته في هذا المجال، اخترع سينغر ما يسمى بـ"الباب الجانبي" للقبول في الجامعات، وهو ما يعني ببساطة أن هناك "بابا أماميا" عن طريق التقديم في الجامعة بشكل طبيعي، و"بابا خلفيا" وهو التبرع للجامعات بملايين الدولارات حتى يتم النظر في ملفك، دون وجود أي ضمانات للقبول.

ولذلك اخترع سينغر "الباب الجانبي" الذي يضمن دخول الجامعة بتكلفة في حدود 500 ألف دولار فقط، حيث يقوم باستخدام علاقاته المتشعبة، واستغلال بعض الثغرات في نظام القبول، ودفع بعض الرشاوى ليضمن القبول في جامعة الأحلام لمن يريد.

