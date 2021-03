في خلال الأيام العشرة الأولى من صدوره ورغم عرض العمل عالميا بشكل محدود في بعض دور العرض، فإن فيلم ديزني الجديد "رايا والتنين الأخير" (Raya and the Last Dragon) نجح رغم ذلك في تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية متفوقا على الأفلام المنافسة، إذ بلغت إيراداته حتى الآن 85.5 مليون دولار، متفوقا على توقعات صناعه الأولية له.

Raya and the Last Dragon is now the #1 movie in the world 3 weeks in a row! Have you seen it yet?

Experience the movie event in theaters or order it on Disney+ with Premier Access now!

— Raya and the Last Dragon (@DisneyRaya) March 22, 2021