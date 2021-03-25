أعلن المطرب الشعبي المصري أنه لن يتعاون مع الراقصات في أعماله المقبلة، بعد ساعات من نشر صورته مع الدكتور مبروك عطية.

لم تمرّ ساعات على نشر المغني الشعبي عمر كمال صورة تجمعه بالدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، حتى أثير جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الأول لتوضيح حقيقة الصورة.

وقد أوضح كمال بمداخلة تلفزيونية أن مشروعا فنيا سيجمعه بعطية في رمضان المقبل، إذ سيقدمان معا مجموعة أغان دينية هادفة على طريقة المهرجانات التي ساهمت في تحقيق شهرة واسعة للمطرب الشعبي المصري.

وكان كمال قد علق على الصورة قائلا "حاجة في رمضان هتعجبكم مع فضيلة الشيخ مبروك عطية"، لكنه قوبل بموجة من السخرية والانتقاد.

اشتبك كمال مع متابعيه في التعليقات مستنكرا تعليقاتهم السلبية على الصورة، وتساءل قائلا "هل أنا كافر؟!".

وعقب ذلك، نشر كمال منشورا آخر أشار فيه إلى ما تعرض إليه من انتقادات، قائلا "اتصورت صورة مع فضيلة الشيخ مبروك عطية في لقاء هيتذاع معاه في رمضان إن شاء الله وحلقة كلها خير وكلام محترم.. كلام الناس وتعليقاتهم حسستني أنه متصور مع كافر أو مرتد أو إنسان نجس يدنس الشيخ… مع أني مش وحش للدرجة دي".

وأضاف كمال أن ذلك الموقف يتشابه مع ما حدث له حينما كان يصلي في المسجد، إذ كان يتعرض للنبذ والنظرات المستنكرة لوجوده من قبل المصلين، متابعا "لدرجة أنني سمعت أحدهم يقول لآخر اقف أنت بجواره، أخشى أن أصلي إلى جانبه فلا تقبل صلاتي". وأفاد كمال أن هذه المواقف جعلته يخشى الصلاة في المسجد مرة أخرى رغم رغبته في ذلك.

في الوقت نفسه، أعلن المطرب الشعبي المصري أنه لن يتعاون مع الراقصات في أعماله المقبلة.

وعمر كمال أحد أبرز المطربين الشعبيين الذين يقدمون لون أغاني "المهرجانات"، وقد التحق بمجال الغناء قبل 10 أعوام، لكن ذاع صيته في تقديم الأغاني الشعبية، ولا سيما بعدما غرد الملياردير الشهير إيلون ماسك عبر حسابه بموقع تويتر صورة لقائمة الأغاني الأكثر استماعا في فبراير/شباط 2020، والتي تضمنت أغنيته "لا تشكك في طاقتك" في المركز الثامن، وهو ما اعتبره ماسك إنجازا عظيما يضيفه في السيرة الذاتية له، بينما تصدرت الأغنية الشعبية "بنت الجيران" لعمر كمال وحسن شاكوش المركز الثاني في القائمة، ليبدأ كمال وشاكوش سلسلة نجاحات لتتجاوز أغانيهما مئات الملايين من المشاهدات عبر منصات يوتيوب وساوند كلاود.

وبحسب مواقع مصرية، فإن الدكتور مبروك عطية سيقدم برنامجا رمضانيا هذا العام يحمل اسم "كلام مبروك"، يحاول من خلاله مساعدة حالات إنسانية ويستضيف أيضا فنانين ومشاهير في الحلقات.