عُرض مؤخرًا على منصة "نتفليكس" (Netflix) فيلم "محامي الشيطان" (The Devil’s Advocate)، وهو فيلم يعد كلاسيكيا، حيث يعود زمن إنتاجه إلى نهاية التسعينيات، وسريعا ما حقق مشاهدات عالية، وتصدر المشاهدات منافسا أعمالا حديثة بشكل واضح؛ ليثير التساؤلات حول السبب وراء ذلك، هل هو شهرة بطله آل باتشينو أم موضوع الفيلم الذي يدور حول الصراع الأزلي بين الخير والشر؟، وهنا المقصود بالشر، الشر الأعظم أو الشيطان كما ظهر في العمل.

وفي هذا المقال سنتحدث عن مجموعة من الأعمال التي كانت من بطولة الشيطان، حيث أثارت هذه الأعمال انتباه وإعجاب ملايين المشاهدين حول العالم.

محامي الشيطان

ينتمي فيلم "محامي الشيطان" إلى نوع الرعب من إخراج تايلور هاكفورد كتبه جوناثان ليمكين وتوني جيلروي، وبطولة كيانو ريفز، وآل باتشينو، وتشارليز ثيرون، استنادا إلى رواية أندرو نيدرمان التي نُشرت عام 1990، وتحمل الاسم نفسه.

تدور أحداث الفيلم حول محامٍ شاب ناجح بشكل غير عادي (ريفز) تمت دعوته إلى مدينة نيويورك للعمل في شركة كبرى. وبصورة مفاجئة أصبحت زوجته (ثيرون) تعاني من رؤى بصرية مخيفة، ويبدأ المحامي ببطء في إدراك أن مالك الشركة (باتشينو) ليس كما يبدو، وهو في الواقع الشيطان ذاته، ويجب عليه الاختيار هنا بين النجاح وبين انتماءاته الأخلاقية.

حمل الفيلم الكثير من الإشارات إلى أعمال أدبية وفنية سابقة، مثل "الجحيم" لدانتي أليغيري و"أسطورة فاوست"، وتلقى الفيلم آراء متباينة وتقييم 63% على موقع "الطماطم الفاسدة" (Rotten Tomatos)، وحقق حوالي 153 مليون دولار.

لوسيفر

مسلسل "لوسيفر" (Lucifer) مسلسل تلفزيوني أميركي، يعرض منذ عام 2016، وهو مقتبس من شخصية لدى "دي سي كوميكس" (DCcomics)، تدور أحداث المسلسل حول قصة الشيطان، الذي هجر الجحيم إلى لوس أنجلوس، حيث يدير ملهى ليليا خاصا به اسمه " إل يو إكس" (LUX)، وهو من بطولة توم إليس في الدور الرئيس.

تلقى الموسم الأول آراء متباينة من النقاد، على الرغم من تصنيف المواسم اللاحقة بشكل أفضل؛ أشاد العديد من النقاد بشكل خاص بأداء إليس. على الرغم من نسب المشاهدة المرتفعة في البداية، ظلت التصنيفات منخفضة باستمرار طوال المسلسل، الذي استمر 3 مواسم على قناة "فوكس" (Fox).

ألغت "فوكس" المسلسل بعد 3 مواسم؛ وبعد شهر، اشترت "نتفليكس" حقوقه للموسم الرابع، والذي حصل على تقييمات عالية وإشادة من النقاد.

جددت نتفليكس المسلسل لموسم خامس مكون من 16 حلقة، حيث أُصدر النصف الأول في 21 أغسطس/آب 2020. على الرغم من أن الموسم الخامس من المفترض أنه كان الأخير، فقد تم تجديد المسلسل في يونيو/حزيران 2020 للموسم السادس الأخير من 10 الحلقات.

ونوس

مسلسل ونوس من إنتاج 2016 وبطولة يحيى الفخراني ونبيل الحلفاوي وهالة صدقي وإخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال، وفيه قدم يحيي الفخراني دور الشيطان أو ونوس، والذي اتفق مع ياقوت اتفاقية مشابهة لاتفاقية فاوست مع الشيطان في رواية غوته الشهيرة؛ لكن ياقوت لا يكمل الاتفاق، ويهرب لمدة 20 سنة، فما يكون أمام ونوس سوى الاتجاه إلى أولاده، وإخبارهم أنه صديق للأب، وأنهم يمتلكون الكثير من المال، وهنا يبدأ الصراع الأزلي من الجديد، بين الشر المتمثل في ونوس، وياقوت أو عم إبراهيم كما أصبح اسمه، الذي يمثل البشر.

حقق المسلسل نجاحا كبيرا عند عرضه، ويعتبر من الأعمال التي عززت مكانة عبد الرحيم كمال كمؤلف تلفزيوني، خاصة بعد تميزه في مسلسلاته السابقة مع الفخراني مثل دهشة والخواجة عبد القادر.

طفل روزماري

فيلم "طفل روزماري" (Rosemary’s Baby) رعب نفسي أميركي إنتاج عام 1968، كتبه وأخرجه رومان بولانسكي، وبطولة ميا فارو، جون كاسافيتس.

يتتبع الفيلم زوجة شابة حامل في مانهاتن تشتبه في أن جيرانها المسنين هم أعضاء في طائفة شيطانية، ويقومون بتهيئتها من أجل استخدام طفلها في طقوسهم، والذي يتضح أنه طفل الشيطان ذاته. وهو مقتبس من رواية عام 1967، التي تحمل الاسم نفسه للكاتب إيرا ليفين.

حاز الفيلم على إشادة عالمية من نقاد الفيلم، وفاز بالعديد من الترشيحات والجوائز، ويعتبر من أهم أفلام الرعب التي أنتجت في التاريخ، وله تأثير واضح على الكثير من الأفلام التالية له، وحصل على 96% على موقع "الطماطم الفاسدة" (Rotten Tomatos)، وعلى أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، و ترشح لأوسكار أفضل سيناريو كذلك.