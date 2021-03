أعلنت شبكة "شوتايم" (SHOWTIME) التلفزيونية الأميركية إنتاج مسلسل جديد بعنوان "السيدة الأولى" (The First Lady)، يرفع الستار عن سيدات الجناح الشرقي من البيت الأبيض، ويحكي قصص 3 زوجات بارزات في تاريخ البلاد.

واختارت الشبكة ثلاثي فريد لأداء الأدوار الرئيسية في المسلسل، وهن جيليان أندرسون وفيولا ديفيس وميشيل فايفر.

بجانب أدوارهن الأساسية وظهورهن في المناسبات الرسمية رفقة أزواجهن، اختار بعض السيدات الأوائل أن يتركن بصمة لا تنسى وأن يحدثن تغييرا حقيقيا في المجتمع، وسيعرض المسلسل الجديد بعضا من قصصهن.

تدور أحداث الموسم الأول من المسلسل حول الحياة الشخصية والسياسية لـ3 من أبرز السيدات الأوائل، وهن إليانور روزفلت زوجة الرئيس فرانكلين روزفلت (1933-1945)، وبيتي فورد زوجة الرئيس جيرالد فورد (1974-1977)، وميشيل أوباما زوجة الرئيس باراك أوباما (2009-2017).

وتمتد كل حلقة مدة ساعة كاملة تتوغل في طرقات البيت الأبيض، وتركز على الأدوار التي لعبنها في تشكيل القرارات التي غيرت العالم خلال فترة وجودهن في البيت الأبيض.

صنع باراك أوباما التاريخ كونه أول رئيس للولايات المتحدة من أصل أفريقي، واستغلت ميشيل أوباما هذا الحدث التاريخي لتصبح واحدة من أكثر السيدات الأوائل تأثيرا في تاريخ البلاد.

على مدار 8 سنوات في البيت الأبيض اهتمت أوباما بالعديد من القضايا الاجتماعية، وطرحت مبادرات لمساعدة النساء والأطفال، كما قدمت الدعم لعائلات العسكريين، وفي نهاية ولاية زوجها، انضمت إلى حملة هيلاري كلينتون الرئاسية.

ويمتد تأثيرها حتى الآن بعد أكثر من 4 سنوات على مغادرتها الرئاسة، واستغلت هذه الشهرة في دعم المبادرات الاجتماعية وخاصة الشباب، وهو ما برز بشدة خلال وثائقي "وأصبحتُ" (Becoming) الذي طرح قبل عام عن حياتها منذ الطفولة وفي البيت الأبيض وبعد ذلك.

وكانت فيولا ديفيس هي أول من أُعلن عن مشاركتها في المسلسل لأداء دور ميشيل أوباما، وهو الحلم الذي لطالما تحدثت عنه، وفور اختيارها أعربت ديفيس عن شعورها "بالفخر الشديد للمشاركة في تكريم ورفع شأن هؤلاء الملكات القويات والجديرات".

وحققت الممثلة الأميركية البالغة من العمر 55 عاما سابقة أن تكون أول ممثلة سوداء تحصل على 3 من الجوائز الأميركية الأربع الكبرى للترفيه، وهي جائزة الأوسكار، وجائزة إيمي، ومن قبلها حصلت على جائزة توني للمسرح.

تنضم الممثلة الأميركية ميشيل فايفر لأداء دور السيدة الأولى بيتي فورد، وهي واحدة من أكثر السيدات الأوائل ذات النشاط السياسي في التاريخ، كما لها جهود فريدة في رفع الوعي عن الإدمان وتعاطي المخدرات من خلال الإعلان عن إدمانها للكحول.

ويحمل اسمها أحد أكبر مراكز علاج وإعادة تأهيل مدمني الكحول والمخدرات في ولاية كاليفورنيا حتى الآن.

ووجهت فورد خطابها للنساء أن التعبير عن الآراء الشخصية لا يتعارض مع تعريف السلوك اللائق، وشجعتهن على مواصلة التحدث علانية، وقالت "أن تكون مهذبا لا يتطلب أن تكون صامتا".

Betty Ford understood the challenges women faced "when a definition of proper behavior collides with the right of an individual to personal opinions," but encouraged them to continue speaking out because "Being ladylike does not require silence." #InternationalWomensDay pic.twitter.com/IesPRysoRW

— Ford Library (@Ford_Library) March 8, 2021