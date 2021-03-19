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لم تنته حيل اللص النبيل بعد.. أرسين لوبين وموسم جديد بإثارة مضاعفة

ينتظر جمهور المسلسل الموسم الثاني لمعرفة إجابات الكثير من الأسئلة: ماذا سيحدث لراؤول بن ديوب بعدما خطفه بيليغريني؟ وما حقيقة علاقة ديوب بجولييت بيليغريني ابنة رجل الأعمال؟

تجمع أحداث مسلسل "لوبين" بين الدراما والإثارة والكوميديا (مواقع التواصل)
تجمع أحداث مسلسل "لوبين" بين الدراما والإثارة والكوميديا (مواقع التواصل)
نهى سعد - الجزيرة نت
19/3/2021-|آخر تحديث: 20/3/202112:09 AM (مكة المكرمة)

أصدرت نتفليكس المقطع الدعائي للموسم الثاني من المسلسل الفرنسي الأعلى مشاهدة بتاريخ الشبكة بعنوان "لوبين" (Lupin) الذي من المقرر عرضه الصيف القادم.

جاء الإعلان عن الموسم الثاني بعدما حقق الأول نجاحا كبيرا ومشاهدات غير مسبوقة بلغت أكثر من 70 مليون مشاهدة، خلال أقل من شهر من تاريخ عرضه في يناير/كانون الثاني الماضي.

ضحية العنصرية

تدور أحداث المسلسل -التي تجمع بين الدراما والإثارة والأكشن وأيضا الكوميديا- حول البطل أساني ديوب الذي هاجر من السنغال إلى فرنسا عندما كان طفلا، وكان والده يعمل سائقا لعائلة بيليغريني الثرية في باريس، والتي اتهمته بسرقة عقد كان ملكا لماري أنطوانيت، ومات في محبسه ظلما.

كانت علاقة ديوب بوالده وثيقة خاصة بعد وفاة والدته، وأهداه والده إحدى روايات الخيال البوليسي الفرنسي، وهي "أرسين لوبين" (Arsène Lupin) التي استلهم منها خطة الانتقام لوالده باستخدام خدع لوبين في التخفي والتنكر.

فبعد أن أعلن هوبير بيليغريني، الذي كان يعمل لديه والد ديوب، أن العقد تمت سرقته وتفكيكه وبيعت أحجاره الكريمة السبعة عبر أرجاء العالم، قرر ديوب أن يسرق العقد خلال عرضه في مزاد بمتحف اللوفر الشهير، للانتقام من بيليغريني.

مؤامرة كبرى

وبالفعل تمكن ديوب من سرقة العقد، ولكن لم تكن هذه المفاجأة، فقد اكتشف بعدما عرض العقد على خبير في المجوهرات أنه لم يتم تفكيكه على الإطلاق وأن ما قاله بيليغريني كان قطعا غير صحيح، وهنا علم ديوب أن أباه لم يتهم زورا فقط، بل كان ضحية مؤامرة قام بها بيليغريني للحصول على ثمن العقد من شركة التأمين.

وهنا تعقدت الأمور أكثر ولم يعد هدف ديوب فقط الانتقام لوالده، بل أصبح يخطط لفضح رجل الأعمال بيليغريني الذي اتضح بعدها تورطه في عدد لا حصر له من قضايا الفساد والاحتيال وتجارة الأسلحة، ولكنه لم يعاقب بسبب علاقاته الممتدة في الدولة.

وتعاون ديوب مع الصحفية فابيان بيريو التي سبق وأمضت سنوات في ملاحقة بيليغريني لكشف فساده ونشرت كتابا عنه بعنوان "أموال قذرة.. نظام  بيليغريني" مما تسبب بطردها من عملها، وتخريب مسيرتها المهنية حيث منع بيليغريني كل الصحف من تعيينها.

لم يكن لدى بيريو ما تخسره، ولذلك قررت التعاون مع ديوب وأطلعته على الكثير من الأدلة التي تدين بيليغريني في محاولة للانتقام منه، ولكن لم يحدث ذلك. وفي المقابل قتلت بيريو في بيتها وأصبح كل من رجال بيليغريني والشرطة يلاحقون ديوب الذي لم تعد هويته مجهولة بعد الآن.

نهاية مشوقة

انتهت أحداث الجزء الأول بالكثير من الإثارة، وينتظر جمهور المسلسل الموسم الثاني لمعرفة إجابات الكثير من الأسئلة: ماذا سيحدث لراؤول بن ديوب بعدما خطفه بيليغريني؟ وما حقيقة علاقة ديوب بجولييت بيليغريني ابنة رجل الأعمال؟ وهل سيتمكن ديوب من فضح بيليغريني أم سينتهي به الأمر مثل والده ومثل بيريو؟

ولكن يبدو أن ديوب لن يستسلم، فقد ظهر في المقطع الدعائي الجديد وهو يهدد أحد رجال بيليغريني الذي خطف ابنه قائلا "إذا لمست ابني.. فسأقتلك" ويظهر بعدها بيليغريني وهو يتحدث عن خطته في استخدام راؤول للقبض على ديوب، ويقول "إذا أدرك ديوب أن لدينا ابنه، فلن نضطر إلى البحث عنه". ولكن من شاهد ديوب يعرف ذكاءه الذي يصعب هزيمته.

المسلسل من إخراج لودوفيك برنارد وهوغو جيلين، وبطولة الكوميدي الفرنسي ذي الأصول السنغالية عمر سي، الذي عرف بدوره الرائع في فيلم "المنبوذون" (Intouchables) عام 2012، وشارك في فيلم "نداء البرية" (The Call Of The Wild) مع النجم الأميركي هاريسون فورد، كما ظهر مع توم هانكس بفيلم "الجحيم" (Inferno).

المصدر : مواقع إلكترونية

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