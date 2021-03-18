تميزت ميادة بسيليس بأغنيتها "كذبك حلو"، ونالت شهرة واسعة محليا وعربيا، وحصلت عام 1999 على جائزة أفضل مطربة عربية عن هذه الأغنية.

توفيت الفنانة السورية ميادة بسيليس -مساء أمس الأربعاء في مدينة حلب بسوريا- بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 54 عاما.

ونعت وزارة الإعلام السورية التابعة للنظام ومصادر إعلامية سورية بسيليس، مشيرة إلى أنها عانت من مرض عضال.

كما عبّر فنانون سوريون عن حزنهم على رحيلها المبكر، معتبرين أنه خسارة للفن السوري الأصيل.

الفنانة السورية يارا صبري كتبت منشورا على صفحتها في فيسبوك، قالت فيه "تتوالى الخسارات… ميادة بسيليس الرقيقة في ذمة الله. عزائي لكل السوريين والأهل والأصدقاء".

بينما نعاها الفنان السوري أيمن زيدان معبرا عن صدمته، ومقدما العزاء لزوجها الموسيقي سمير كويفاتي، قائلا في منشور على صفحته "أيقونة مبدعة.. صديقة درب من الحلم والطموح.. هذه المرة لم تكن كذبة الحياة حلوة.. كم أوجعني رحيلك يا ميادة.. خسارتك كبيرة في زمن ما أحوجه لإبداعك… تهزمني الكلمات وأنا أشيّع قطعة من القلب.. عزائي لك يا توأم الروح.. سمير".

ولدت الراحلة في مدينة حلب عام 1967، وكانت بدايتها في مجال الفن عبر مشاركتها بالغناء في إذاعة حلب منذ أن كانت في التاسعة من عمرها.

قدمت خلال مسيرتها الفنية 14 ألبوما غنائيا، كان أولها عام 1986 بعنوان "يا قاتلي بالهجر"، وكانت حينها في عمر 19 عاما، ومن أهم أغانيها: "بيت لحم"، و"إلى أمي وأرضي"، و"أبانا".

تميزت بسيليس بأغنيتها "كذبك حلو"، ونالت شهرة واسعة محليا وعربيا، وحصلت عام 1999 على جائزة أفضل مطربة عربية عن هذه الأغنية.

غنت ميادة شارات عدد من المسلسلات السورية الشهيرة، منها: "أيام الغضب"، و"بنات العيلة"، و"إخوة التراب".

وكان زوج الراحلة الموسيقار سمير كويفاتي أعلن قبل أشهر عن إصابتها بالمرض، داعيا محبيها للدعاء لها حتى تتماثل للشفاء.