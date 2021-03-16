في سن الستين، يتوقف المرء لينظر إلى حياته ويتساءل: هل كان حقا موفقا في اختياراته، وهل أحسن اختيار شريكة العمر، حتى ولو جاء تساؤله وهي على فراش الموت، وهل كان خوفه من الزواج والارتباط مبالغا فيه، وهو يرى أصدقاء طفولته ينعمون بزواج سعيد وأبناء وأحفاد، ثم كيف تبدو الحياة مع الزوجة بعد سفر الأبناء والبقاء وجها لوجه في بيت واحد؟

هذه هي الأسئلة التي يطرحها فيلم "وقفة رجالة"، لينطلق منها مقدما بطولة جماعية لأربعة من كبار فناني السينما المصرية سنا ومقاما، محاولا اللعب على خطى الكوميديا والعمق معا.

تدور أحداث الفيلم عن 4 من الأصدقاء، يجتمعون لمساعدة صديقهم الذي فقد رفيقة عمره، ليصطحبوه في رحلة لإحدى القرى الساحلية، وليستعيدوا ذكريات المرح والشباب، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي.

البطولة الجماعية

في عام 2003، قدّم المخرج هاني خليفة فيلم "سهر الليالي" عن 4 أصدقاء شباب يقررون السفر للإسكندرية هربا من مشاكلهم وإعادة التفكير في علاقاتهم العاطفية، وقدمه مجموعة من أشهر نجوم السينما المصرية الشباب مثل أحمد حلمي وخالد أبو النجا ومنى زكي وحنان ترك.

في "وقفة رجالة" نرى تيمة مشابهة، لكن هنا تختلف مشاكل أبطالنا بحكم فارق السن. عادل (سيد رجب) يحاول التغلب على مأساة فقده لزوجته، شهدي (ماجد الكدواني) رجل الأعمال الناجح الذي قضى عمره في اللهو، يحاول الآن الظفر بعروسة في سن أولاده مستغلا ماله ونفوذه، حسين (شريف الدسوقي) الغارق في صداع الأبناء وثرثرتهم، عزايزي (بيومي فؤاد) الذي يمر بحالة جفاء مع زوجته تدفعها لطلب الطلاق، يهرب الأبطال من مشاكلهم إلى البحر، لكن المشاكل لا تنتهي بمجرد ركوب السيارة أو مركب في البحر.

بين قصص أبطالنا الكبار سنا، ثمة قصة حب شبابية بين مصطفى (محمد سلام) وماهي (أمينة خليل) الموظفَين في شركة شهدي، لكن رجل الأعمال المتصابي يحاول أن يضم الفتاة لقائمة فتياته مقدما عرضا للزواج منها، فهل يتركه أصدقاء عمره يكمل خطته؟

وبعد جرعة مكثفة من الكوميديا، يتوقف الفيلم ليقدم أفكار أبطاله بطريقة مباشرة أكثر من اللازم، في مشهد يدلي كل بطل بآلامه ومخاوفه، كأن يتحدث الكدواني عن خوفه من الموت وحيدا، وبحثه الدائم عن الأُنس، ويشتكي الدسوقي من تعامل الأبناء معه كأنه وسيلة لجمع المال لا أكثر.

أحداث الفيلم تدور حول 4 من الأصدقاء يجتمعون لمساعدة صديقهم الذي فقد رفيقة عمره (مواقع التواصل)

تيك توك

لجأ المخرج لتقديم مقاطع شهيرة من تطبيق تيك توك، يقوم بأدائها الأبطال، محاولا أن يخاطب جمهور المراهقين، ومقدما إياها كما لو تم تصويرها بهاتف موبايل، في مجموعة متتالية من مقاطع الفيديو التي يتسلى بأدائها الأصدقاء، وهي وإن كانت تخرجنا عن الشكل الفني للفيلم السينمائي، فقد جاءت طريفة نوعا.

كما أبدع المخرج في تقديم مشاهد رائعة من أجواء القرية السياحية التي اختارها الأصدقاء لرحلتهم، حتى ولو بدا الأمر إعلانا لهذه القرية، بالإصرار على تكرار اسمها أكثر من مرة، وقد تكون القرية نفسها قد شاركت في إنتاج الفيلم بالسماح لصُنّاعه بالتصوير فيها.

الصداقة وأشياء أخرى

يتحدث الفيلم عن الصداقة حينما يقرر مجموعة من الأصدقاء أن يساندوا صديق العمر في محنته، فيأخذونه في رحلة كي ينسى آلامه ويبدأ فصلا جديدا من حياته، عن ذكريات الصداقة، عن مزاح الأحباب، ومشاكل خريف العمر، قدمها صناع الفيلم في إطار ممتع خلال 120 دقيقة.

بمقاييس السينما المصرية في 2021، وسط جائحة كورونا ومع إجراءات احترازية تسمح فقط بنصف مقاعد دور العرض، فإن تحقيق "وقفة رجالة" إيرادات 20 مليون جنيه في نحو شهرين تعتبر نجاحا كبيرا، ولا سيما أنه افتقد منافسة حقيقية من أفلام أخرى في دور العرض.

شبهة الاقتباس

رغم الرهان الناجح على البطولة الجماعية، فإن حبكة "وقفة رجالة" تتشابه مع الفيلم الأميركي "لاست فيغاس" (Last Vegas) (2013)، من بطولة روبرت دي نيرو ومايكل دوغلاس ومورغان فريمان وكيفين كلاين، عن 4 أصدقاء في خريف العمر ينطلقون للاحتفال بزفاف صديقهم في مدينة لاس فيغاس حيث تبدأ المغامرات، لكن محاولة تمصير الفيلم نجحت إلى حد كبير في خلق قصة محلية ناضجة لا يعيبها سوى الاستسهال في اقتباس خطوط الفيلم الأجنبي.