نجح فيلم "مانك" (Mank) للمخرج الكبير ديفيد فينشر في أن يحتل قوائم ترشيحات الأوسكار بـ10 ترشيحات، حيث رشح لجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل رئيسي وأفضل مكياج وتصفيف شعر، وكذلك أفضل تصوير وأفضل تصميم إنتاج وأفضل تصميم صوتي وغيرها من الجوائز.

ونافسه في الترشيحات أفلام مثل "الأب" الذي رشح لـ6 جوائز، و"يهوذا والمسيح الأسود الذي رشح لـ6 جوائز أيضا، وفيلم "أرض الرحل" الذي رشح لـ7 جوائز، وفيلم "ميناري" الذي رشح لـ6 جوائز هو الآخر.

وأُعلن اليوم الاثنين عن قوائم المرشحين المتنافسين على جوائز الأوسكار في جميع الفئات، حيث أعلنت الممثلة بريانكا تشوبرا جوناس وزوجها الممثل نيك جوناس عن ترشيحات الأوسكار في جميع الفئات خلال عرض تقديمي تم بثه عبر الإنترنت وشبكة تليفزيون "إيه بي سي" (ABC)، على أن يتم الإعلان النهائي عن جوائز أوسكار يوم 25 أبريل/نيسان المقبل.

في جائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة تم ترشيح كل من:

ماريا باركوفا عن دورها في "فيلم بورات التالي"، (Borat Subsequent Moviefilm).

هيلين كلوز عن دورها في "مرثية هيل بيلي"، (Hillbilly Elegy).

أوليفيا كولمان عن دورها في "الأب"، (The Father).

أماندا سايفرد عن دورها في "مانك" (Mank).

يوه جونغ يون عن دورها في "ميناري" (Minari).

جائزة أفضل تصميم أزياء تم ترشيح كل من:

فيلم "إيما" (Emma).

فيلم "قاع ما ريني الأسود" (Ma Rainey’s Black Bottom).

وفيلم "مانك" (Mank).

فيلم "مولان" (Mulan).

فيلم "بينوكيو" (Pinocchio).

جائزة أوسكار أفضل موسيقى تصويرية رشح لها:

فيلم "دا فايف بلود" (Da 5 Bloods).

فيلم "مانك" (Mank).

فيلم "ميناري" (Minari).

فيلم "أخبار العالم" (News of the World).

فيلم "روح" (Soul).

الأفلام المرشحة لأوسكار أفضل سيناريو مقتبس:

فيلم "بورات الفيلم التالي" (Borat Subsequent Moviefilm).

فيلم "الأب" (The Father).

فيلم "أرض الرحل" (Nomadland).

فيلم "ليلة في ميامي" (One Night in Miami).

فيلم "النمر الأبيض" (The White Tiger).

الأفلام المرشحة للأوسكار أفضل سيناريو أصلي

فيلم "يهوذا والمسيح الأسود" (Judas and the Black Messiah).

فيلم ميناري (Minari).

فيلم "شابة واعدة" (Promising Young Woman).

فيلم "صوت المعدن" (Sound of Metal).

فيلم "محاكمة 7 من شيكاغو" (The Trial of the Chicago 7)

وعن المرشحة للأوسكار أفضل فيلم كارتون قصير

فيلم "جحر" (Burrow).

فيلم "لوسي العبقرية" (Genius Loci).

فيلم "إذا حدث أي شيء فأنا أحبك" (If Anything Happens I Love You).

فيلم "أوبرا" (Opera).

فيلم "ناس يقولون نعم" (Yes-People).

الأوسكار أفضل فيلم قصير

فيلم "الشعور" (Feeling Through).

فيلم "غرفة الرسائل" (The Letter Room).

فيلم "الهدية" (The Present) للمخرجة الفلسطينية فرح نابلسي.

فيلم "اثنين من الغرباء" (Two Distant Strangers).

فيلم "عين بيضاء" (White Eye).

ترشيحات الأوسكار لأفضل ممثل مساعد فرشح لها:

ساشا بارون كوهين عن دوره في فيلم "محاكمة 7 من شيكاغو" (The Trial of the Chicago 7).

دانيل كالويا عن دوره في فيلم "يهوذا والمسيح الأسود" (Judas and the Black Messiah).

ليزلي أودوم الابن عن دوره في فيلم "ليلة في ميامي" (One Night in Miami).

بول رايسي عن دوره في فيلم "صوت الميتال" (Sound of Metal).

ليكث ستانفيلد عن دوره في فيلم "يهوذا والمسيح الأسود" (Judas and the Black Messiah).

وفي قائمة الأفلام الوثائقية رشح كل من:

فيلم "جماعي" (Collective).

فيلم "معسكر الكريب" (Crip Camp).

فيلم "وكيل الخلد" (The Mole Agent).

فيلم "معلمي أخطبوط" (My Octopus Teacher).

فيلم "وقت" (Time).

أما الأوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير فشملت:

فيلم "كوليت" (Colette).

فيلم "الكونشيرتو هو محادثة" (A Concerto Is a Conversation).

فيلم "لا تنقسم" (Do Not Split).

فيلم "هانجر وارد" (Hunger Ward).

فيلم "أغنية حب من أجل لاتاشا" (A Love Song for Latasha).

الأفلام المرشحة للأوسكار أفضل فيلم أجنبي شملت:

الفيلم الدانماركي "جولة أخرى" (Another Round).

فيلم "أيام أفضل" من هونغ كونغ (Better Days).

الفيلم الروماني "جماعي" (Collective).

الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" (The Man Who Sold His Skin) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

الفيلم البوسني "أين تذهبين يا عايدة؟" (?Quo Vadis, Aida)

أما الأفلام التي رشحت لأفضل تصميم صوت فكانت:

فيلم "كلب الصيد" (Greyhound).

فيلم "مانك" (Mank).

فيلم "أخبار العالم" (News of the World).

فيلم "روح" (Soul).

فيلم "صوت الميتال" (Sound of Metal).

أما الأوسكار أفضل تصميم إنتاج فتم ترشيح كل من:

فيلم "الأب" (The Father).

فيلم "قاع ما رايني الأسود" (Ma Rainey’s Black Bottom).

فيلم "مانك" (Mank).

فيلم "أخبار العالم" (News of the World).

فيلم "عقيدة" (Tenet).

أما الأوسكار أفضل مونتاج فتم ترشيح:

فيلم "الأب" (The Father).

فيلم "أرض الرحل" (Nomadland).

فيلم "شابة واعدة" (Promising Young Woman).

فيلم "صوت الميتال" (Sound of Metal).

فيلم "محاكمة 7 من شيكاغو" (The Trial of the Chicago 7).

الأوسكار أفضل تصوير سينمائي رشح لها:

فيلم "يهوذا والمسيح الأسود" (Judas and the Black Messiah).

فيلم "مانك" (Mank).

فيلم "أخبار العالم" (News of the World).

فيلم "أرض الرحل (Nomadland).

فيلم "محاكمة 7 من شيكاغو" (The Trial of the Chicago 7).

المرشحة للأوسكار أفضل مؤثرات بصرية كانت:

فيلم "الحب والوحوش" (Love and Monsters).

فيلم "سماء منتصف الليل" (The Midnight Sky).

فيلم "مولان" (Mulan).

فيلم "لا أحد غير إيفان" (The One and Only Ivan).

فيلم "عقيدة" (Tenet).

أما جائزة الأوسكار أفضل مكياج فرشح لها:

فيلم "إيما" (Emma).

فيلم "مرثية هيلبيلي" (Hillbilly Elegy).

فيلم "قاع ما رايني الأسود"، (Ma Rainey’s Black Bottom).

فيلم "مانك" (Mank).

فيلم "بينوكيو" (Pinocchio).

أوسكار أفضل فيلم كارتوني رشح لها:

فيلم "أونورد" (Onward).

فيلم "فوق القمر" (Over the Moon).

فيلم "العنزة شون" (Shaun the Sheep Movie Farmageddon).

فيلم "روح" (Soul).

فيلم "الذئاب السائرة" (Wolfwalkers).

المرشحون للأوسكار أفضل ممثل عن دور رئيسي:

ريز أحمد عن دوره في فيلم "صوت الميتال" (Sound of Metal).

تشادويك بوثمان عن دوره في فيلم "قاع ما رايني الأسود" (Ma Rainey’s Black Bottom).

أنثوني هوبكنز عن دوره في فيلم "الأب" (The Father).

جاري أولدمان عن دوره في فيلم "مانك" (Mank).

ستيفن يون عن دوره في فيلم "ميناري" (Minari).

والمرشحات للأوسكار أفضل ممثلة عن دور رئيسي هن:

فيولا ديفز عن دورها في فيلم "قاع ما رايني الأسود" (Ma Rainey’s Black Bottom).

أندرا داي عن دورها في فيلم "الولايات المتحدة تواجه بيلي هوليداي" (The United States vs. Billie Holiday).

فينيسا كيربي عن دورها في فيلم "أجزاء المرأة" (Pieces of a Woman).

فرانسيس ماكدورماند عن دورها في فيلم "أرض الرحل" (Nomadland).

كاري موليجان عن دورها في فيلم "شابة واعدة" (Promising Young Woman).

والمرشحون لجائزة أوسكار أفضل مخرج هم:

توماس فينتربيرج عن فيلم "جولة أخرى" (Another Round).

ديفيد فينشر عن فيلم "مانك" (Mank).

لي أيزك تشونغ عن "فيلم ميناري" (Minari).

كلوي زاهو عن فيلم "أرض الرحل" (Nomadland).

إيمرالد فينيل عن فيلم "شابة واعدة" (Promising Young Woman).

أما الأفلام التي رشحت للأوسكار أفضل فيلم:

فيلم "الأب" (The Father)

فيلم "يهوذا والمسيح الأسود" (Judas and the Black Messiah).

فيلم "مانك" (Mank).

فيلم "ميناري" (Minari).

فيلم "أرض الرحل" (Nomadland).

فيلم "شابة واعدة" (Promising Young Woman).

فيلم "صوت الميتال" (Sound of Metal).

فيلم "محاكمة 7 من شيكاغو" (The Trial of the Chicago 7).