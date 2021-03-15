تتزايد مخاوف إدارة أوسكار بشأن القدرة على حماية الأمن السيبراني للتصويت الذي يجرى عبر الإنترنت، وأعلنت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تغيير مجريات العملية لهذا العام بسبب جائحة كورونا.
عشرة ترشيحات لجوائز أوسكار 2021 من نصيب فيلم "مانك" Mank
نجح فيلم "مانك" (Mank) للمخرج الكبير ديفيد فينشر في أن يحتل قوائم ترشيحات الأوسكار بـ10 ترشيحات، حيث رشح لجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل رئيسي وأفضل مكياج وتصفيف شعر، وكذلك أفضل تصوير وأفضل تصميم إنتاج وأفضل تصميم صوتي وغيرها من الجوائز.
ونافسه في الترشيحات أفلام مثل "الأب" الذي رشح لـ6 جوائز، و"يهوذا والمسيح الأسود الذي رشح لـ6 جوائز أيضا، وفيلم "أرض الرحل" الذي رشح لـ7 جوائز، وفيلم "ميناري" الذي رشح لـ6 جوائز هو الآخر.
وأُعلن اليوم الاثنين عن قوائم المرشحين المتنافسين على جوائز الأوسكار في جميع الفئات، حيث أعلنت الممثلة بريانكا تشوبرا جوناس وزوجها الممثل نيك جوناس عن ترشيحات الأوسكار في جميع الفئات خلال عرض تقديمي تم بثه عبر الإنترنت وشبكة تليفزيون "إيه بي سي" (ABC)، على أن يتم الإعلان النهائي عن جوائز أوسكار يوم 25 أبريل/نيسان المقبل.
ماريا باركوفا عن دورها في "فيلم بورات التالي"، (Borat Subsequent Moviefilm).
هيلين كلوز عن دورها في "مرثية هيل بيلي"، (Hillbilly Elegy).
أوليفيا كولمان عن دورها في "الأب"، (The Father).
أماندا سايفرد عن دورها في "مانك" (Mank).
يوه جونغ يون عن دورها في "ميناري" (Minari).
فيلم "إيما" (Emma).
فيلم "قاع ما ريني الأسود" (Ma Rainey’s Black Bottom).
وفيلم "مانك" (Mank).
فيلم "مولان" (Mulan).
فيلم "بينوكيو" (Pinocchio).
فيلم "دا فايف بلود" (Da 5 Bloods).
فيلم "مانك" (Mank).
فيلم "ميناري" (Minari).
فيلم "أخبار العالم" (News of the World).
فيلم "روح" (Soul).
فيلم "بورات الفيلم التالي" (Borat Subsequent Moviefilm).
فيلم "الأب" (The Father).
فيلم "أرض الرحل" (Nomadland).
فيلم "ليلة في ميامي" (One Night in Miami).
فيلم "النمر الأبيض" (The White Tiger).
فيلم "يهوذا والمسيح الأسود" (Judas and the Black Messiah).
فيلم ميناري (Minari).
فيلم "شابة واعدة" (Promising Young Woman).
فيلم "صوت المعدن" (Sound of Metal).
فيلم "محاكمة 7 من شيكاغو" (The Trial of the Chicago 7)
فيلم "جحر" (Burrow).
فيلم "لوسي العبقرية" (Genius Loci).
فيلم "إذا حدث أي شيء فأنا أحبك" (If Anything Happens I Love You).
فيلم "أوبرا" (Opera).
فيلم "ناس يقولون نعم" (Yes-People).
فيلم "الشعور" (Feeling Through).
فيلم "غرفة الرسائل" (The Letter Room).
فيلم "الهدية" (The Present) للمخرجة الفلسطينية فرح نابلسي.
فيلم "اثنين من الغرباء" (Two Distant Strangers).
فيلم "عين بيضاء" (White Eye).
ساشا بارون كوهين عن دوره في فيلم "محاكمة 7 من شيكاغو" (The Trial of the Chicago 7).
دانيل كالويا عن دوره في فيلم "يهوذا والمسيح الأسود" (Judas and the Black Messiah).
ليزلي أودوم الابن عن دوره في فيلم "ليلة في ميامي" (One Night in Miami).
بول رايسي عن دوره في فيلم "صوت الميتال" (Sound of Metal).
ليكث ستانفيلد عن دوره في فيلم "يهوذا والمسيح الأسود" (Judas and the Black Messiah).
فيلم "جماعي" (Collective).
فيلم "معسكر الكريب" (Crip Camp).
فيلم "وكيل الخلد" (The Mole Agent).
فيلم "معلمي أخطبوط" (My Octopus Teacher).
فيلم "وقت" (Time).
فيلم "كوليت" (Colette).
فيلم "الكونشيرتو هو محادثة" (A Concerto Is a Conversation).
فيلم "لا تنقسم" (Do Not Split).
فيلم "هانجر وارد" (Hunger Ward).
فيلم "أغنية حب من أجل لاتاشا" (A Love Song for Latasha).
الفيلم الدانماركي "جولة أخرى" (Another Round).
فيلم "أيام أفضل" من هونغ كونغ (Better Days).
الفيلم الروماني "جماعي" (Collective).
الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" (The Man Who Sold His Skin) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.
الفيلم البوسني "أين تذهبين يا عايدة؟" (?Quo Vadis, Aida)
فيلم "كلب الصيد" (Greyhound).
فيلم "مانك" (Mank).
فيلم "أخبار العالم" (News of the World).
فيلم "روح" (Soul).
فيلم "صوت الميتال" (Sound of Metal).
فيلم "الأب" (The Father).
فيلم "قاع ما رايني الأسود" (Ma Rainey’s Black Bottom).
فيلم "مانك" (Mank).
فيلم "أخبار العالم" (News of the World).
فيلم "عقيدة" (Tenet).
فيلم "الأب" (The Father).
فيلم "أرض الرحل" (Nomadland).
فيلم "شابة واعدة" (Promising Young Woman).
فيلم "صوت الميتال" (Sound of Metal).
فيلم "محاكمة 7 من شيكاغو" (The Trial of the Chicago 7).
فيلم "يهوذا والمسيح الأسود" (Judas and the Black Messiah).
فيلم "مانك" (Mank).
فيلم "أخبار العالم" (News of the World).
فيلم "أرض الرحل (Nomadland).
فيلم "محاكمة 7 من شيكاغو" (The Trial of the Chicago 7).
فيلم "الحب والوحوش" (Love and Monsters).
فيلم "سماء منتصف الليل" (The Midnight Sky).
فيلم "مولان" (Mulan).
فيلم "لا أحد غير إيفان" (The One and Only Ivan).
فيلم "عقيدة" (Tenet).
فيلم "إيما" (Emma).
فيلم "مرثية هيلبيلي" (Hillbilly Elegy).
فيلم "قاع ما رايني الأسود"، (Ma Rainey’s Black Bottom).
فيلم "مانك" (Mank).
فيلم "بينوكيو" (Pinocchio).
فيلم "أونورد" (Onward).
فيلم "فوق القمر" (Over the Moon).
فيلم "العنزة شون" (Shaun the Sheep Movie Farmageddon).
فيلم "روح" (Soul).
فيلم "الذئاب السائرة" (Wolfwalkers).
ريز أحمد عن دوره في فيلم "صوت الميتال" (Sound of Metal).
تشادويك بوثمان عن دوره في فيلم "قاع ما رايني الأسود" (Ma Rainey’s Black Bottom).
أنثوني هوبكنز عن دوره في فيلم "الأب" (The Father).
جاري أولدمان عن دوره في فيلم "مانك" (Mank).
ستيفن يون عن دوره في فيلم "ميناري" (Minari).
فيولا ديفز عن دورها في فيلم "قاع ما رايني الأسود" (Ma Rainey’s Black Bottom).
أندرا داي عن دورها في فيلم "الولايات المتحدة تواجه بيلي هوليداي" (The United States vs. Billie Holiday).
فينيسا كيربي عن دورها في فيلم "أجزاء المرأة" (Pieces of a Woman).
فرانسيس ماكدورماند عن دورها في فيلم "أرض الرحل" (Nomadland).
كاري موليجان عن دورها في فيلم "شابة واعدة" (Promising Young Woman).
توماس فينتربيرج عن فيلم "جولة أخرى" (Another Round).
ديفيد فينشر عن فيلم "مانك" (Mank).
لي أيزك تشونغ عن "فيلم ميناري" (Minari).
كلوي زاهو عن فيلم "أرض الرحل" (Nomadland).
إيمرالد فينيل عن فيلم "شابة واعدة" (Promising Young Woman).
فيلم "الأب" (The Father)
فيلم "يهوذا والمسيح الأسود" (Judas and the Black Messiah).
فيلم "مانك" (Mank).
فيلم "ميناري" (Minari).
فيلم "أرض الرحل" (Nomadland).
فيلم "شابة واعدة" (Promising Young Woman).
فيلم "صوت الميتال" (Sound of Metal).
فيلم "محاكمة 7 من شيكاغو" (The Trial of the Chicago 7).