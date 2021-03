تحتل شركة "والت ديزني" (The Walt Disney) بالوقت الحالي القمة في عالم الترفيه، وخاصة السينمائي منه، حيث تمد أذرعها يمينا ويسارا لتحصد المليارات حرفيا من سلاسلها السينمائية واستحواذاتها المتعددة، بداية من "عالم مارفل" (Marvel Cinematic Universe) الممتد، إلى الشراكة مع أستوديو بيسكار وتقديم أروع أفلام الرسوم المتحركة، وحتى منصتها الجديدة "ديزني بلس" (Disney plus)، والمسلسلات المميزة التي صدرت عنها مؤخرا مثل "الماندلوري" (The Mandalorian) و"واندا فيجن" (Wanda Vision).

وعلى الرغم من حالة الركود الكبيرة في عالم الترفيه بالوقت الحالي فإن ذلك لم يضعف الأستوديو العملاق نهائيا، فقدم العام الماضي أعمالا مبهرة، على رأسها فيلم "روح" (Soul) الذي حصل مؤخرا على جائزة "الغولدن غلوب" (Golden Glob) لأفضل فيلم رسوم متحركة، وفي هذا المقال نتحدث عن 2021 وأفلام "ديزني" و"بيكسار" (Pixar) التي ستسعدنا هذا العام.

رايا والتنين الأخير

فيلم "رايا والتنين الأخير" (Raya and the Last Dragon) رسوم متحركة عن طريق الكمبيوتر، من إنتاج ديزني "بيكتشرز" (Disney Pictures)، وهو رقم 59 من إنتاج الأستوديو وإخراج دون هول وكارلوس لوبيز إسترادا، وشارك في الإخراج بول بريغز وجون ريبا.

وتم إصدار "ريا والتنين الأخير" بشكل سينمائي في الولايات المتحدة في 5 مارس/آذار 2021، وكان إصدار الفيلم متاحا أيضا في وقت واحد على ديزني بلس مع شركة "بريمير أكسيس" (Premier Access) أو بثمن إضافي مثلما حدث مسبقا مع فيلم "مولان"، وسيصبح مجانا للمشتركين جميعا في 4 يونيو/حزيران القادم، وذلك لتجاوز أزمة إغلاق أغلب دور العرض في الولايات المتحدة، وقد تلقى الفيلم آراء إيجابية من النقاد.

وتدور أحداثه في عالم يُعرف باسم "كوماندرا"، وهي أرض تسكنها حضارة قديمة، والمحاربة "رايا" تنوي العثور على آخر تنين موجود.

لوكا

فيلم "لوكا" (Luca) رسوم متحركة بالكمبيوتر بالشراكة بين بيكسار وديزني، من إخراج إنريكو كاساروزا في أول ظهور له في الإخراج، وكتبه مايك جونز وجيسي أندروز، وإنتاج أندريا وارين.

ومن المقرر بدء عرض لوكا في 18 يونيو/حزيران 2021، ولم تتحدد بعد كيفية عرضه، هل سيتم عرضه سينمائيا فقط، أو كذلك عبر ديزني بلس في الوقت ذاته؟

تدور أحداث الفيلم في بلدة ساحلية على الريفيرا الإيطالية، حيث يشارك صبي صغير يُدعى "لوكا" مغامراته مع صديقه الجديد "ألبرتو"، وكانا يخفيان سرا، وكلاهما من وحوش البحر من عالم تحت سطح الماء، وعندما يلمسان المياه يتحولان عن صورتهما البشرية إلى صورة أخرى، ولذلك يجب أن يخوضا مغامراتهما على الأرض بمنتهى الحذر.

إنكانتو

فيلم "إنكانتو" (Encanto) هو رسوم متحركة موسيقي بالكمبيوتر من إنتاج شركة "والت ديزني بيكتشرز" (Walt Disney Pictures) و"والت ديزني" للرسوم المتحركة، ستوزعه شركة "والت ديزني ستوديوز موشن بيكتشرز" (Walt Disney Studios Motion Pictures)، وهو الفيلم الـ60 الذي ينتجه الأستوديو، يخرجه بايرون هوارد وجاريد بوش، ويشارك في الإخراج تشاريس كاسترو سميث، وكتبه بوش وكاسترو سميث، وكتب أغانيه لين مانويل ميراندا، ومن المقرر إطلاق الفيلم في الولايات المتحدة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

يحكي "إنكانتو" قصة عائلة غير عادية، وهي آل مادريغال الذين يعيشون مختبئين في جبال كولومبيا بمنزل ساحر، في بلدة نابضة بالحياة، ومكان رائع يسمى "إنكانتو"، ولقد أنعم سحر "إنكانتو" على كل طفل في العائلة بهدية فريدة من القوة الفائقة إلى القدرة على الشفاء، كل طفل باستثناء طفل واحد، وهو ميرابل، ولكن عندما تكتشف أن السحر المحيط بـ"إنكانتو" في خطر قررت ميرابل أنها مادريغال العادية الوحيدة، قد تكون الأمل الأخير لعائلتها الاستثنائية.

كرويلا

فيلم "كرويلا" (Cruella) هو فيلم لايف أكشن قادم، مبني على شخصية "كرويلا دي فيل" التي ظهرت من قبل في فيلم الرسوم المتحركة 101 مرقش.

الفيلم من إخراج كريغ غيليسبي، وسيناريو دانا فوكس وتوني ماكنمارا، ومن قصة ألين بروش ماكينا وكيلي مارسيل وستيف زيسيس.

ومن المقرر إطلاقه في الولايات المتحدة في 28 مايو/أيار 2021 بواسطة "والت ديزني ستوديوز موشن بيكتشرز".

وتدور أحداث الفيلم في السبعينيات من القرن الماضي بلندن، عندما أصبحت مصممة الأزياء الشابة "إستيلا دي فيل" مهووسة بجلود الكلاب، وخاصة الدلماسيين المرقشة، وبعد أن وجدت نفسها تحت رحمة صاحبة العمل غير المكترثة، البارونة فون هيلمان، أعادت تشكيل نفسها على أنها المجرمة الشريرة المعروفة باسم "كرويلا".