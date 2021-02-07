كشفت الأكاديمية البريطانية للفنون السينمائية والتلفزيونية (BAFTA) النقاب عن القائمة الطويلة لترشيحات جوائزها عام 2021، وتصدّرت 10 سيدات الترشيحات من بين الأفلام الـ20 في فئة الإخراج.

وتعدّ الترشيحات تقدما ملحوظا مقارنة بعام 2020، فقد تعرض المهرجان لانتقادات واسعة النطاق سابقا بسبب محدودية الترشيحات الملونة.

وتتكون لجان التحكيم من خبراء في صناعة السينما، سيحددون في الجولة الثانية من التصويت التي ستنطلق بدءا من 19 فبراير/شباط وتستمر إلى 1 مارس/آذار، وستعلن الترشيحات النهائية يوم 9 مارس/آذار، وستُعقد الجولة الثالثة لتحديد الفائزين بداية من 25 مارس/آذار إلى 7 أبريل/نيسان، ويكون إعلانهم في حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية يوم الأحد 11 أبريل/نيسان من العام الجاري.

كيتي غرين

أُدرجت الأسترالية كيتي غرين في قائمة الترشيحات، وهي مخرجة ومؤلفة فيلم "المساعدة" (The Assistant) الذي تحكي أحداثه قصة حياة مساعدة لمدير تنفيذي قوي النفوذ تعاني سوء معاملته.

رادا بلانك

وتستحوذ الأميركية رادا بلانك على الفيلم بثلاثية، وهي كاتبة مسرحية بالأساس شاركت بلانك في الإخراج والتمثيل والكتابة، وتظهر في فيلم "النسخة الـ40" (The Forty-Year-Old Version) في محاولة لإعادة اكتشاف ذاتها التي تتأرجح بين عوالم "الهيب هوب" والمسرح من أجل العثور على حقيقتها.

كلوي تشاو

وظهرت في القائمة كلوي تشاو، وهي مخرجة صينية اشتهرت بالولايات المتحدة، وشاركت أيضا في كتابة سيناريو فيلم "أرض الرُحّل" (Nomad land) الذي يحكي عن امرأة فقدت كل شيء في أثناء الكساد الاقتصادي الكبير، فتجول في رحلة عبر الغرب الأميركي تعيش فيها مثل أي واحد من الرُحّل الذين يسكنون الشاحنات وتتخذ الشاحنة منزلًا.



أميرالد فينيل

وشاركت المخرجة أميرالد فينيل في كتابة فيلم "امرأة شابة واعدة" (Promising Young Woman) الذي يسرد قصة امرأة شابة تسعى إلى الانتقام إثر حادث مأساوي في ماضيها.

جاسميلا زبانيك

المخرجة جاسميلا زبانيك شاركت في كتابة فيلم "كيو فاديس، عايدة" (QUO VADIS, AIDA) الذي يحكي قصة عايدة مترجمة الأمم المتحدة التي تعيش في مدينة سربرنيتسا إبان احتلال الجيش الصربي المدينة وتكون عائلتها من بين آلاف المواطنين الذين يبحثون عن مأوى مخيم الأمم المتحدة. ويذكر أن تلك المدينة عاشت مذبحة من أبشع جرائم الحرب في تاريخ الإنسانية.

سارة غافرون

ورُشّحت المخرجة سارة غافرون في قائمة بافتا عن فيلم "صخور" (Rocks) الذي تصوّر أحداثه حياة فتاة في سن المراهقة تجد نفسها تكافح من أجل رعاية نفسها وشقيقها الأصغر وحدها بعد أن تخلّت عنهما والدتهما العزباء وتركتهما دون أي خيار سوى العيش في الشوارع، فتحاول الصغيرة بمساعدة أصدقائها الهرب من السلطات حتى لا ينكشف أنها ترعى أخاها وحدها من دون بالغين معهما.

روز غلاس

ورشحت المخرجة روز غلاس عن فيلم القديس "ماد" (Saint Maud) الذي يندرج تحت فئة أفلام الرعب النفسي، وهو أول فيلم روائي طويل للكاتبة.

شانون مورفي

وجاءت المخرجة شانون مورفي ضمن الترشيحات في فئة الإخراج عن فيلم "بيبي تيث" (Babyteeth) الذي تحكي أحداثه عن مراهقة مريضة تقع في حب تاجر مخدرات وتواجه مشكلات أسرية كبيرة.

ريجينا كينغ

وتضم القائمة ريجينا كينغ مخرجة فيلم "ليلة واحدة في ميامي" (One night in Miami) المقتبس من مسرحية تحمل الاسم نفسه، وهي رواية خيالية تدور بين الرموز التاريخية محمد علي ومالكوم إكس وسام كوك وجيم براون وتجمعهم وهم يناقشون أدوار حركة الحقوق المدنية والاضطرابات الثقافية في الستينيات.