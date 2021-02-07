يرى الكبيسي أن الحفاظ على النجاح ليس سهلا، وأن الجائزة هي واحدة من أكبر الجوائز العالمية في مجال الموسيقى

توج الفنان القطري، فهد الكبيسي، بجائزة هوليود للموسيقى والإعلام كأفضل فنان عالمي، وذلك عن أغنية "ياما قلت لك" كلمات الشاعر الشيخ حمد بن عبد الله بن أحمد آل ثاني، وألحان عبد الله المناعي.

وتقدم جائزة هوليود للموسيقى والإعلام من مؤسسة "هوليود للموسيقى"، وهي جهة فنية تكرم الموسيقى الأصلية بجميع أشكالها من الوسائط المرئية؛ بما في ذلك الأفلام والتلفزيون وألعاب الفيديو والإعلانات التجارية ومقاطع الفيديو الموسيقية والبرامج الخاصة.

وتحتفل جوائز هوليود للموسيقى في الإعلام أيضا بالفنانين المستقلين والناشئين والشخصيات المؤثرة في عالم الموسيقى من جميع أنحاء العالم، على مساهماتهم الإبداعية والمبتكرة في هذا المجال.

الجائزة تأتي في إطار هدف الكبيسي إيصال الموسيقى الخليجية والعربية إلى المستوى العالمي من خلال مشاركته في الحملة الفنية "أنا أقدم الموسيقى للعالم الغربي"، التي تهدف إلى تقديم الموسيقى العربية بألوانها المعروفة وآلاتها الشهيرة للعالم الغربي بدون المساس بهويتها الأصيلة.

وتعليقا على هذا الفوز، قال الكبيسي في حديث للجزيرة نت، إنه فخور بحصوله على هذه الجائزة كأفضل فنان عالمي لمسار عربي لسنة 2021، مشيرا إلى أن هذه الجائزة تعد واحدة من أهم الجوائز العالمية على مستوى الموسيقى.

وأكد الفنان القطري أن هذا التتويج ثمرة عمل جاد استمر على مدى 4 سنوات؛ أي منذ ترشيحه لجائزة "غرامي"، قائلا إنه استعد لهذه الجائزة العالمية، التي كان فيها التنافس كبيرا، وأنه اختار أن يتقدم لها بأغنية "ياما قلت لك"، التي أنتجها عام 2020.

إضافة كبيرة

ويرى الكبيسي أن جائزة هوليود للموسيقى والإعلام تعد إضافة كبيرة له، وتضاف إلى سيرته الذاتية ومشواره الفني، كونها واحدة من أكبر الجوائز العالمية في مجال الموسيقى، مشيرا إلى أنها تعطي أهمية كبيرة للموسيقى الخليجية والعربية.

وشدد على أن مشاركته في هذه الجائزة لم يكن هدفها الأول والأخير هو الفوز؛ لكن الهدف كان إيصال موسيقى الخليج إلى العالمية، موضحا أنه اختار التقدم للجائزة بأغنية "ياما قلت لك" كونها تنطبق على شروط المسابقة، التي من أهمها أن تكون الأغنية قد صدرت في 2020.

ووصف الكبيسي، هذه الأغنية في حواره مع الجزيرة نت، بأنها تعد محطة جديدة في حياته الفنية، قائلا "هذه الأغنية تستحق هذا النجاح سواء فازت في الجائزة أم لم تفز"، مضيفا أنه يحاول في كل أغنية يعمل على إصدارها أن تستوفي كل الجهود من خلال اللحن الجيد والكلمات الجيدة والأداء.

ويرى الفنان القطري، فهد الكبيسي، أن الحفاظ على النجاح أمر ليس بالسهل، فمن السهل أن يصل أحد إلى القمة؛ لكن الصعوبة تكون في حفاظه على هذه القمة، لأن هذا الأمر يتطلب الكثير من الدقة والمثابرة والجهد، ورغم كل ذلك لا يضمن أحد النجاح الدائم؛ لكن عليه أن يقدم كل ما يستطيع ليحافظ على هذا النجاح.

انفتاح عالمي

ويرى الكبيسي أن الموسيقى العربية والخليجية تستحق أن تشارك في المسابقات العالمية كافة، وأن تصل إلى الموسيقيين والفنانين والموزعين في العالم أجمع؛ لأنها تمتلك كلمات وموسيقى وألحان تستحق أن تصل لهم، وأن تتطور وتواكب العالم، مشددا على أن تطور الموسيقى الخليجية خلال الفترة الأخيرة جاء بسبب انفتاحها على العالم وحصولها على تكنولوجيا التسجيل الحديثة.

ويضيف أن أستديوهات التسجيل في العالم العربي باتت تمتلك أحدث التكنولوجيا ومطابقة لمثيلاتها في العالم الغربي، مشددا على أن الفنانين العرب يستطيعون تقديم موسيقى جميلة خاصة، وأن الموسيقى العربية والخليجية تملك مساحة كبيرة تجعلها قادرة على إظهار الإبداع الفني.

وحول نشاطه الإنساني، أكد الكبيسي حرصة الدائم منذ بدايته الفنية أن يكون أحد أهدافه السعي نحو النشاطات الإنسانية؛ ليساهم في خدمة المجتمع وخدمة الإنسان بشكل عام، فهو سفير للهلال الأحمر القطري، وقدم جهودا أيضا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان، وأقام حفلا موسيقيا في 2017 خصص ريعه بالكامل للجهود الإنسانية.

وكان الكبيسي قد حصل على جائزة "غولدن بانثر أوارد" (golden Panther Award) كأفضل فنان خليجي، وهي جائزة دولية تمنح لأفضل المطربين، الذين تحقق ألبوماتهم نجاحا على مستوى المبيعات في العالم، وكان هناك عدد من الركائز التي تم على ضوئها اختياره لهذه الجائزة، كما أذيعت أغانيه بالإذاعات الأميركية والكندية، واختير كراع في حفل تقديم "موسيقى عربية" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي العالمي "مؤتمر صوت المحيط الهادئ" (Pacific Voice Conference)، فضلا عن ترشيحه لجوائز "غرامي".