وفاة الفنان المصري عزت العلايلي عن 86 عاما

توفي صباح اليوم الجمعة الفنان والممثل المصري عزت العلايلي عن 86 عاما، بحسب تصريح لنجله محمود على موقع فيسبوك.

ولد عزت العلايلي لعائلة مصرية في حي باب الشعرية بقلب القاهرة في عام 1937، وقدم ما يقارب 160 دورا على مدى رحلة فنية بدأت منذ 1962.

وأحد أهم أدوار الراحل كان في فيلم "الأرض" الذي أخرجه يوسف شاهين في عام 1970.

ومن أبرز أعماله أيضا "الطريق إلى إيلات"، و"أهل القمة"، و"المنصورية"، و"التوت والنبوت"، و"الاختيار".

وفي المسرح، شارك العلايلي في عدة مسرحيات، أهمها "أهلا يا بكوات"، و"ثورة قرية".

وقال عضو نقابة المهن التمثيلية عزوز عادل في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه من المقرر تشييع جنازة النجم الراحل عقب صلاة عصر اليوم الجمعة من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر.