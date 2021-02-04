ترشيحات الغولدن غلوب.. نتفليكس تفوز بنصيب الأسد

أعلن أمس الأربعاء عن ترشيحات جوائز الغولدن غلوب، التي سيجري تسليمها يوم 28 من الشهر الجاري، ولم يحدد بعد هل سيكون الحفل افتراضيًا عبر وسيلة إلكترونية أم طبيعيا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وستكون كل من تينا فاي وإيمي بولر مضيفتي الحفل للمرة الرابعة.

نتفليكس تنافس نفسها

هذا العام وبمنتهى الوضوح نتفليكس (Netflix) تنافس نفسها، ففي كل جائزة ستجد هناك ترشيحا أو اثنين للمنصة الإلكترونية تتنافس على الجائزة ذاتها، وحصل فيلم "مانك" (Mank) من إخراج ديفيد فينشر وحده على 6 ترشيحات، في حين حصل فيلم "محاكمة شيكاغو 7" على 5 ترشيحات.

وفي عالم الدراما التلفزيونية، تصدر الترشيحات مسلسل "ذا كراون" (The Crown) بستة ترشيحات، وحصلت مسلسلات أخرى على ترشيحات متعددة مثل "إيميلي في باريس" (Emily in Paris) و"أوزارك" (Ozark).

ويرجع تفوق نتفليكس الواضح في مجال السينما إلى جائحة كوورنا، حيث تراجعت أستوديوهات عديدة عن عرض أفلامها خوفًا من الخسائر المادية الكبيرة، وبالتالي إما توجهت إلى نتفليكس وإما أجلت أعمالها لأجل غير مسمى، فأصبح العام السينمائي خاليًا من الأعمال المنافسة.

أما في المسلسلات التلفزيونية، فقد دأبت المنصة منذ سنوات على تقديم العديد من الأعمال المنافسة في موسم الجوائز، خاصة الحصان الرابح "ذا كراون" صاحب الميزانية العملاقة وطاقم التمثيل المميز، على رأسهم الفائزة بالأوسكار أوليفيا كولمان، لذلك من المتوقع له أن يحصد الكثير من الجوائز هذا العام، بالإضافة إلى جوائزه من الأعوام الماضية.

فيلم "تينيت" خارج المسابقة

يعتبر فيلم "تينيت" (Tenet) للمخرج كريستوفر نولان أهم فيلم سينمائي عُرض في 2020، سواء بسبب الميزانية العالية أو اسم مخرجه الذي يعتبر أكثر مخرجي هوليود قوة في الأعوام العشرة الأخيرة.

ولكن بالإضافة إلى الخسائر المادية بسبب الجائحة، فإن الفيلم كان محبطا سينمائيا بالإغراق الشديد في الغموض والتلاعب في الزمن والأحاجي العلمية، مما أفقده اهتمام الكثير من الجمهور والنقاد وكذلك لجان الجوائز كما هو واضح، فلم يرشح الفيلم سوى لجائزة واحدة فقط أفضل موسيقى تصويرية، ولم يحصل على ترشيحات في جوائز الإخراج أو أفضل فيلم أو أفضل سيناريو.

وبما أن الغولدن غلوب هي المؤشر الأهم على جوائز الأوسكار، فمن المتوقع إغفال الفيلم في ترشيحات الجائزة الأهم في عالم السينما، إلا في الجوائز التقنية مثل الصوت أو المؤثرات البصرية، وذلك لعدم عرض أي أفلام أخرى على مستوى عال من الميزانية مثل "تينيت" تستطيع أن تنافسه.

مانك قد يكون الجواد الرابح

فيلم "مانك" من الأفلام التي أعدت منذ البداية للعرض على نتفليكس، حيث تم الإعلان عنه منذ نهاية 2019 على أنه فيلم ديفيد فينشر القادم على المنصة التي عمل معها سابقًا منتجا تنفيذيا لأعمال أخرى.

والفيلم بقصته التي تدور في كواليس صناعة فيلم "المواطن كين" الشهير لأورسن ويلز، يعتبر من الأفلام المفضلة في لجان الجوائز الهوليودية، التي تحبذ هذه الأفلام التي تعيد تقديم التاريخ السينمائي، وترشح لست جوائز هي أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل في دور رئيسي وأفضل ممثلة في دور مساعد وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل سيناريو، ومن المنتظر إضافة جوائز تقنية أخرى للفيلم في ترشيحات الأوسكار مثل أفضل تصوير وأفضل مونتاج.

تشادويك بوسمان وترشيح بعد الوفاة

رشح الممثل الراحل تشادويك بوسمان لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "ما ريني بلاك بوتوم" (Ma Rainey’s Black Bottom)، وذلك بعد وفاته في أغسطس/آب الماضي نتيجة لصراعه الطويل مع مرض سرطان القولون، حيث عانى من المرض منذ بداية سطوعه السينمائي تقريبًا، وظل يحاربه بصورة سرية من دون معرفة أي شخص سوى عائلته حتى وفاته.

وعلى الرغم من عدم حصوله على جوائز كبيرة في مسيرته السينمائية القصيرة، فإنه ترك بصمة واضحة خاصة بدوره الشهير "الفهد الأسود" خلال سلسلة مارفل السينمائية، وهذا الفيلم الذي ترشح عنه من إنتاج نتفليكس كذلك، وقدم فيه دور كاتب أغاني جاز وعازف موهوب لكن لا يجد الفرصة في عالم عنصري ضد ذوي البشرة السمراء.

الترشيح الثاني لرامي يوسف

ترشح كذلك الممثل المصري الأصل رامي يوسف عن دوره في مسلسل "رامي" (Ramy)، وقد حصل على الجائزة عن الدور نفسه في الموسم الأول، وهو مسلسل من إنتاج هولو ويتناول فيه قصة شاب من أصول مصرية لعائلة مهاجرة في الولايات المتحدة، والتحديات التي يجب عليه مواجهتها في هذا العالم حيث يجد صعوبة في التآلف معه بسهولة بفعل ما يحمله من قيم دينية واجتماعية وعائلية.

والمسلسل ليس فقط من بطولة رامي يوسف، بل من تأليفه ويشارك في إنتاجه، وانضم له هذا العام الممثل الحائز على الأوسكار مهرشالا علي، وتجدد المسلسل بسبب نجاحه إلى موسم ثالث لم يتم تحديد موعد عرضه بعد.

وسيتم الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار لهذا العام يوم 15 مارس/آذار القادم، على أن يتم إجراء الحفل يوم 28 أبريل/نيسان المقبل بعد شهرين بالضبط من حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب.