عودة المخرج المصري خالد يوسف لبلاده تفجر جدلا سياسيا

أثار الإعلان عن عودة خالد يوسف إلى مصر خلال الفترة المقبلة حالة من الجدل، وهو ما كشف عنه الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامجه "الحكاية".

وأشار أديب إلى أن رحيل يوسف كان لأسباب سياسية، مؤكدا أن مصر على أعتاب انفتاح في المناخ السياسي، ليشمل المعارضة غير المتورطة في العنف، حسب تعبيره، وأن المخرج المصري كان من أبرز رجال ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، حسب وصفه.

ورطة

وتزامن غياب خالد يوسف في فبراير/شباط 2019 مع تسريب مقاطع فيديو -نسبت إليه – جمعته مع ممثلتين شابتين في أوضاع مخلة، وقامت الممثلتان لاحقا باتهامه في تحقيقات النيابة -وحسب ما جاء في التحقيقات- بأنه قام بتصويرهما بقصد الابتزاز.

في المقابل، أكد خالد يوسف حينها أن الفيديوهات المنسوبة إليه تم نشرها عقب إعلانه رفض التعديلات الدستورية التي تهدف إلى تمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، وقبل تحويله إلى النيابة للتحقيق، غادر يوسف مصر متجها إلى باريس بصحبة زوجته وأبنائه.

وفي يوليو/تموز 2019، صدر قرار بإخلاء سبيل الممثلتين، بعد أن وجهت لهما تهمة التحريض على الفسق والفجور.

عودة تستفز المعارضة

لم يجد الإعلان عن عودة خالد يوسف الترحيب المتوقع، فقد هاجم مغردون الإعلامي عمرو أديب بعد ترحيبه بعودة المخرج المصري، مؤكدين أن الخلاف كان سياسيا، علاوة على تورط يوسف في قضايا أخلاقية، وبأن فتح المجال السياسي يجب أن يتضمن معارضين حقيقيين.

@Amradib عزيزى أستاذ/عمرو .. سائنى محاولتك بالأمس تهيئة الرأي العام لعودة المدعو/خالد يوسف !!

أياً كانت دوافعك وحتى لو كان هذا الشخص غير مدان قانونياً إلا أن الشعب المصرى لا ينسى ولا يسامح فيما إقترفه هذا الشخص وياريت تخللى المصالح اللى بينكم بعيدة عن الرأي العام !!!!! — أحمد أبوالعلا (@elmensory) January 31, 2021

هو خالد يوسف خرج من مصر بسبب أنه معارض؟ يعنى حد اضطهده؟ لما هو صفحته بيضاء، سافر وساب مصر ليه؟ — Mohamed ElSherif (@MhdElsherif) January 30, 2021

لسه مشاهدة عمرو أديب عن عودة خالد يوسف و مستغربه هو مين مصدق إنه ترك مصر بسبب اراءه السياسية التي انتهجها فريق ظل موجود في البرلمان ٢٥/٣٠ وصال وجال براحته هو مشي لفضيحة مش سياسية ولو ما فيش عليه حاجة يرجع لكن انتخابات الرئاسة يا عمرو لأ والف لأ بعد السيسي خالد يوسف إزاي ده! — Ahdab 🇪🇬 (@happydaruich) January 31, 2021

شروط العودة

وحسب مواقع مصرية، فإن قرار السماح بعودة خالد يوسف إلى مصر جاء بعد مفاوضات مع السلطات بعدم ملاحقته قضائيا أو توقيفه من الأجهزة الأمنية المصرية، خاصة أنه لم تصدر ضده أحكام قضائية، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر.

في حين تعهد لهم خالد -حسب المصادر نفسها- في المقابل بعدم المشاركة في أي نشاط سياسي، بل سيركز على عمله في السينما فقط، على أن يعود إلى مسقط رأسه في محافظة القليوبية لقضاء بعض الوقت مع عائلته، قبل أن يعود للقاهرة لممارسة مهام عمله.