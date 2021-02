يبدو الفندق مقبولا وأسعاره زهيدة بالنسبة لزائري مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ولكن بمجرد دخولك إليه لا يمكن ضمان خروجك سالما، إنه فندق "سيسيل" الذي كثيرا ما كان محفوفا بالغموض.

تنقل لنا شبكة نتفليكس جزءا من قصته في وثائقي "مسرح الجريمة: الاختفاء في فندق سيسيل" (Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel).

شهدت جدران فندق "سيسيل" على سلسلة من الأحداث المروعة التي تضمنت جرائم قتل ومفقودين وحالات انتحار ووفيات بجرعات مخدرة زائدة، وكان آخرها اختفاء فتاة كندية تدعى إليسا لام عام 2013، وقد تسببت قضيتها في كشف الستار عن التاريخ الأسود لهذا الفندق.

في عام 2012، حيث بدأت أحداث المسلسل، كانت إليسا -البالغة من العمر 21 عاما آنذاك- في بيتها بمدينة فانكوفر بكندا عندما قررت إنشاء حساب بموقع "تمبلر" (Tumblr)، ومشاركة بعض من أفكارها وما تشعر به من تخبط في حياتها ورغبتها في السفر بعيدا لبعض الوقت.

وبدأت إليسا بالفعل في البحث عن وظيفة لجمع تكاليف السفر، ثم إقناع والديها، ثم أخيرا تحديد وجهتها، وهي جولة في الساحل الغربي الأميركي تضمنت ولاية سان دييغو ولوس أنجلوس وسانتا كروز وسان فرانسيسكو.

وحينما جاء الوقت لزيارة مدينة لوس أنجلوس اختارت إليسا -وهي ابنة لمهاجرين صينيين- أن تقضي إجازتها في فندق "سيسيل" الذي يناسب ميزانيتها الضئيلة، وبعد 3 أيام فقط من وصولها اختفت ولم يعد لها أثر على الإطلاق.

في 1 فبراير/شباط 2013 بدأت الشرطة تعليق إشعارات للإعلان عن فقد إليسا والإبلاغ في حال رؤيتها، وبدأت التحقيقات في اختفائها، وأصبحت قصتها ضبابية قبل أن تنقلب صراحة إلى صورة غامضة.

وبينما كان أحد عمال الصيانة يحاول حل مشكلات ضيوف الفندق من الضغط المنخفض والمياه المتغيرة التي تخرج من صنابير غرفهم، اكتشف الحقيقة المروعة وراء ذلك؛ وهي جثة إليسا التي وجدوها مثبتة في أحد خزانات المياه في سطح الفندق المكون من 19 طابقا.

وكان آخر ظهور لها قبل موتها في مصعد فندق سيسيل الذي التقطت كاميرته آخر لحظاتها، حيث ظهرت وهي تتصرف بغرابة وأمامها شخص لا تظهر ملامحه، بعد ذلك نشرت الشرطة هذا المقطع الذي جعل قضيتها واحدة من أكثر قضايا الجرائم التي يتابعها الناس بهوس في هذا القرن.

This Cecil Hotel series on @netflix is so compelling. Very sad, too. #CecilHotel #CrimeSceneNetflix #mentalhealth pic.twitter.com/MyuGCCHDdW

وكان هذا الاكتشاف هو أحدث فصل في التاريخ المظلم لفندق "سيسيل"، وبالرغم من اعتبار الطب الشرعي أن مقتلها كان "عرضيا" فإن الظروف الغريبة التي حامت حول اختفائها لم تغيب عن أذهان هواة الجريمة الحقيقية الذين بدؤوا بتعقب الحادثة وتحليلها لحل هذا اللغز المحير.

وللإجابة عن هذه التساؤلات، عرض المسلسل مقابلات مع مدير فندق سابق ومقيمين سابقين، ومحققين متقاعدين عملوا في جرائم القتل في شرطة لوس أنجلوس، ومؤرخين ومحققين هواة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم إلى الآن لا يزالون مهووسين بالقضية.

In the span of 10 years, at least 80 people died at The Cecil Hotel.

Missing persons, overdoses, and murders happened over and over — but why? Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel is now streaming pic.twitter.com/EDEBBXChbL

— Netflix (@netflix) February 10, 2021