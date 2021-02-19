الثقافة السينمائية أو القراءة عن السينما مرحلة لاحقة لحب السينما، فمن يقع في عشق الفن السابع يحاول فهمه أكثر والتعمق فيه، ولا سبيل لذلك أفضل من مشاهدة المزيد من الأفلام والقراءة عنها.

المتخصصون الذين يرغبون في تعلم فنون الإخراج السينمائي أو كتابة السيناريو، والمشاهدون العاديون الذين يرغبون في التعرف أكثر على فنهم المفضل يحتاجون إلى قراءة الكتب عن السينما. وخلافا للمتوقع، هناك آلاف الكتب التي اهتمت بالتنظير والتأريخ لهذا الفن، ولتسهيل عملية البحث تم إعداد هذه القائمة.

أحاديث حول الإخراج

ميخائيل إيليتش روم مخرج روسي، كتب عشرات الكتب عن الإخراج السينمائي والتصوير، إضافة لذكرياته بعالم السينما والفن، وكتابه "أحاديث حول الإخراج السينمائي" ترجمه إلى العربية لأول مرة عام 1981 عدنان مدانات، وصدر عن دار الفارابي.

يمكن تقسيم الكتاب إلى قسمين، الأول يحتوي على فصول تتحدث عن الجهة التي كتب من أجلها هذا الكتاب، وتعريف المخرج السينمائي، وأهمية دخول الصوت إلى السينما، أما الجزء الثاني فتناول تفاصيل صناعة الفيلم خطوة بخطوة، وذلك عبر تفكيك هذه العملية، بداية من تحديد ما هي اللقطة السينمائية، ثم مرحلة كتابة السيناريو وتحويله إلى فيلم، والمونتاج والتكوين البصري، وبالتالي يمكن اعتباره دليلا للمخرجين قبل بداية فيلمهم، وكذلك للمشاهدين لفهم كيفية صناعة الأفلام بصورة أفضل.

كتابة السيناريو

دوايت في سوين كاتب ومدرس لفن السيناريو، وقد ألّف "كتابة السيناريو للسينما" عام 1988، وترجمه أحمد الحضري إلى العربية عام 2010، ونشرته دار الطناني بالقاهرة.

قسّم الكتاب إلى 3 أقسام كبرى: الفيلم التسجيلي، الفيلم الروائي، حيل المهنة. وكل قسم يحتوي على فصول داخلية تشرح طريقة وخطوات عمل كل من النوعيين السينمائيين، فنجد مثلا فصلا لكتابة التعليق في الجزء الخاص بالفيلم التسجيلي، وآخر لكتابة الشخصية في الفيلم الروائي.

أما الجزء الثالث (حيل المهنة) فمقدم خصوصًا لمخرجي الأفلام، ليستطيعوا مواجهة صعوبات الصناعة مثل التعامل مع المنتجين والحصول على ميزانية.

يحتاج الراغبون في فهم حيل مهنة صناعة السينما لقراءة المزيد عنها قبل دراستها بصورة أكاديمية (بيكسابي)

كيف تكتب سيناريو؟

هذا الكتاب من تأليف المخرج المصري صلاح أبو سيف صاحب أفلام "الزوجة الثانية، شباب امرأة، القاهرة 30" وغيرها من العلامات في تاريخ السينما المصرية.

تعلم أبو سيف الإخراج عبر المشاهدة والقراءة، واستطاع تخطي صعوبات عدم الحصول على تعليم سينمائي متخصص، وقدم في كتابه "كيف تكتب سيناريو؟" خلاصة هذه الثقافة السينمائية الواسعة، وقد نُشر الكتاب عام 1981 ضمن سلسلة الموسوعة الصغيرة، من إصدار منشورات الجاحظ في بغداد.

والكتاب ليس فقط للمتخصصين في صناعة الأفلام، ولكنه كذلك للقارئ العادي، لأنه قدم الكثير من المعلومات الأساسية عن تعريفات السينما واللغة السينمائية والشكل والمشهد.

فهم السينما

يمثل هذا الكتاب موسوعة شاملة بكل ما يتعلق بفن السينما، وهو مقسم إلى أجزاء محددة في كل ما يتعلق بصناعة الأفلام وتذوقها بداية من التصوير والحركة والمونتاج، إلى الفرق ما بين التسجيلي والروائي والفيلم الدرامي والنظرية السينمائية.

وكتب "فهم السينما" لوي دي جانيتي، وهو منظر سينمائي كتب العديد من المؤلفات والمقالات حول الأدب والفنون، ودرس كذلك صناعة الأفلام وفن السينما بالمعاهد والجامعات المتخصصة، وصدرت النسخة العربية عن دار الرشيد للنشر عام 1972 ترجمة جعفر علي.

دليل السيناريست

يتضح من عنوان الكتاب أنه دليل للسيناريست وطريقة واضحة لفهم طريقة كتابة السيناريو باستخدام أسلوب "رحلة البطل" الشهيرة، خاصة السينما الأميركية، مثل أفلام إنديانا جونز وحرب النجوم.

وضع كريستوفر فوغلر خطوات رحلة البطل بالتفصيل، مع عرض الأمثلة من الأفلام الشهيرة، وكذلك تمارين مفيدة لكتاب السيناريو نهاية كل فصل.

نُشر الكتاب أول مرة عام 1992، وترجمه إلى العربية زياد خشوق عام 2012 ضمن سلسلة الفن السابع الصادرة عن وزارة الثقافة السورية.