عرض مسلسل "واندا فيجن" (Wanda Vision) في شهر يناير/كانون الثاني الماضي على منصة "ديزني بلس" (Disney Plus) عالميا ومنصات أخرى محلية في الشرق الأوسط، ليكون هذا المسلسل هو البوابة الأولى للمرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي والتلفزيوني (Marvel Cinematic Universe).

والمسلسل على الرغم من قصره المعلن مسبقا، فإنه مع عرض 6 حلقات من أصل 9 حلقات احتوى على الكثير من الأحداث الكبيرة.

تعريفات ضرورية

قبل الحديث عن المسلسل وعوالمه المختلفة، هناك نقاط رئيسية يجب معرفتها:

عالم مارفل السينمائي هو عبارة عن مجموعة من الأفلام المنفصلة والمترابطة التي تدور في عالم واحد مستوحى من أحداث القصص المصورة المنتجة من شركة مارفل لإنتاج القصص المصورة الخاصة بالأبطال الخارقين والمملوكة لشركة ديزني، هذه الأفلام بدأت بفيلم "الرجل الحديدي" (Iron Man) في عام 2008 ليتبعها العديد من الأفلام المختلفة.

مسلسل "واندا فيجن" هو أول مسلسل من إنتاج شركة ديزني ويعرض عبر منصتها ديزني بلس، وتؤثر أحداثه على عالم مارفل السينمائي ليتحوّل لعالم مارفل السينمائي والتلفزيوني رسميا.

ولكنه ليس المسلسل الأول، فهناك مسلسلات أخرى تنتمي لعالم مارفل لكن من إنتاج شركات مختلفة مثل مسلسل "عملاء شيلد" (Agents of S.H.I.E.L.D) الذي أنتجته قناة "إيه بي سي" (ABC)، وهو مسلسل ينتمي لعالم مارفل، غير أن أحداثه لا تؤثر على العالم، أو مسلسل "ديرديفل" (Dare devil) من إنتاج نتفليكس (Netflix).

ويعتبر "واندا فيجن" المسلسل الوحيد الذي يدور في العالم نفسه ويقوم ببطولته عدد من أبطال الأفلام الرئيسيين، مثل بول بيتني في دور فيجن وإليزبث أولسون في دور واندا ماكسيموف، وهما شخصيتان رئيسيتان في فريق الأفنجرز للأبطال الخارقين.

عالم "الرجل إكس" (X-Men) الذي كان من إنتاج شركة فوكس (FOX)، هو جزء في الأصل من سلاسل مارفل المصورة وعالم الأبطال الخارقين في القصص المصورة (الكوميكس)، ولأن حقوق الشخصيات كانت ملكا لشركة فوكس فإنهم لم يظهروا في عالم مارفل السينمائي من قبل حتى قامت شركة ديزني بالاستيلاء على شركة فوكس، ومن وقتها وعشاق القصص المصورة بانتظار دخول " الرجل إكس" عالم مارفل السينمائي الممتد.

الشخصيتان الوحيدتان اللتان ظهرتا في كلا العالمين هما واندا ماكسيموف وشقيقها بيترو ماكسميوف، ولكن بممثلين مختلفين.

تحذير بالحرق

تدور أحداث مسلسل "واندا فيجن" عقب أحداث فيلم الأفنجرز الأخير "نهاية اللعبة" (Avengers: Endgame)، وعقب أحداث فيلم "سبايدرمان" (Spider-Man) أيضا، الذي كان الفيلم الأخير في المرحلة الثالثة من عالم مارفل السينمائي الممتد.

في فيلمي "حرب النهاية" (Avengers: Infinity War) و"نهاية اللعبة" (Avengers: Endgame) تموت شخصية فيجن التي يلعبها بول بيتني، ونفاجأ به يعيش في مسلسل "واندا فيجن"، بل إن أحداث المسلسل تتنقل من حلقة لأخرى في عالم أشبه بعوالم السيتكوم (Sitcom) القديمة (أي كوميديا الموقف)، فنبدأ بالسيتكوم الخمسيناتي في الحلقات الأولى ونتدرج سويا في عالم من السيتكوم السبعيناتي ثم الثمنيناتي وهكذا.

وعلى الرغم من أن الصورة الأوضح تقول إن واندا المفطور قلبها على حبيبها فيجن المقتول على يد ثانوس، قررت صنع عالم كامل باختطاف قرية وتحويلها لعالم من السيتكوم، فإن الصورة الأعمق وعلى لسان الشخصية نفسها تؤكد أنها ليست صانعة هذا العالم في المقام الأول، مما ينذر بأنه من المحتمل أن واندا هنا ليست الشرير تقنيا، وربما هناك من هو أقوى من واندا وأنها ربما تحتجز هذا الشر في هذه القرية المعزولة، وهذا ما سوف يتضح خلال الأسابيع القادمة والحلقات المتبقية.

من المتوقع ظهور شخصيات من عالم الأفنجرز، وبالتحديد الدكتور سترينج الذي يجسّده النجم الإنجليزي بنديكت كمبارباتش لأنه الوحيد الذي يمكنه اقتحام فقاعة واندا، كما أنها مرتبطة بفيلمه القادم الذي سوف يصدر العام المقبل، طبقا لتصريحات المشرف العام على عالم مارفل السينمائي والتلفزيوني كيفن فاجي.

بوابة العوالم المتوازية

كما أسلفنا سابقا، فإن عالم "الرجل إكس" كان منفصلا تماما عن عالم الأفنجرز في الأفلام، ولكن مع انضمام شركة فوكس لتصبح إحدى شركات ديزني عادت حقوق الشخصيات مرة أخرى لمارفل وديزني، ومن ثم بدأ التفكير في إعادة دمج "إكس مان" بعالمهم في العالم الجديد.

ومن المفاهيم الراسخة في القصص المصورة أن العوالم المتوازية أمر طبيعي في سلاسل مارفل القصصية، وربما تكون واندا هي هذه البوابة خاصة مع عودة شقيقها المقتول في فيلم "عصر ألترون" (Avengers: Age of Ultron) بيترو ماكسيموف/كويك سيلفر، ولكن العائد هذه المرة ليس الممثل آرون تايلور جونسون الذي قام بأداء الشخصية ولكن مثيله من عالم "الرجل إكس"، وهو الممثل إيفان بيترس الذي جسد شخصية بيترو ماكسميوف/كويك سيلفر ولكن في سلاسل أفلام "الرجل إكس".

ظهور الشخصية ربما يلمح لعودة ظهور "الرجل إكس" من جديد وعودتهما لبيتهما مع الأفنجرز، وهذا ما سوف نعرفه خلال الحلقات القادمة رغم عدم الإعلان حتى الآن عن أفلام تخصهم في خطط ديزني المتعلقة بمارفل.

في النهاية؛ مسلسل "واندا فيجن" مثير للاهتمام بشكل كبير خاصة لمتابعي ومحبي عالم مارفل السينمائي الممتد، وربما يكون محفزا لهم قبل صدور أول أفلام المرحلة الجديدة، وهو فيلم "الأرملة السوداء" الذي تقوم ببطولته النجمة سكارليت جوهانسون.