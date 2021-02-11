بعد معاناة مع المرض.. رحيل مطرب "لولاكي" أكثر الألبومات مبيعا في الثمانينيات

توفي مساء اليوم الخميس المطرب المصري علي حميدة، عن عمر ناهز 55 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض أسهمت في غيابه عن الساحة الفنية في العقدين الماضيين.

وعلي حميدة من مواليد عام 1965، في محافظة مطروح (شمال غربي مصر)، وعمل مدرسا في السعودية والكويت ودول عربية أخرى.

وأسهمت أغنيته "لولاكي" في حدوث طفرة في صورة الأغنية الشبابية في ثمانينيات القرن الماضي، ولم يتوقع حميدة ذلك النجاح الجماهيري لأغنيته التي حققت مبيعات تجاوزت مليون نسخة بعد ساعات قليلة من طرح الألبوم في الأسواق.

وحسب تصريح لعلي حميدة في مداخلة تلفزيونية سابقة، فقد دفع مبلغ 13 مليون جنيه مصري ضرائب عن أرباحه من أغنيته الشهيرة.

ووصفت أغنية "لولاكي" بالظاهرة الفنية الشبابية، لارتباطها بالموزع الموسيقي حميد الشاعري، الذي أسهم في تغيير نمط الأغاني الحديثة في الثمانينيات، وقدم عددا كبيرا من المطربين الجدد، وقد بيع من الألبوم حينها نحو 6 ملايين نسخة، ليصبح الألبوم الأعلى مبيعا في تاريخ الأغنية في حينها.

وتسابقت شركات الإنتاج على تقديم علي حميدة في ألبومات غنائية تالية، وفي فيلم يحمل اسم الأغنية نفسها، إلا أن هذا النجاح غير المسبوق لم يستمر طويلا.

وأصيب علي حميدة بالالتهاب الكبدي الوبائي قبل عقدين، وتسبب المرض في غيابه عن الجمهور سنوات طويلة.

وقبل أسابيع، تواصل المطرب المصري مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية"، وأكد إصابته بمشكلات صحية تتعلق بالكبد والمرارة، وأضاف أن إمكاناته المادية لا تسمح له بالعلاج في المستشفى، مما اضطره للعودة لتلقي الرعاية اللازمة من أفراد عائلته في مسقط رأسه مطروح.

من جانبه، قال أديب إنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية لحميدة. ولكن قبل أيام قليلة أكد مقربون من المطرب المصري إصابته بالسرطان، الذي أنهى حياته قبل أن يبدأ رحلة العلاج اللازمة.