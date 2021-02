أعلنت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، عن عزمها تقديم برنامج لطعام الأطفال على منصة نتفليكس، في 16 مارس/آذار القادم.

وقالت أوباما في تغريدة لها عبر تويتر" يسعدني جدا أن أشارككم أنه في 16 مارس/آذار القادم، سأطلق برنامجا جديدا على نتفليكس بعنوان وافلز + موتشي (Waffles + Mochi)، أنا متحمسة للعائلات والأطفال في كل مكان للانضمام إلينا في مغامراتنا، حيث نكتشف ونطبخ ونتناول طعاما لذيذا من جميع أنحاء العالم".

I’m beyond thrilled to share that on March 16, I’ll be launching a new show on @Netflix called Waffles + Mochi! I'm excited for families and children everywhere to join us on our adventures as we discover, cook, and eat delicious food from all over the world. pic.twitter.com/dedUWMp9SY — Michelle Obama (@MichelleObama) February 9, 2021

وأضافت "متحمسة أيضا للعمل مع "شراكة من أجل أميركا أكثر صحة" (Partnership for a Healthier America)، لمساعدة الأطفال على بناء عادات صحية ومساعدة العائلات المحتاجة في الطهي بمكونات طازجة معا في المنزل. آمل أن تنضموا إلينا بالمشاهدة".

Michelle Obama joins her friends Waffles + Mochi on a food, travel, and fun adventure- do you want to come along? Arriving to Netflix on March 16 #wafflesandmochi pic.twitter.com/Sw7XrGtxvM — Netflix Family (@netflixfamily) February 9, 2021

وقال حساب عائلة نتفليكس في تغريدة له على تويتر" تنضم ميشيل أوباما إلى صديقاتها وافلز وموتشي في مغامرة طعام وسفر ومغامرات ممتعة.. هل تريد أن تأتي معهم؟".

وبرزت عدة تفاعلات حول البرنامج، حيث أبدى مغردون انتظارهم الحار لبدء حلقاته على المنصة الأميركية، في حين أثنى آخرون على الدور المجتمعي التي تقوم به ميشيل أوباما عن طريق تقديم محتوى هادف على حد تعبيرهم.

جاء في أحد التعليقات "عندما تقدم السيدة الأولى محتوى عالي الجودة لا نشعر جميعًا بقلق إزاء السماح للأطفال بمشاهدته على نتفليكس، وفي تعليق آخر قالت مغردة " لا يمكن تخيل مدى أهمية أن يكبر الأطفال ويتعلمون عن الطعام من ثقافات مختلفة".

When our forever First Lady delivers quality content that lets us all feel no guilt in letting the kiddos watch Netflix 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 https://t.co/21Aw6datDk — Jessica Hulse Dillon (@lolaroaming) February 9, 2021