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ميشيل أوباما تعلن تقديم برنامج لطعام الأطفال على نتفليكس

زوجة الرئيس الأميركي الأسبق متحمسة في مغامرتها الجديدة، حيث تكتشف وتطبخ وتتناول طعاما لذيذا من جميع أنحاء العالم.

ميشيل أوباما تعلن إطلاق برنامجها "وافلز + موتشي" على نتفليكس (مواقع التواصل الاجتماعي)
ميشيل أوباما تعلن إطلاق برنامجها "وافلز + موتشي" على نتفليكس (مواقع التواصل الاجتماعي)
11/2/2021

أعلنت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، عن عزمها تقديم برنامج لطعام الأطفال على منصة نتفليكس، في 16 مارس/آذار القادم.

وقالت أوباما في تغريدة لها عبر تويتر" يسعدني جدا أن أشارككم أنه في 16 مارس/آذار القادم، سأطلق برنامجا جديدا على نتفليكس بعنوان وافلز + موتشي (Waffles + Mochi)، أنا متحمسة للعائلات والأطفال في كل مكان للانضمام إلينا في مغامراتنا، حيث نكتشف ونطبخ ونتناول طعاما لذيذا من جميع أنحاء العالم".

وأضافت "متحمسة أيضا للعمل مع "شراكة من أجل أميركا أكثر صحة" (Partnership for a Healthier America)، لمساعدة الأطفال على بناء عادات صحية ومساعدة العائلات المحتاجة في الطهي بمكونات طازجة معا في المنزل. آمل أن تنضموا إلينا بالمشاهدة".

 

وقال حساب عائلة نتفليكس في تغريدة له على تويتر" تنضم ميشيل أوباما إلى صديقاتها وافلز وموتشي في مغامرة طعام وسفر ومغامرات ممتعة.. هل تريد أن تأتي معهم؟".

وبرزت عدة تفاعلات حول البرنامج، حيث أبدى مغردون انتظارهم الحار لبدء حلقاته على المنصة الأميركية، في حين أثنى آخرون على الدور المجتمعي التي تقوم به ميشيل أوباما عن طريق تقديم محتوى هادف على حد تعبيرهم.

جاء في أحد التعليقات "عندما تقدم السيدة الأولى محتوى عالي الجودة لا نشعر جميعًا بقلق إزاء السماح للأطفال بمشاهدته على نتفليكس، وفي تعليق آخر قالت مغردة " لا يمكن تخيل مدى أهمية أن يكبر الأطفال ويتعلمون عن الطعام من ثقافات مختلفة".

 

 

 

المصدر : وكالة سند

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