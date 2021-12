بدأت فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الافتتاحية المقامة على ساحل البحر الأحمر في مدينة جدة بالفترة من السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى 15 من الشهر ذاته، بمشاركة 138 فيلما من 67 دولة، بـ34 لغة مترجمة إلى العربية، منها 25 فيلما بعرض عالمي أول، و48 فيلما بعرض عربي أول، و17 فيلما بعرض أول من دول الخليج.

وافتتح الفيلم الموسيقي "سيرنو" للمخرج البريطاني جو رايت فعاليات المهرجان، فيما اختير الفيلم المصري "برا المنهج" -بطولة ماجد الكدواني وروبي وإخراج عمرو سلامة- ليختتم المهرجان.

في ختام اليوم الأوّل، نشارككم أهم اللقطات من ملخّص افتتاحية #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي. A memorable night at the much anticipated inaugural Red Sea International Film Festival #RedSeaIFF21 pic.twitter.com/8gGbej79U1 — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) December 7, 2021

مسابقة البحر الأحمر

تضم المسابقة الرسمية بشقيها الأفلام الطويلة والقصيرة أهم الإبداعات السينمائية من آسيا وأفريقيا والعالم العربي، إذ يعرض المهرجان 34 فيلما روائيا متنوعا بين الطويل والقصير، و18 فيلما ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، و16 فيلما في مسابقة الفيلم الطويل، كلها تتنافس على جوائز "اليُسر" التي تقدمها لجنة التحكيم في حفل توزيع الجوائز في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ومن الأفلام التي تشارك في المسابقة الروائية الطويلة "بين الأمواج" إخراج الهادي ولاد محند، و"برايتن الرابع" إخراج ليفان كوجواشفيلي، و"باكا – نهر الدم" إخراج نيثين لوكوز، و"الحارة" إخراج باسل غندور، و"أوروبا" إخراج حيدر رشيد، و"سولا" إخراج صلاح إسعاد، و"سلوم" إخراج جان لوك هربولت، و"ريحانة مريم نور" إخراج عبد الله محمد سعد، و"جيران" إخراج مانو خليل، و"تمزّق" إخراج حمزة جمجوم، و"يوني" إخراج كاملة أنديني.

وفي فئة الأفلام القصيرة يشارك 18 فيلما قصيرا منها؛ "ع البحر" إخراج وسام الجعفري، و"براعم الفاصوليا المفترسة" إخراج ساي روم سيو، و"الهرم" إخراج محمد غزالة، و"البحث عن إلين" إخراج رخيا مريم بالدي، و"من الجبل" إخراج فيصل الأطرش، إلى جانب عدة أفلام أخرى تنافس على جوائز المسابقة.

وإلى جانب مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة والقصيرة وعروض السجادة الحمراء والعروض الخاصة، يستضيف المهرجان مجموعة من البرامج، منها "اختيارات عالمية"، و"سينما السعودية الجديدة"، و"كنوز البحر الأحمر"، و"روائع عربية"، و"روائع العالم"، و"جيل جديد"، إضافة إلى عروض "السينما التفاعلية" و"حلقات البحر الأحمر".

برنامج روائع العالم

فيما يعد برنامج "روائع العالم" إبداعات عالمية جديدة على هامش مسابقة المهرجان، لكنه ليس حدثا هامشيا؛ إذ يعرض البرنامج أحدث أعمال المخرج والكاتب والممثل الحاصل على جوائز عدة من "الأوسكار" إلى "البافتا" جوزيبي تورناتوري، وهو الفيلم الوثائقي "إنيو". ومن الولايات المتحدة فيلم "موناليزا وقمر الدم" من تأليف وإخراج آنا ليلي أميربور. وكذلك فيلم "أخوات" للمخرجة الفرنسية من أصول جزائرية يمينة بن قيقي وبطولة إيزابيل أدجاني.

فيما تقدم الممثلة الأميركية ماغي جيلينهال أول فيلم روائي طويل من إخراجها بعنوان "الابنة الضائعة"، وهو مقتبس عن رواية بنفس الاسم للأديبة إيلينا فيرانتي ومن بطولة الممثلة الحاصلة على جائزة "الأوسكار" أوليفيا كولمان.

ويعرض في برنامج روائع العالم فيلم "بلفاست" من تأليف وإخراج المرشح لعدة جوائز "أوسكار" كينيث برانا، وهو سيرة ذاتية مؤثرة وقصة مليئة بالحب والضحك والضياع.

وتشارك في البرنامج الكوميديا الإسبانية بفيلم "المدير المثالي" من تأليف وإخراج فرناندو ليون دي أرانوا.

و"أنت تشبهني" هو التجربة الإخراجية الأولى للإعلامية والصحفية المصرية الأميركية دينا عامر، ويعرض في نفس البرنامج كذلك فيلم "غرفة التلوين" من إخراج كلير مكارثي.

#ثريد ثمانية أفلام في ”روائع العالم“. 🌎 أفلاما من جميع أنحاء العالم لمخرجين حاصلين على جوائز، تُعرض جميعها لأول مرة في العالم العربي.

تعرف على الأفلام التي سيتم عرضها ضمن البرنامج في الدورة الافتتاحية لـ #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي الذي سيقام من 6 – 15 ديسمبر — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) December 3, 2021

لجان التحكيم

تضم لجان تحكيم الدورة الافتتاحية للمهرجان عدة أسماء بارزة، إذ يترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة جوزيبي تورناتوري وهو الكاتب والمخرج الإيطالي الحاصل على عدة جوائز والذي يعد من أهم المخرجين الإيطاليين المعاصرين، وهو الفائز بجائزة الأوسكار عن فيلم "سينما باراديسو" (1988).

كما تضم اللجنة في عضويتها غالبية نسائية، من تونس الممثلة هند صبري، والمخرجة والكاتبة والممثلة والمنتجة الفلسطينية الأميركية شيرين دعيبس، والمخرجة المكسيكية دانيلا ميشيل، ومن السعودية المخرج عبد العزيز الشلاحي.

أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة فيترأسها المخرج المصري مروان حامد، وينضم إليه في اللجنة الممثلة والمخرجة السعودية عهد كامل، والمخرج الكاتب الفنلندي من أصول صومالية خضر عيدروس.

الممثلة وصانعة الأفلام السعودية عهد كامل @oddcamel خلال العرض الافتتاحي للدورة الأولى من #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي Saudi actress and filmmaker @oddcamel during the opening ceremony of the inaugural Red Sea International Film Festival#RedSeaIFF21 pic.twitter.com/NuXtSqtsNE — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) December 7, 2021

سينما تفاعلية

ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى -التي تستمر حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري- أفلام الواقع التقني والواقع الافتراضي التي سيتم عرضها ضمن برنامج "السينما التفاعلية". ويتم عرض هذه الأفلام بالتعاون مع "فن جميل"، إذ يستضيف "حي جميل" هذه العروض، وهو أحدث مجمع إبداعي في جدة.

ويعرض برنامج "السينما التفاعلية" 13 فيلما في المسابقة تتنافس على جائزة "اليُسر الذهبي" للسينما التفاعلية، إضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار، و8 أفلام خارج المسابقة. والبرنامج تحت إشراف ليز روزنتال، وهي مبرمجة قسم الواقع الافتراضي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة السينما التفاعلية عضويات نسائية بالكامل، ترأسها الفنانة الأميركية الرائدة لوري أندرسون، بمشاركة المخرجة فيكتوريا مابلبيك، وواحدة من أوائل المبدعات بفن الرسم على الجدران في السعودية سارة مهنا العبدلي.

الممثل ستيفن دورف خلال العرض الافتتاحي للدورة الأولى من #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي Actor #StephenDorff during the opening ceremony of the inaugural Red Sea International Film Festival #RedSeaIFF21 pic.twitter.com/cSi7UlAwa7 — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) December 7, 2021

تكريم المرأة في المجال السينمائي

وكرم المهرجان المخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور التي تُعد من أبرز الأسماء في صناعة السينما العربية والسعودية. وكان أول أفلامها الطويلة بعنوان "وجدة" عام 2012، ليكون أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل في السعودية، ونالت عليه عديدا من الترشيحات والجوائز حول العالم، بما فيها جائزة الأكاديمية البريطانية "بافتا" لأفضل فيلم ناطق بغير الإنجليزية.

يكرّم المهرجان المخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور @HaifaaMansour ، باعتبارها أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما السعودية والعربية والعالمية، اعترافًا بإنجازاتها وتعزيزها لدور المرأة في السينما. pic.twitter.com/2o03QnTv1l — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) December 6, 2021

كما كرم المهرجان أيضا الممثلة الفرنسية العالمية كاترين دينوڤ التي ترشحت وفازت بجوائز عدة حول العالم، بما فيها جائزة الأكاديمية البريطانية "بافتا" وجائزة "الأوسكار". وفازت كاترين بجائزتي "سيزار" وترشحت لـ14 جائزة أخرى، وفازت بجائزة مهرجان البندقية لأفضل ممثلة.

وكرم المهرجان أيضا الفنانة ليلى علوي التي لعبت دور البطولة في أكثر من 70 فيلما. وقد حصلت على كثير من الجوائز العربية والعالمية في مسيرة حافلة بالإنجازات. وستقدم الممثلة المصرية محاضرة تخصصية عن التمثيل تكشف من خلالها خبراتها ومسيرتها الفنية .