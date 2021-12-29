بينما تنشر صورك للتسلية هناك من يجني الملايين، إليك أرباح المشاهير من إنستغرام في عام 2021.

بينما يستخدم معظم رواد منصات التواصل تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور والقصص (Stories)، يفعل بعض مشاهير التطبيق الأمر نفسه لكن ليس لمجرد التسلية، بل لجني كثير من المال، لدرجة أن شخصًا واحدًا من مشاهير إنستغرام قد يجني أكثر من مليون ونصف مليون دولار من منشور واحد فقط، وذلك بفضل الإعلانات التي ينشرها.

مجلة "جي كيو" (GQ) الأميركية وشركة التسويق الدانماركية "إنفلونسر ماركتينغ هوب" (Influencer Marketing Hub) أعدّتا قوائم بالمشاهير الأكثر ربحًا من إعلانات إنستغرام في عام 2021، وكانت القائمتان متطابقتين في ترتيب المشاهير، مع تباين في قيمة الأرباح التي يجنونها من الإعلانات، لكنها تظل قيمة ضخمة.

المشاهير الأعلى ربحًا من إنستغرام

كريستيانو رونالدو

عدد المتابعين: 382 مليونا

متوسط الأرباح من المنشور: 619 ألفا و497 دولارا-1.6 مليون دولار

لاعب كرة القدم البرتغالي لا يحتاج إلى تعريف، خصوصًا لمتابعيه، ورغم أن مقدار ما يكسبه من الإعلان الواحد يختلف بين القائمتين فإن الرقم الذي يبدأ به لا يزال ضخمًا، إذ تشير قائمة "إنفلونسر ماركتنغ هاب" إلى أن قيمة الإعلان تبدأ من 619 ألفا و497 دولارا حتى مليون دولار، في حين بلغ الرقم 1.6 مليون دولار، حسب قائمة "جي كيو".

دواين جونسون

عدد المتابعين: 285 مليونا

متوسط الأرباح من المنشور: 504 آلاف و790 دولارا-1.5 مليون دولار

ممثل هوليود المعروف باسم "ذا روك" (The Rock) الذي اكتسب شعبية أول مرة كمصارع في برنامج تلفزيوني يسمى "WWE"، يتابعه أكثر من 285 مليونا، وذلك ما يجعل الإعلانات عبر حسابه للمنشور الواحد بين 504 آلاف و790 دولارا إلى 841 ألفا و317 دولارا وفق قائمة "إنفلونسر ماركتنغ هاب"، و1.5 مليون دولار للمنشور في قائمة جي كيو.

أريانا غراندي

عدد المتابعين: 285 مليونا

متوسط الأرباح من المنشور: 500 ألف و77 دولارا – 1.5 مليون دولار

تحصد المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الأميركية أريانا غراندي أرقامًا قريبة أيضًا، إذ تشير القائمة الأولى إلى أن قيمة الإعلان الواحد تبدأ من 500 ألف و77 دولارا إلى 833 ألفا و461 دولارا وفق القائمة الأولى، و1.5 مليون دولار للمنشور في القائمة الثانية.

كايلي جينر

عدد المتابعين: 294 مليونا

متوسط الأرباح من المنشور: 491 ألفا و789 دولارا-1.4 مليون دولار

مالكة علامة التجميل التجارية "كيلي كوزماتيك" (Kylie Cosmetics) المنتمية لعائلة كاردشيان تتقاضى الكثير في أي إعلان عن إكسسوارات أو أزياء أو أي منتجات أخرى، إذ تبدأ من 491 ألفا و789 دولاا في القائمة الأولى، وتبلغ 1.494 مليون دولار في القائمة الثانية.

سيلينا غوميز

عدد المتابعين: 284 مليونا

متوسط الأرباح من المنشور: 483 ألفا و972 دولارا-1.4 مليون دولار

تحقق المغنية والممثلة الأميركية سيلينا غوميز ذات الـ29 عامًا أرباحًا بين 48 ألفا و972 دولارًا إلى 806 آلاف و620 دولارًا من الإعلان في المنشور الواحد وفق القائمة الأولى، ويبلغ الرقم 1.468 مليون دولار في القائمة الثانية.

كيم كارداشيان

عدد المتابعين: 273 مليونا

متوسط الأرباح من المنشور: 469 ألفا و76 دولارا-1.4 مليون دولار

كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الأميركية وصاحبة ماركة مستحضرات التجميل "كي كي دبليو بيوتي" (KKW beauty)، تستطيع أن تجني بين 469 ألفا و76 دولارا إلى 781 ألفا و793 دولارا وفق القائمة الأولى، وتبلغ أرباح الإعلانات في المنشور الواحد 1.419 مليون دولار وفق القائمة الثانية.

ليو ميسي

عدد المتابعين: 294 مليونا

متوسط الأرباح من المنشور: 459 ألفا و340 دولارا-1.1 مليون دولار

لاعب كرة القدم الأرجنتيني يجني بين 459 ألفا و340 دولارًا إلى 765 ألفا و567 دولارًا من الإعلانات وفق القائمة الأولى، وتبلغ الأرقام 1.169 مليون دولار في القائمة الثانية، ويقدم إعلانات لشركات متنوعة بعضها لماركات الطعام مثل بطاطس "ليز" (Lay’s).

بيونسيه نولز

عدد المتابعين: 227 مليونا

متوسط الأرباح من المنشور: 383 ألفا و813 دولارا-1.1 مليون دولار

متوسط سعر الإعلان لدى المغنية الأميركية يراوح بين 383.8 ألفا إلى 639.7 ألف دولار وفق القائمة الأولى، ويبلغ 1.147 مليون دولار في القائمة الثانية، وتتنوع الإعلانات بين الملابس الرياضية والرسمية وأدوات التجميل.

جاستن بيبر

عدد المتابعين: 212 مليونا

متوسط الأرباح من المنشور: 363 ألفا و471 دولارا-1.1 مليون دولار

بفضل القاعدة الجماهيرية الكبيرة للمغني الكندي الشاب قيّمت القائمة الأولى متوسط أسعار الإعلان الواحد بـ363 ألفا و471 دولارا إلى 605 آلاف و786 دولارا وفق القائمة الأولى، وما يزيد على مليون و100 ألف دولار في القائمة الثانية.

كيندال جينر

عدد المتابعين: 208 ملايين

متوسط الأرباح من المنشور: 345 ألفا و944 دولارا-مليون دولار

العضو الثالث من عائلة كارداشيان ينضم إلى القائمة بحضور عارضة الأزياء كيندال التي قد تجني بين 345 ألفا و944 دولارًا إلى 576 ألفا و574 دولارًا من الإعلان في المنشور الواحد، وقد يبلغ 1.053 مليون دولار وفق تقديرات القائمة الثانية.

الأرباح عن طريق إنستغرام

فضلا عن الطريقة الشائعة بجني الأرباح عن طريق الإعلانات التجارية عبر حسابات المشاهير، بدأت منصة إنستغرام تقدم منح مالية خاصة للمبدعين والمشاهير على منصتها مثل تطبيق "تيك توك" (Tik Tok)، إذ أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عن تقديمه مبالغ تبلغ 35 ألف دولار للمبدعين، وجاء ذلك ضمن برنامج "مكافآت لـ Reels" أعلن عنه الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" (Meta) مارك زوكربيرغ حول نية المنصة دفع مليار دولار للمبدعين حتى عام 2022.

أرقام المكافآت متفاوتة وفق تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" (Business Insider) الأميركي، فقد أشار إلى عرض مبلغ الـ35 ألف دولار على مؤثر جنى 58.31 مليون مشاهدة للفيديو في شهر واحد، في حين عرض 8500 دولار على صانع محتوى يتابعه 24 ألفًا لكنه جنى 9.28 ملايين مشاهدة لأحد فيديوهاته، وعرض على صانع محتوى لديه قرابة 52 ألف متابع نحو ألف دولار.

لهذا، لا يبدو أن هناك أي قواعد ثابتة لكيفية دفع المبالغ والمكافآت، إلا أن الأكيد أن إنستغرام بدأت تحفيز مستخدميها على إنتاج مزيد من مقاطع الفيديو عبر دعمهم المباشر بالمال مثل منصة تيك توك التي تفعل ذلك مع مستخدميها المقيمين قانونيًّا في دول مثل الولايات المتحدة الأميركية أو ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا.

أيضًا تقدم منصة إنستغرام مزايا جديدة لجني الأرباح، مثل "المتاجر" التي جعلت من تطبيق التواصل الاجتماعي منصة مباشرة للبيع والشراء، فضلًا عن تطويرها ميزة الشارات الموجودة على "Instagram Live" التي تمنح الجمهور القدرة على إرسال النجوم أثناء بث المشاهير، وتقييمه بالنجوم التي يشتريها المستخدمون العاديون وفق منصة إنستغرام.